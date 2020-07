Με τίτλο «Destination Greece Health First» ("Προορισμός Ελλάδα, πρώτα η υγεία") το υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ παρουσιάζουν τη νέα προωθητική καμπάνια για το ασφαλές άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού.

Το κεντρικό διαφημιστικό βίντεο για το greecehealthfirst.com, με εκπληκτικές εικόνες από την Ελλάδα, μόλις κυκλοφόρησε και εντυπωσιάζει. Μέσω των social media, στο διαδίκτυο με μια ειδική ιστοσελίδα (microsite) και σε συνδυασμό με την νέα ψηφιακή εφαρμογή «Visit Greece», η πρωτοβουλία «Destination Greece Health First» έχει σχεδιαστεί ώστε να εκπληρώσει δύο στόχους:

α) Την παροχή όλων των πληροφοριών που χρειάζεται ο ξένος επισκέπτης για το πόσο ασφαλές είναι το να ταξιδέψει στην Ελλάδα, ποια μέτρα ισχύουν και πώς εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα για την προστασία από τον Covid-19 κ.α.

β) Καθώς όλα τα υλικά (βίντεο, φωτογραφίες, γραφικά) της καμπάνιας "Destination Greece Health First" διακρίνονται για τη λειτουργικότητα και την ευχρηστία, την αμεσότητα μετάδοσης της πληροφορίας αλλά και τη σύγχρονη, υψηλή αισθητική, λειτουργούν σαν διαφημιστική εκστρατεία. Από την άποψη αυτή, στόχος είναι το να επηρεαστούν θετικά όλοι όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα εφέτος, αλλά διστάζουν λόγω της ανησυχίας γύρω από ζητήματα υγείας σε σχέση με τον κορονοϊό.

Η καμπάνια "Destination Greece Health First", όπως τόνισε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης σε δηλώσεις του στο μουσείο της Ακρόπολης, εστιάζει στη λεγόμενη "κρίσιμη απόφαση" (critical decision), παρουσιάζοντας παραστατικά και πειστικά στον τουρίστα το προσδοκώμενο πρώτο κέλυφος υγειονομικών μέτρων. Απαντώντας σε όλα τα καίρια ερωτήματα που απασχολούν κάθε άνθρωπο που σκέφτεται να ταξιδέψει μακριά από τη χώρα του, η καμπάνια "Destination Greece Health First" δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας. Κυρίως μέσω της παροχής αξιόπιστων πληροφοριών, ικανοποιώντας την ανάγκη του επισκέπτη να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερα ("learn more") για τα μέτρα που η Ελλάδα έχει λάβει στον τουριστικό τομέα, επεσήμανε ο υπουργός.

Η καμπάνια "Destination Greece Health First" έχει απολύτως διακριτή ταυτότητα. Με εικόνες χαρακτηριστικά και εξαιρετικά θεαματικές από τις ομορφιές της Ελλάδας, αναπτύσσεται με τα εξής υλικά: α) Ένα ατμοσφαιρικό βίντεο κλιπ, το οποίο οδηγεί στο ειδικό ομώνυμο microsite (greecehealthfirst.com). β) Στο micro site ο επισκέπτης βρίσκει όλα όσα χρειάζεται και επιθυμεί να μάθει για τα υγειονομικά μέτρα προστασίας από τον Covid-19 στην Ελλάδα. Εκεί θα βρει επίσης το Passenger Locator Form (το ειδικό δελτίο εντοπισμού επιβάτη), το οποίο και οφείλει να συμπληρώσει τουλάχιστον δύο 24ωρα πριν εισέλθει στη χώρα μας.

Η πρόσβαση σε αυτά τα υλικά γίνεται και από την πλήρως ανανεωμένη και εμπλουτισμένη σε περιεχόμενο και επιλογές εφαρμογή "Visit Greece" του ΕΟΤ. Ως προς την πληροφόρηση, το ψηφιακό εργαλείο το οποίο βρίσκει δωρεάν και εύκολα κάθε τουρίστας περιλαμβάνει τρεις βασικούς πυλώνες ή επίπεδα ("layers") πληροφορίας. Κωδικοποιημένα με τη μορφή των θεμελιωδών ερωτημάτων για το ταξίδι:

1) «Θέλω να ταξιδέψω στην Ελλάδα. Μπορώ;»

2) «Πόσο ασφαλής θα είμαι στην Ελλάδα; Ποια είναι τα μέτρα που έχει πάρει η Ελλάδα για την ασφάλεια των τουριστών;»

3) «Τι θα συμβεί αν στις διακοπές μου αρρωστήσω (έχω συμπτώματα);»

Στην παρουσία του και ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης τόνισε, ότι με την Καμπάνια Ανάδειξης της Ασφαλούς Ανοίγματος του Ελληνικού Τουρισμού "Destination Greece Health First", η Ελλάδα παρουσιάζεται σε όλο τον κόσμο σαν ένας από τους ελάχιστους πραγματικά ασφαλείς τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη ή και σε ολόκληρη την υφήλιο. Δίνει το έναυσμα, την ενθάρρυνση αλλά και την εγγύηση ότι η τρέχουσα πραγματικότητα στην Ελλάδα είναι ακριβώς όπως μπορεί να την ονειρεύεται ο τουρίστας -ακόμη και ο πιο δύσπιστος ή επιφυλακτικός. Το μήνυμα, όπως υπογραμμίστηκε, είναι ότι η χώρα μας παραμένει ένας υπέροχος προορισμός, απλώς είναι πλέον και ασφαλής. Διότι πίσω από κάθε εμπειρία που θα ζήσει ο επισκέπτης στην Ελλάδα, υπάρχει υποδομή, φροντίδα και πιστή τήρηση των επιβεβλημένων διαδικασιών (υγειονομικά πρωτόκολλα). Αυτό που δείχνει η καμπάνια "Destination Greece Health First" είναι ότι οι ελληνικές αρχές έχουν λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να προστατεύουν ατομικά κάθε τουρίστα, αλλά και να εμποδίσουν μια πιθανή διασπορά στην κοινότητα.