Aρκετές επιλογές προσφέρονται σε όσους επιλέξουν να υποδεχθούν το νέο έτος σε κάποιο από τα μεγάλα ξενοδοχεία της Αθήνας.

Τα πρωτοχρονιάτικα ρεβεγιόν ενδεικτικά ξεκινούν από 90 ευρώ το άτομο και φτάνουν έως και 490 ευρώ και η τιμή περιλαμβάνει φαγητό, ποτό και μουσική.

Τα εστιατόρια των ξενοδοχείων στις περισσότερες περιπτώσεις προσφέρουν μενού 5-6 πιάτων, με κάποιο ποτό και την παραδοσιακή βασιλόπιτα στο τέλος. Στα ξενοδοχεία που διαθέτουν roof garden σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας οι επισκέπτες θα υποδεχθούν το νέο έτος βλέποντας τη γιορτινή Αθήνα από ψηλά.

«Grande Bretagne»

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς το GB Roof Garden του «Μεγάλη Βρετανία» υποδέχεται το νέο έτος με ζωντανή μουσική από σαξόφωνο και μουσική από dj. To μενού ξεχωριστό για την ημέρα, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, αστακό, βασιλικό καβούρι με χαβιάρι. Η τιμή ανά άτομο είναι 490 ευρώ ενώ συμπεριλαμβάνεται και ένα μπουκάλι κρασί ανά δύο άτομα από τη λίστα επιλεγμένων ετικετών του εστιατορίου.

Το Royal Room του ίδιου ξενοδοχείου, θα έχει ζωντανή μουσική με πιάνο, κοντραμπάσο, σαξόφωνο και τραγούδι. Στην τιμή των 285 ευρώ ανά άτομο περιλαμβάνεται μενού πέντε πιάτων και και ένα μπουκάλι κρασί ανά δύο άτομα από τη λίστα επιλεγμένων ετικετών του εστιατορίου.

Στο Winter Garden του ξενοδοχείου από τις 9.30 το βράδυ οι επισκέπτες μπορούν να διασκεδάσουν με live κουαρτέτο εγχόρδων και μουσική από dj. Η τιμή εισόδου, στα 85 ευρώ περιλαμβάνει ένα ποτήρι σαμπάνια και συνοδευτικά.

«King George»

Στο Tudor Hall του King George, στην τιμή των 395 ευρώ ανά άτομο οι επισκέπτες θα απολαύσουν ένα μενού έξι πιάτων με ένα μπουκάλι κρασί ανά δύο άτομα από τη λίστα επιλεγμένων ετικετών του εστιατορίου. Θα υπάρχει επίσης ζωντανή μουσική με πιάνο, κοντραμπάσο και τραγούδι.

Hilton

Το ξενοδοχείο Hilton για την παραμονή Πρωτοχρονιάς προσφέρει τις εξής επιλογές:

- Πάρτι στο rooftop Galaxy Bar. Οpening με Live Jazz μουσική, Guest DJ: Αλέξανδρος Χριστόπουλος, After Hours DJ set. Οι επισκέπτες θα υποδεχθούν τη νέα χρονιά απολαμβάνοντας τα πυροτεχνήματα και τη φωτισμένη Αθήνα από ψηλά. Η είσοδος είναι 35 ευρώ και περιλαμβάνει ένα ποτό ίσης ή μικρότερης αξίας της τιμής εισόδου. Ελάχιστη κατανάλωση για κράτηση είναι 90 ευρώ ανά άτομο.

- Επίσημο δείπνο στο Βυζαντινό με μενού 6 πιάτων και ζωντανή μουσική. Η τιμή είναι 165 ευρώ ανά άτομο και περιλαμβάνει πακέτο ποτών και δωρεάν πάρκινγκ.

- Επίσημο δείπνο με μενού 8 πιάτων στο Galaxy Restaurant, στο οποίο περιλαμβάνεται ένα ποτήρι σαμπάνια Perrier Jouet, ένα ποτήρι ουίσκι Macallan και δωρεάν πάρκινγκ. Η τιμή ανά άτομο είναι 345 ευρώ.

- Δείπνο στο Milos.

NJV Athens Plaza

Στο εστιατόριο The Parliament του ξενοδοχείου NJV Athens Plaza, την παραμονή Πρωτοχρονιάς, το δείπνο, έξι πιάτων κοστίζει 150 ευρώ το άτομο ενώ υπάρχει η δυνατότητα και για vegan μενού στην ίδια τιμή.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: μία φιάλη κρασί ανά δύο άτομα και με την αλλαγή του χρόνου ένα ποτήρι αφρώδης οίνος ανά άτομο, βασιλόπιτα και δώρo έκπληξη για τον τυχερό του φλουριού.

Παράλληλα θα υπάρχει ζωντανή μουσική με πιάνο και δύο φωνές. Τα παιδιά έως 7 ετών μπαίνουν χωρίς επιπλέον χρέωση ενώ για παιδιά από 7-12 το μενού είναι στα 85 ευρώ.

Στο Explorer’s Bar του ξενοδοχείο, οι επισκέπτες με 120 ευρώ το άτομο, θα απολαύσουν μουσική από dj, μπουφέ και μία φιάλη κρασί ανά δύο άτομα. Με την αλλαγή του χρόνου, προσφέρεται ένα ποτήρι αφρώδης οίνος, βασιλόπιτα και δώρο έκπληξη για τον τυχερό του φλουριού. Τα παιδιά έως 12 ετών, θα έχουν έκπτωση 50%.

St. George Lycabettus

To ξενοδοχείο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς προσφέρει το New Years Eve Reveillon “New Years Glam Golden Dinner” στο La Suite Lounge & Le Grand Balcon. στην τιμή των 190 ευρώ ανά άτομο. Η βραδιά περιλαμβάνει επίσης σόου με πυροτεχνήματα, ζωντανή μουσική, χορό, δώρα και εκπλήξεις.

Grand Hyatt Athens

Στο εστιατόριο The Grand by Interni στο rooftop του ξενοδοχείου Grand Hyatt Athens το μενού, το βράδυ της Παραμονής Πρωτοχρονιάς προσφέρεται welcome drink και μενού που αποτελείται από συνολικά 7 πιάτα στην τιμή των 160 ευρώ το άτομο.

Radisson Blu Park Hotel Athens

Στο εστιατόριο St’ Astra στον 8ο όροφο του ξενοδοχείου της λεωφόρου Αλεξάνδρας, οι επισκέπτες θα υποδεχθούν το 2020, απολαμβάνοντας τη γιορτινή Αθήνα από ψηλά, μενού έξι πιάτων, κοκτέιλ και βασιλόπιτα με χριστουγεννιάτικα γλυκά στο τέλος, ενώ τη μουσική της βραδιάς θα αναλάβει dj. H τιμή ανά άτομο είναι 160 ευρώ.

Παράλληλα στο εστιατόριο Galo Nero, στην τιμή των 90 ευρώ ανά άτομο προσφέρεται μενού έξι πιάτων, κοκτέιλ και βασιλόπιτα με χριστουγεννιάτικα γλυκά στο τέλος. Τη μουσική του πρωτοχρονιάτικου πάρτι θα αναλάβει dj.