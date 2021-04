Τη «νέα κανονικότητα» στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, που η συνεχιζόμενη πανδημία απέδειξε περίτρανα πόσο αναγκαίος είναι σήμερα, θα μας συστήσει η SAP με τη στενή συνεργάτιδά της Intel, στο πλαίσιο του Business Transformation Tour, το οποίο έχει ως κύριο στόχο τη γνωριμία του κοινού με το RISE with SAP.

To RISE with SAP, η πρόταση ψηφιακού μετασχηματισμού για επιχειρήσεις και οργανισμούς θα παρουσιαστεί ψηφιακά σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα την Τετάρτη, 21 Απριλίου, στις 10:00, στο πλαίσιο ενός συναρπαστικού τρίωρου προγράμματος, στο οποίο θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμα στελέχη των δυο εταιριών, αλλά και εκπρόσωποι από το διεθνές οικοσύστημα τους.

Στην ανάγκη για ευελιξία και προσαρμογή στο νέο περιβάλλον με έναν επιχειρησιακό μετασχηματισμό που, ως τώρα, απαιτούσε σημαντικές αρχικές επενδύσεις και μακροχρόνιες προσπάθειες, η SAP έρχεται να αντιπροτείνει ένα ολοκληρωμένο «πακέτο» υπηρεσιών, με ευέλικτη υλοποίηση και απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας «ευφυούς» επιχείρησης, βασισμένο σε ένα απλό και φιλικό προς τον χρήστη, συνδρομητικό μοντέλο επένδυσης. Το RISE with SAP παρέχει τη δυνατότητα του Business Transformation-as-a-Service, επιτρέποντας τη σταδιακή μετάβαση με απολύτως ελεγχόμενο κόστος, ανοίγει το δρόμο για την αξιοποίηση του SAP S/4HANA Cloud, Private Edition και προσφέρει, σε τρία μόλις βήματα, ένα μοντέρνο και ιδιαίτερα αποτελεσματικό ERP σύστημα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και προτεραιότητες κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από το σημείο που έχει φτάσει ο εκσυγχρονισμός της.

Η πρώτη ενότητα -αντίστοιχη της ολομέλειας των δια ζώσης συνεδρίων- περιλαμβάνει τις ενότητες SAP & Intel Supporting your Transformation Journey – RISE with SAP & Intel – Business Technology “North Star” Platform – Business Transformation in the “Never Normal”, με ομιλητές κορυφαία στελέχη των δυο εταιριών. Ανάμεσά τους, ο ο ΕΜΕΑ South President της SAP, Claudio Muruzabal, και ο Global Business Leader της Intel, Al Diaz, ο επικεφαλής του τομέα Cloud της SAP, Brian Duffy, και ο Vice President, Sales & Marketing της Intel, Gilberto Vargas, ο Regional Vice President EMEA South, Head of Cloud Core Solutions της SAP, Carlos Lacerda και ο General Manager Digital & Data Platforms της Intel, Jeremy Rader, ο Head of Strategic Accounts Office, EMEA South της SAP, Marc Nolla και ο CVP & GM, Global Markets & Partners της Intel, Shannon Poulin.

Ακολουθεί η επίσης κοινή για όλους ενότητα με τίτλο Demystify RISE with SAP, την οποία επιμελείται η ελληνική ομάδα ειδικών στη νέα πλατφόρμα, ενώ οι επόμενες παράλληλες ενότητες, με τίτλους Business Transformation Foundation, Industry Transformation και Connected Enterprise, εστιάζουν στις ανάγκες συγκεκριμένων τομέων.