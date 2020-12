Μια νέα πρόταση Value for Money για τους λάτρεις του gaming και όχι μόνο λανσάρει η Real Me, η κινεζική εταιρεία η οποία συγκαταλέγεται στους πιο φρέσκους κατασκευαστές smartphones και έχει καταφέρει να σημειώνει ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το τελευταίο διάστημα.

Το νέο έξυπνο κινητό που ακούει στο όνομα Real Me 7i και στο ψευδώνυμο «Big Battery Gaming phone», κοστίζει μόλις 169 ευρώ και έχει μπαταρία 6000mAh με ταχεία φόρτιση 18W. Το μοντέλο που θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά αποκλειστικά από την Cosmote, διαθέτει έναν ισχυρό επεξεργαστή G85 που φημίζεται για την απόδοσή του σε παιχνίδια ενώ είναι εξοπλισμένο και με την κάμερα υψηλής ανάλυσης Triple 48MP.

Το insider.gr έχει ήδη στα χέρια του το Real Me 7i και σας το παρουσιάζει

Η απόλυτη υπερδύναμη του realme 7i βρίσκεται στην μπαταρία του «Mega Battery» 6000mAh. Με μία μόνο φόρτιση, η συσκευή σας επιτρέπει να μιλήσετε στους φίλους σας για έως και 43 ώρες, να ακούσετε 1.200 τραγούδια ή να παρακολουθήσετε 18 ταινίες, όλα αυτά συνεχόμενα και χωρίς διακοπή. Ειδικά για τους παίκτες που αγαπούν τους μαραθώνιους gaming, η γρήγορη φόρτιση 18W Type-C του realme 7i, που φορτίζει έως και 29% σε μόλις μισή ώρα, αποτελεί μία δυνατότητα που σίγουρα θα λατρέψετε.

Και εάν όλες αυτές οι δυνατότητες δεν σας είναι αρκετές, υπάρχουν επιπλέον και άλλες: η μπαταρία με ισχύ 6000mAh έχει βελτιστοποιηθεί στο μέγιστo βαθμό, προσφέροντας μεγάλης διάρκειας απόδοση, που δεν επηρεάζει σε τίποτα την καθημερινή χρήση του τηλεφώνου σας. Χάρη στη λειτουργία «App Quick Freeze» η συσκευή «παγώνει» έξυπνα τις εφαρμογές όταν εκείνες δεν είναι σε χρήση, ενώ με την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της οθόνης, ρυθμίζονται τα εφέ εμφάνισης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ισχύς της μπαταρίας δεν ξοδεύεται άδικα.

Το realme 7i είναι έτσι πραγματικά το «Big Gaming phone». Η συσκευή έρχεται με τους επεξεργαστές MediaTek Helio G85 Gaming Processor και Mali-G52 GPU που επιτρέπουν στους φανατικούς των παιχνιδιών να βιώνουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια όπως ακριβώς θα έπρεπε: χωρίς καθυστέρηση χρόνου ή σφάλματα κατά την φόρτωση.

Σε συνδυασμό με την εξαιρετικά υψηλή απόδοση ποιότητας ανάλυσης, το realme 7i είναι σε θέση να προσφέρει μία εντυπωσιακή εμπειρία προβολής μέσα από την οθόνη Mini-drop Fullscreen 6,5 ιντσών με την αναλογία της οθόνης προς το σώμα του κινητού να είναι 88,7%, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους gamers αλλά και τους σινεφίλ να βυθιστούν πλήρως μέσα σε έναν άλλο κόσμο.

Ταυτόχρονα, το realme 7i δεν προσφέρει τα υψηλής ποιότητας γραφικά του μόνο για τον κόσμο των παιχνιδιών και των ταινιών, αλλά σας επιτρέπει να αποτυπώσετε με ακρίβεια όλη την ομορφιά που κρύβει ο κόσμος γύρω σας. Με την τριπλή Κάμερα 48MP AI που περιλαμβάνει μια κύρια κάμερα υψηλής ανάλυσης 48MP, έναν φακό εξαιρετικά ευρείας γωνίας 119 μοιρών αλλά και έναν φακό μακροεντολής 4 εκατοστών, θα είστε σε θέση να απαθανατίσετε τη ζωή από όλες τις πιθανές γωνίες. Οι λάτρεις της φωτογραφίας θα εντυπωσιαστούν από την κάμερα υψηλής ποιότητας 48MP, με ανάλυση 6000 x 8000, που θα τους επιτρέψει να αποτυπώσουν και να κρατήσουν ζωντανή οποιαδήποτε ξεχωριστή και πολύτιμη στιγμή τους, σε εξαιρετικά υψηλή ευκρίνεια και με εκπληκτικά ζωντανές λεπτομέρειες.

Μπορείτε να πάρετε μία πρώτη γεύση για τις δυνατότητες, την εμφάνιση αλλά και όλα τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά που διαθέτει το realme 7i, μέσα από το επίσημο λανσάρισμά του που πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά μέσα από το δημοφιλές Youtube channel των techitserious στις 12.00μμ., εδώ.

Ποια είναι η Real Me

Να υπενθυμίσουμε ότι realme είναι ένα εμπορικό σήμα τεχνολογίας που παρέχει ποιότητα leapfrog και smartphones και προϊόντα AIoT στην παγκόσμια αγορά. Οι χρήστες της realme είναι νέοι και έχουν διευρυμένο προφίλ. Τα προϊόντα realme δίνουν τη δυνατότητα στους νέους να «Τολμήσουν να κάνουν το βήμα» χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και του σχεδιασμού.

Η realme κατάφερε να σκαρφαλώσει στην 7η θέση των κορυφαίων brand smartphone παγκοσμίως και αναγνωρίστηκε ως μία από τις κύριες μάρκες smartphone σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Counterpoint για τις παγκόσμιες αποστολές smartphone το τρίτο τρίμηνο του 2020.

Το 2019, οι παγκόσμιες αποστολές smartphone της realme έφτασαν τα 25 εκατομμύρια με ρυθμό ανάπτυξης 808% YoY , καθιστώντας την realme την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα smartphone στον κόσμο για τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα από το 2019 έως το 2ο τρίμηνο του 2020. H realme έχει εισέλθει σε 61 αγορές παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Νότιας Ασίας, της Ευρώπης, της Ρωσίας, της Αυστραλίας, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής με μια παγκόσμια βάση χρηστών άνω των 50 εκατομμυρίων.