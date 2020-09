Επιπλέον απόθεμα για τις προπαραγγελίες του νέου Playstation 5 αποστέλει η Sony μετά την μεγάλη ζήτηση που καταγράφηκε για την καινούργια παιχνιδομηχανή.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα αλλά και με παράγοντες της εγχώριας αγοράς από την ημέρα που άνοιξαν οι προπαραγγελίες η ζήτηση ήταν τόσο υψηλή που τα αποθέματα τείνουν να εξαντληθούν. Ωστόσο και η ίδια η εταιρεία δεν χειρίστηκε το θέμα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού άνοιξε τις προπαραγγελίες μια ημέρα νωρίτερα από αυτή των retailers. Αποτέλεσμα αυτής της μη συντονισμένης έναρξης των προπαραγγελιών ήταν το απόθεμα να εξαντληθεί από αρκετά καταστήματα του εξωτερικού και η Sony να ζητήσει συγγνώμη από τους φανατικούς της gamers μέσω του λογαριασμού της στο Twitter.

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.



Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.



And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun