Τις εντυπώσεις και τις περισσότερες διακρίσεις της ένωσης Expert Imaging and Sound Association (EISA), κέρδισε φέτος η Canon θέτοντας τα πρότυπα της τεχνολογικής καινοτομίας και της οπτικής υπεροχής για την φωτογραφία. Η εταιρεία κέρδισε αυτή τη φορά έξι διακρίσεις, που εκτείνονται από τα σώματα mirrorless και DLSR, μέχρι τους φακούς.

Ειδικότερα, επαναπροσδιορίζοντας τις κάμερες mirrorless με την EOS R5, η Canon απέσπασε το επίζηλο Βραβείο Καινοτομίας - EISA Camera Innovation Award. Επιπλέον, η Canon EOS-1D X Mark III αναδείχθηκε ως κορυφαία επαγγελματική κάμερα με το βραβείο EISA Professional Camera Award, ενισχύοντας τη φήμη της ως μιας περιζήτητης πανίσχυρης μηχανής απεικόνισης, για τους επαγγελματίες της φωτογραφίας σε όλον τον κόσμο, ενώ και η ευρέως γνωστή EOS 90D απέσπασε τον τίτλο της καλύτερης κάμερας APS-C με το βραβείο EISA APS-C Camera Award. Τέσσερις φακοί της Canon της σειράς RF, μικρού μεγέθους και βάρους και εφοδιασμένοι με πλήθος χρήσιμων τεχνολογιών, αναγνωρίστηκαν επίσης από την EISA, συμπεριλαμβανομένων των RF 70-200mm F2.8L IS USM, RF 24-70mm F2.8L IS USM, RF 600mm και RF 800mm F11 IS STM.

«Αυτές οι διακρίσεις αντανακλούν την μακρόχρονη κληρονομιά της Canon στην προσφορά οπτικής υπεροχής, κατευθυνόμενη από τη δέσμευσή της στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και από την ανταπόκριση των πελατών της. Κάθε προϊόν αντιπροσωπεύει τη συνεχόμενη υποστήριξη της Canon τόσο για τα συστήματα DSLR, όσο και για τα mirrorless, προσφέροντας στους φωτογράφους και τους κινηματογραφιστές μια ανταγωνιστική γκάμα προϊόντων με πλήθος επιλογών, που κάνει το «αδύνατο», δυνατό» αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ενημέρωσή της.

Τα Βραβεία EISA 2020-2021 της Canon είναι τα εξής:

Canon EOS R5 – Βραβείο Καινοτομίας Φωτογραφικών Μηχανών (EISA Camera Innovation 2020-2021)

Canon EOS-1D X Mark III – Βραβείο Επαγγελματικών Φωτογραφικών Μηχανών (EISA Professional Camera 2020-2021)

Canon EOS 90D – Βραβείο Φωτογραφικών Μηχανών APS-C (EISA APS-C Camera 2020-2021)

Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM – Bραβείο Φακού της Χρονιάς (EISA Lens of the Year 2020-2021)

Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM – Βραβείο Φακού Στάνταρ Ζουμ (EISA Standard Zoom Lens 2020-2021)

Canon RF 600mm και RF 800mm F11 IS STM – Βραβείο Καινοτομίας Φακών (EISA Lens Innovation 2020-2021)

«Αυτά τα εγνωσμένου κύρους βραβεία αποδεικνύουν σαφώς ότι η απόδοση των προϊόντων μας, η κατασκευή, η καινοτομία και η τεχνική αρτιότητα έχουν λάβει τη σφραγίδα της αριστείας από τους αξιότιμους κριτές της EISA. Παρά τις άνευ προηγουμένου παγκόσμιες προκλήσεις του τρέχοντος έτους, η Canon παρουσίασε μια σειρά από κορυφαία προϊόντα στον κλάδο, με τη δική της τεχνολογία αιχμής που όχι μόνο ικανοποίησε, αλλά ξεπέρασε τις προσδοκίες των πελατών μας σε όλο τον κόσμο. Με βραβευμένα προϊόντα, η Canon έχει να προσφέρει κάτι σε κάθε επαγγελματία φωτογραφίας και κινηματογράφησης και ενθουσιώδη ερασιτέχνη, που θα τους ενθουσιάσει», σχολίασε σχετικάο κ. Issei Morimoto, Senior Vice President της Canon Europe

Να υπενθυμίσουμε ότι τον περασμένο μήνα, η Canon ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη κυκλοφορία της μέχρι σήμερα, αποκαλύπτοντας δύο νέες mirrorless κάμερες, την EOS R5 και EOS R6, τέσσερις νέους φακούς RF και δύο νέους προσαρμογείς επέκτασης RF, επεκτείνοντας τη σειρά RF σε δυνατότητες τηλεφακού, και έναν επαγγελματικό εκτυπωτή, τον imagePROGRAF PRO-300. Οι ανακοινώσεις αυτές ακολουθούν μια άλλη σημαντική κυκλοφορία τον περασμένο Ιανουάριο, της EOS-1D X Mark III που είναι μια πολυαναμενόμενη φωτογραφική μηχανή για επαγγελματίες φωτογράφους αθλητισμού και άγριας ζωής.