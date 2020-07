Λίγες εβδομάδες πριν την επίσημη πρεμιέρα του νέου Samsung Galaxy Note 20 έχουν απομείνει κι ως συνήθως, οι διαρροές για τα χαρακτηριστικά της νέας πολυαναμενόμενης συσκευής κάνουν όλο και πιο συχνά την εμφάνισή τους.

Παρότι η νοτιοκορεατική εταιρεία κρατά τα χαρτιά της κλειστά και θα συνεχίσει, όπως φαίνεται μέχρι και τις 5 Αυγούστου, οι πληροφορίες δίνουν και παίρνουν. Η πιο σημαντική μάλιστα των τελευταίων ημερών έρχεται από τον γνωστό για τις διαρροές του Evan Blass o οποίος με το παρακάτω 360 video μας δίνει μια γεύση της νέας συσκευής.

Όπως διευκρινίζει, στο video φαίνεται η στάνταρ έκδοση της σειράς και όχι η ισχυρότερη και ακριβότερη εκδοχή της, Note 20 Ultra. Σε αυτήν, η φωτογραφική διάταξη στην οπίσθια όψη της συσκευής περιλαμβάνει τρεις φακούς.

I feel like, with a leak such as this, several hours of exclusivity for Patreon subs should suffice. Many of you have been quite patient. pic.twitter.com/MqxzlRpD5e