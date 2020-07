Ξεκίνησαν από χθες 13 Ιουλίου και θα συνεχιστούν έως και τις 31 Αυγούστου οι εκπτώσεις από την Wind σε smartphones, tablets και αξεσουάρ οι οποίες, ανά περιπτώσεις φτάνουν το -70%.

Μάλιστα για όλη την περίοδο των καλοκαιρινών εκπτώσεων με κάθε νέα σύνδεση WIND ONE , ο συνδρομητής

μπορεί να αποκτήσει συγκεκριμένα smartphones εντελώς δωρεάν. Ενδεικτικά:

Huawei Y6P από 179€ ΔΩΡΕΑΝ στο πρόγραμμα WIND ONE 10GB

Samsung Galaxy A30 από 2 99€ ΔΩΡΕΑΝ στο πρόγραμμα WIND ONE 10GB

Xioami Redmi Note 9 64GB από 229€ ΔΩΡΕΑΝ στο πρόγραμμα WIND ONE 10GB

Samsung Galaxy A21s 64GB από 249€ ΔΩΡΕΑΝ στο πρόγραμμα WIND ONE Unlimited GB

Επιπλέον οι καταναλωτές μπορούν να προμηθευτούν το πακέτο SimpleFi On The Go με κάρτα που περιλαμβάνει Huawei Mi-Fi με 50GB για 6 μήνες, από 84,90€ μόνο 69€, για να γίνουν το «hot spot της παρέας» αυτό το καλοκαίρι και να έχουν 4G Internet παντού.

Τέλος στα καταστήματα της WIND οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν προϊόντα τεχνολογίας (smartphones,tablets, accessories) σε χαμηλές τιμές. Ενδεικτικά: