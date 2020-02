Πολλές ήταν μέχρι στιγμής οι φήμες για το πώς θα μοιάζει το νέο Samsung Galaxy Z Flip η δεύτερη αναδιπλούμενη συσκευή της νοτιοκορεατικής εταιρείας η οποία θα κάνει το ντεμπούτο της στις 11 Φεβρουαρίου στο Σαν Φρανσίσκο, ωστόσο για πρώτη φορά βλέπουμε το Samsung Galaxy Z Flip σε χρήση, δηλαδή το πώς διπλώνει η συσκευή επί της οθόνης.

Ο λόγος για το βίντεο που κυκλοφόρησε ο Ben Geskin, ο γνωστός για τις διαρροές του τεχνολογικός συντάκτης, στον λογαριασμό του στο Τwitter, το οποίο μας δίνει μια ξεκάθαρη ιδέα για την πολυσυζητημένη συσκευή. Όπως φαίνεται το νέο μοντέλο της Samsung, το οποίο ακολουθεί σχεδιασμό clamshell, όπως και το Razr της Motorola, θυμίζει ένα παραδοσιακό flip phone που διπλώνει αποκτά ωστόσο αρκετά συμπαγές μέγεθος το οποίο χωρά εύκολα σε μια τσέπη.

Παράλληλα φαίνεται ότι το τηλέφωνο έχει δύο κάμερες στο πίσω μέρος, δίπλα σε ένα ψηφιακό ρολόι, όπως άλλωστε είχαν δείξει και οι φωτογραφίες που είχαν διαρρεύσει τον Δεκέμβριο. Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τον Max Weinbach ο οποίος έχει ήδη αποκαλύψει αρκετές λεπτομέρειες της σειράς Galaxy G20, το Z Flip θα έχει αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων εξωτερικά στο πλάϊ και μία δεύτερη οθόνη μόλις 1 ίντσας, η οποία θα δείχνει την ημερομηνία, την ώρα ή το ποσοστό της μπαταρίας και την ταχύτητα φόρτισης και θα χρησιμεύει και ως viewfinder κατά την χρήση της κάμερας.

So Galaxy Z Flip. Capacitive fingerprint scanner on the side. Dual 12MP cameras, wide and ultra wide. 15W charging. Wireless charging and reverse wireless charging are supported.



It will use "Samsung Ultra Thin Glass" which has crease. It will use a Dynamic AMOLED display.