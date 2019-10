Το «τέλος» του Fortnite, του πιο δημοφιλούς ηλεκτρονικού παιχνιδιού παγκοσμίως, ήρθε με μία έκρηξη που κατέστρεψε το χάρτη και την εμφάνισης μίας «μαύρης τρύπας». Οι παίκτες βρέθηκαν σε κατάσταση πανικού, όμως τα πνεύματα έχουν αρχίσει να ηρεμούν, καθώς επιβεβαιώθηκε το σενάριο που κυκλοφορούσε πως ήταν «απλό» διαφημιστικό κόλπο.

Μπορεί το event ακόμα να μην έχει λήξει και το livestream της μαύρης τρύπας να συνεχίζεται στα κανάλια της Epic Games. Το νέο trailer του παιχνιδιού όμως έχει διαρεύσει, επιβεβαιώνοντας πως ο τίτλος θα αλλάξει ονομασία σε Fortnite Chapter 2.

Κανείς από τους παίκτες / χρήστες δεν πίστευε στα μάτια του και πολλοί ήταν αυτοί που άρχισαν αμέσως να εξετάζουν την τελευταία εικόνα που εμφανίστηκε στις οθόνες τους. Φαίνεται να πιστεύουν μάλιστα πως την αποκωδικοποίησαν!

Στις ώρες από την έκρηξη του χάρτη, το μόνο που εμφανιζόταν ήταν η μαύρη τρύπα και μια σειρά από αριθμούς. Οι φαν ανακάλυψαν μάλιστα ότι οι αριθμοί αυτοί επαναλαμβάνονταν και τους αποκάλυψαν στο Reddit.

Η ακολουθία ήταν: 11 146 15 62 / 87 14 106 2 150 / 69 146 15 36 / 2 176 8 160 65 και σύμφωνα με τους παίκτες σχηματίζεται η φράση:

«I was not alone. Others were outside the loop. This was not calculated. The nothing is now inevitable,», το οποίο μεταφράζεται στα ελληνικά ως «Δεν ήμουν μόνος. Ήταν και άλλοι εκτός του loop. Δεν το είχαμε υπολογίσει. Το τίποτα είναι αναπόφευκτο».

Μια διαρροή πριν από λίγο καιρό έδειχνε και τον ερχομό ενός νέου χάρτη, κάτι που δικαιολογεί αυτόματα την καταστροφή του υπάρχοντος map από την μαύρη τρύπα.

Δείτε εδώ τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, πριν εμφανιστεί η «μαύρη τρύπα»:

Το νέο update του παιχνιδιού μόλις κυκλοφόρησε, σύμφωνα με δεκάδες αναφορές. Η έκδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών υποδέχθηκε μια ενημέρωση με μέγεθος 16GB. Οι χρήστες στο PlayStation 4 καλούνται να κατεβάσουν 9GB, ενώ για την ώρα η iOS έκδοση έλαβε ένα μικρό update με μέγεθος 192MB.