Μια νέα πολιτική ανακοίνωσε η δημοφιλής εφαρμογή Snapchat και αφορά τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι αλλάζουν δραστικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Marketwatch, οι νέοι όροι χρήσης δίνουν στην εταιρεία το... ελεύθερο να φιλοξενήσει, αποθηκεύσει, αναπαράγει και να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο των post του χρήστη, με όποιο τρόπο επιθυμεί.

Ορισμένοι χρήστες της εφαρμογής δηλώνουν «εξοργισμένοι» και «τρομαγμένοι» από την αλλαγή, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε πως θα διαγράψουν τους λογαριασμούς τους.

Η εφαρμογή κυκλοφόρησε το 2011 και ένας από τους λόγους που έγινε τόσο δημοφιλής ήταν το χαρακτηριστικό των μηνυμάτων - φωτογραφιών που «εξαφανίζονταν», μετά την πρώτη προβολή από τον παραλήπτη του μηνύματος.

Παρότι αυτό το χαρακτηριστικό δεν άλλαξε μεταξύ των χρηστών, πλέον, σύμφωνα με τους νέους όρους χρήσης, το κάθε μήνυμα που μοιράζεται ο χρήστης περνά στη δικαιοδοσία της εταιρείας, η οποία έχει δικαίωμα να το αποθηκεύσει και να το αναπαραγάγει με όποιο τρόπο επιθυμεί.

Συγκεκριμένα:

Ο χρήστης παραχωρεί στο Snapchat – διεθνή, συνεχή και χωρίς απαιτήσεις άδεια να φιλοξενεί, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, αναπαραγάγει, τροποποιεί, μετατρέπει και να προβάλει δημόσια το περιεχόμενο των μηνυμάτων που μοιράζεται με άλλους χρήστες της εφαρμογής, σε κάθε μορφή, σε όλες τις πλατφόρμες επικοινωνίας και με όλες τις μεθόδους.

Οι όροι χρήσης αναφέρουν πως υπάρχουν κάποια εργαλεία που ελέγχουν ποιοι μπορούν να δουν το περιεχόμενο του χρήστη και ποιοι όχι, όμως δεν διευκρινίζεται ποια είναι τα εργαλεία αυτά.

Σε μια υποστηρικτική σελίδα αναφέρεται πως τα ιδιωτικά μηνύματα τα οποία αποκαλούνται «snaps» παραμένουν ιδιωτικά και θα συνεχίσουν να διαγράφονται αυτόματα, μετά την προβολή τους, παρότι αυτό δεν αναφέρεται ξεκάθαρα στους όρους χρήσης.

Παράλληλα, το δημοσίευμα τονίζει πως τα μηνύματα που βρίσκονταν σε λειτουργία «Επανάληψη» και «Η ιστορία μου», αποθηκεύονταν πάντα από το Snapchat για την υποστήριξη της λειτουργίας.

Read the new @Snapchat privacy/legal policies before deciding whether to click yes. Scary stuff in there, kids. pic.twitter.com/RvXMk1JPdn