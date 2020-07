Μπορεί να γίνονται ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της Airbnb σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά τη «βουτιά» που κατέγραψε η δραστηριότητα της πλατφόρμας βραχυχρόνιας ενοικίασης, όμως ένα νέο «εργαλείο» στην πλατφόρμα έχει προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις, από τους υποψήφιους χρήστες.

Σύμφωνα με το Business Insider, μετά τις απώλειες στα έσοδα όσων διαθέτουν τα ακίνητα τους μέσω της πλατφόρμας, λόγω κορονοϊού, η Airbnb πρόσθεσε μία νέα επιλογή για την οικονομική υποστήριξη των μελών της και καλεί τους επισκέπτες, νέους και παλαιότερους να συνεισφέρουν οικονομικά!

Πρόκειται για μία νέα υπηρεσία που έχει ονομάσει «κάρτες καλοσύνης» και διαβεβαιώνει τους χρήστες πως το 100% των δωρεών θα δίνεται απευθείας στους παραλήπτες – πρώην οικοδεσπότες.

Όπως η νέα αυτή υπηρεσία δεν έλαβε θερμή υποδοχή από τους επισκέπτες που χρησιμοποιούν ή έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν την πλατφόρμα. Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, πολλοί είναι εκείνοι που κατέφυγαν στο Twitter για να σχολιάσουν το αίτημα της Airbnb για δωρεές, τονίζοντας πως και οι ίδιοι ως χρήστες προσπαθούν να κάνουν «οικονομία» εν μέσω πανδημίας και δεν βλέπουν για ποιο λόγοι πρέπει να είναι «υπεύθυνοι» για την οικονομική υποστήριξη των ιδιοκτητών των ακινήτων.

Airbnb has lost its fucking head. Why would I donate to my host? I can't even afford one house. pic.twitter.com/JZspJqyoPB