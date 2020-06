Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια έννοια που απασχολεί τους ερευνητές για περισσότερα από 200 χρόνια και ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του '90 έχουν τεθεί οι βασικές παράμετροι για την επίτευξή της. Μεταξύ άλλων, προϋποθέτει την οικονομική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική προστασία, αλλά και την ισορροπία μεταξύ των δύο.

Για να επιτευχθεί η απαιτούμενη ισορροπία είναι απαραίτητη η από κοινού προσπάθεια κυβερνήσεων και φορέων, αλλά και της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. Πλέον, οι εταιρείες οφείλουν να λειτουργούν ως παραδείγματα καλής επιχειρηματικής πρακτικής και να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα τους και την προσέλκυση επενδύσεων, εκπαιδεύοντας όλη την αλυσίδα αξίας τους.

Το QualityNet Foundation, ο εξειδικευμένος Οργανισμός σε Θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, παρουσιάζει ετησίως τις εταιρίες που μπορούν να λειτουργήσουν ως παραδείγματα βέλτιστης επιχειρηματικής πρακτικής ως The Most Sustainable Companies in Greece. Μια από τις 20 πρώτες επιχειρήσεις που αξιολογήθηκαν από το Sustainability Performance Directory και εντάσσονται στην ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece για το 2020 είναι η Lidl Ελλάς και μάλιστα για 3η συνεχή φορά.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως η Lidl Ελλάς έχει εντάξει εδώ και χρόνια στον στρατηγικό της προσανατολισμό τη διαρκή επιδίωξη του «καλώς επιχειρείν», μια έννοια που αποτελεί δέσμευση για την εταιρία, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης και ταυτόχρονα κινητήριος δύναμη εξέλιξης.

Παράλληλα αποτελεί έμπρακτη απόδειξη πως για την συγκεκριμένη εταιρεία, η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης είναι συνυφασμένη με την εταιρική της κουλτούρα και διατρέχει όλες τις ενέργειές της, λειτουργώντας ως γραμμικό σύστημα ολικής ευθύνης.

H Lidl Ελλάς ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της και θέτει προδιαγραφές οικολογικού σχεδιασμού στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Προάγει τη βιώσιμη κατανάλωση, την ισορροπημένη διατροφή και τη μείωση στη σπατάλη τροφίμων αλλά και στη χρήση του πλαστικού. Δίνει έμφαση στη μείωση της χρήσης πλαστικού και την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, σε οριζόντια, προληπτική λογική, από τις πρώτες ύλες μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Η δέσμευσή της στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και της κυκλικής οικονομίας αλλά και στα ειδικότερα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος είναι δεδομένη, ενώ προτεραιότητά της είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, κάθε πολίτη αλλά και η ενθάρρυνση της ανάληψης δράσης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Λίγα λόγια για το Sustainability Performance Directory

Το Sustainability Performance Directory έχει ως στόχο τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης. Υποστηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που δημιουργούν τα κανονιστικά πλαίσια που ισχύουν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη δημοσιοποίηση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από την επιχειρηματική δραστηριότητά τους, για την εξασφάλιση ευνοϊκότερης χρηματοδότησης από Τράπεζες και Επενδυτές, για την ένταξή τους σε Υπεύθυνα Δίκτυα Προμηθευτών και για τη σηματοδότηση και αναγνώριση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας από τους καταναλωτές.

Οι εταιρίες που καταφέρνουν να ενταχθούν στην ηγετική ομάδα των ελίτ της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής μπορούν να συνδράμουν καθοριστικά στη διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου του μέλλοντος, το οποίο θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομίας – κοινωνίας.