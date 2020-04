Η Enel Green Power βραβεύτηκε ως το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2020 στην λίστα Best Workplaces 2020. Η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση του Καφηρέα, της μεγαλύτερης συστοιχίας αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρική ανάπτυξη έρχεται μέσω της σταθερής επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό.

Χανταβάς: Βιώσιμες επενδύσεις και καινοτόμες πρακτικές για τους ανθρώπους μας

Ο κ. Αριστοτέλης Χαντάβας, επικεφαλής Ευρώπης της Enel Green Power, δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη τιμή για εμάς η βράβευση ως καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος για το 2020, ένα βραβείο που ενισχύει ακόμη περισσότερο την περηφάνια μας για την εταιρεία. Παγκοσμίως, η Enel Green Power δεν δεσμεύεται μόνο στο να κάνει τον πλανήτη μας βιώσιμο μέσω των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, αλλά να εξελίσσει κάθε χρόνο τις εργασιακές συνθήκες με το να υιοθετεί ή να δημιουργεί καινοτόμες πρακτικές για τους ανθρώπους της. Η εταιρεία με το να συνδυάζει ιδανικά την καινοτομία, το σεβασμό σε κάθε εργαζόμενο και την οικογενειακή ατμόσφαιρα, παράγει ένα μοναδικό πλαίσιο διαφάνειας και ελευθερίας το οποίο επιτρέπει στον καθένα να αναπτυχθεί και να κυνηγήσει τα όνειρά του. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους εργαζομένους για αυτή τη σημαντική διάκριση».

Το θεμέλιο ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος έγκειται σε μια κουλτούρα εμπιστοσύνης και δέσμευσης που ενώνει τη διοίκηση και το εργατικό δυναμικό σε ένα κοινό όραμα που δεν αφορά μόνο την επιτυχία, αλλά περιγράφει τον τύπο οργανισμού τον οποίο θέλει ένας εργοδότης. Η συμμετοχή στην ετήσια λίστα Best Workplaces είναι η υψηλότερη διάκριση μιας εταιρείας και επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό της ως εργοδότης επιλογής.

Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των «Best Workplaces» είναι εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί από την Great Place to Work® το προηγούμενο έτος. Η επωνυμία Best Workplaces αποδίδεται στις καλύτερες εταιρείες στην ελληνική αγορά. Η λίστα των «Επιχειρήσεων με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον» στην Ελλάδα για το 2020 καταρτίστηκε από την Great Place to Work® Hellas σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School, The American College of Greece. Στην Ελλάδα, διακρίνονται και βραβεύονται κάθε χρόνο, οι 25 καλύτερες εταιρείες ανάλογα με τον αριθμό των υπαλλήλων τους. Το Great Place to Work® λειτουργεί σε 60 χώρες και στις έξι ηπείρους.

Λίγα λόγια για την εταιρεία

Η Enel Green Power Hellas έχει σε λειτουργία 57 έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε 24 νομούς, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 464MW, εκ των οποίων 354 MW προέρχονται από αιολική ενέργεια, 90 MW από φωτοβολταϊκή και 20 MW από υδροηλεκτρική ενέργεια. Βασικοί πυλώνες της εταιρείας αποτελούν η βιωσιμότητα και η καινοτομία, για αυτό μέσω των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων καλλιεργείται καθημερινά μια σύγχρονη κουλτούρα «ανοιχτών οριζόντων», όπου όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε γνώση και στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Η Enel Green Power, είναι η εταιρεία του ομίλου Enel, που είναι αφιερωμένη στην ανάπτυξη και λειτουργία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παγκοσμίως, με παρουσία στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Ωκεανία. Η Enel Green Power είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της πράσινης ενέργειας με διαχειριζόμενη ισχύ άνω των 46 GW σε ένα ενεργειακό μείγμα που περιλαμβάνει αιολική, ηλιακή, γεωθερμική και υδροηλεκτρική ενέργεια και είναι στην πρώτη γραμμή της ενσωμάτωσης καινοτόμων τεχνολογιών σε μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.