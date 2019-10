Το μεγαλύτερο γουακαμόλε στον κόσμο δημιουργήθηκε στο MetLife Stadium των New York Jets για τον εορτασμό της νέας συνεργασίας τους με τα Avocados From Peru.

Περιέχει 8.800 τεμαχισμένα αβοκάντο, 700 ντομάτες, 80 χαλαπένιος, 25 σκελίδες σκόρδου, 75 λίτρα χυμό λάιμ, 15 κιλά κόλιανδρο και 57 κιλά αλάτι κόσερ και 120 κρεμμύδια. Ζυγίζει 4.123 κιλά και σίγουρα χρειάζεται αρκετές τορτίγες για να καταναλωθεί.

Τα καλά νέα είναι ότι το γουακαμόλε δεν πήγε χαμένο, δεδομένου ότι προσφέρθηκε σε μια τοπική τράπεζα τροφίμων μέσω της οργάνωσης Rock and Wrap It Up.