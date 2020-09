Την αντίδρασή τους στην προσπάθεια οικειοποίησης της χρήσης ονομασιών κρέατος, όμως μπριζόλα, φιλέτο ή μπέικον από vegan προϊόντα συνυπογράφουν οι ευρωπαϊκές οργανώσεις που εκπροσωπούν τον τομέα του κρέατος, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ).

«Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτά τα υπερ-επεξεργασμένα προϊόντα παρουσιάζονται ως πιο υγιεινές επιλογές δεδομένου ότι συχνά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετα όπως αλάτι, ζάχαρη και λίπος», αναφέρουν μεταξύ άλλων σε ανοικτή επιστολή τους οι Copa-Cogeca (Committee of Professional Agricultural Organisations - General Confederation of Agricultural Cooperatives), UECBV(European Livestock and Meat Trades Union), AVEC (the voice of the European poultry meat sector ), CLITRAVI, (Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the European Union) EFFAB (European Forum of Farm Animal Breeders) και INTERNATIONAL BUTCHERS' CONFEDERATION.

Σημειώνεται ότι ο τομέας κρέατος της Ευρώπης δεν επιθυμεί να δώσει «μάχες εναντίον κάποιου άλλου, παρά μόνο να απευθύνει μια έκκληση για τη δίκαιη αναγνώριση και τον σεβασμό στο έργο εκατομμυρίων Ευρωπαίων αγροτών και εργαζομένων στον τομέα της κτηνοτροφίας».

«Αναμένουμε ένα δίκαιο και συνεπές μάρκετινγκ που θα σέβεται τόσο τους καταναλωτές όσο και το έργο που πραγματοποιείται από γενιές αγροτών και κρεοπωλείων σε όλη την Ευρώπη», σημειώνουν.

Η ΕΔΟΚ από την πλευρά της, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «προτρέπει τους Ευρωβουλευτές να υπερασπιστούν την αρχική τροπολογία για να διασφαλιστούν τα ζωικά προϊόντα που αποτελούν τμήμα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και το δικαίωμα των καταναλωτών σε ορθή πληροφόρηση».

