Ο κινεζικός κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων «Nio» λανσάρει μια υπηρεσία μίσθωσης μπαταρίας η οποία θα επιτρέψει στους οδηγούς να αγοράσουν ένα EV χωρίς να διαθέτουν την μπαταρία - ένα από τα πιο ακριβά εξαρτήματα EV - μειώνοντας έτσι την αρχική τιμή των αυτοκινήτων της .

Η υπηρεσία προσφέρεται στους οδηγούς με ένα μηνιαίο τέλος ενοικίασης για τη χρήση των μπαταριών.

Το φθηνότερο αυτοκίνητο Nio μετά τις επιδοτήσεις είναι τώρα το σπορ αυτοκίνητο ES6 με τιμή 273.600 γιουάν (39.553 $) χωρίς την αγορά μπαταρίας, έναντι 343.600 γιουάν, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας.

Η Nio λειτουργεί 143 σταθμούς ανταλλαγής μπαταριών σε όλη την Κίνα, όπου οι οδηγοί μπορούν να ανταλλάσσουν χρησιμοποιημένες μπαταρίες για να τις αντικαθιστούν με πλήρως φορτισμένες.

Το υπουργείο βιομηχανίας δήλωσε ότι θα προωθήσει την υιοθέτηση οχημάτων με μπαταρίες που μπορούν να ανταλλάσσονται μεταξύ διαφορετικών κατασκευαστών και μοντέλων.

Για το σκοπό αυτό, οι μπαταρίες της Nio έχουν το ίδιο σχήμα και μέγεθος σε όλη τη σειρά της, η οποία αποτελείται από τρία SUV. Τα μοντέλα EV της peer BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd (600733.SS) έχουν επίσης τυποποιημένες μπαταρίες.

Οι μπαταρίες για την υπηρεσία χρηματοδοτικής μίσθωσης της Nio θα παρέχονται από μια εταιρεία που ιδρύθηκε από κινέζους κατασκευαστές μπαταριών, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας Contemporary Amperex Technology Co Ltd. Η εταιρεία έχει εγγεγραμμένο κεφάλαιο 800 εκατομμυρίων γιουάν, σύμφωνα με δήλωση της κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από το Reuters.