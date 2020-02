Την απόκτηση χαρτοφυλακίου εν λειτουργία Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής δυναμικότητας 47 MW, έναντι τιμήματος 45,8 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Motor Oil.

Πρόκειται για Φωτοβολταϊκά Πάρκα που βρίσκονται στη Βόρεια και Κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της Teforto Holdings Limited, 100% θυγατρική του Ομίλου Motor Oil, η οποία απέκτησε τις μετοχές των εταιρειών Radiant Solar Holdings Ltd και Greesol Holdings Ltd οι οποίες αποτελούσαν συμμετοχές της METKA-EGN LTD θυγατρικής της Μυτιληναίος Α.Ε.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της Motor Oil, η παραπάνω κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.