Η Palladian Conferences διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά το 3rd BALKAN & EASTMED ENERGY LAW FORUM, το οποίο θα διεξαχθεί στα αγγλικά, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, (προσέλευση 09.00), στο ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα επίκαιρα νομικά ζητήματα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή εμπειρία.

Ο κ. Αντώνης Παπαγιαννίδης, δημοσιογράφος και δικηγόρος, θα έχει το συντονισμό του συνεδρίου.

Η θεματολογία θα βασιστεί στους εξής τομείς:

ΕΝΟΤΗΤΑ I: Greece as alternative source of Gas Supply for the Balkans

ΕΝΟΤΗΤΑ II: Target Model & Clean Energy Package

ΕΝΟΤΗΤΑ III: Electricity & LNG storage in the East Mediterranean Region

ΕΝΟΤΗΤΑ IV: RES Development in the Balkans – Challenges & Opportunities

Ομιλητές:

Μαρία Σπυράκη, Member of the European Parliament

Αλεξάνδρα Σδούκου, Secretary General for Energy and Mineral Resources – Ministry of Environment & Energ

Παναγιώτης Αλεξανδράκης, Chief Legal Counsel - Heron ThermoelectricΔημήτρης Ασημάκης, Partner, Norton Rose Fulbright

Γιάννης Μπασιάς, President and CEO, Hellenic Hydrocarbon Resources Management

Leigh Hancher, Professor of European Law at the University of Tilburg, part-time Professor at the Florence School of Regulation within the European University Institute, Director of the FSR Energy Union Law Area

Δρ. Βασίλης Καραγιάννης, Partner - KLC Law Firm

Γιάννης Κουρνιώτης, Partner, Lambadarios Law Firm

Γεώργιος Λάγαρης, Attorney at Law - NRG Trading House S.A., Member of the Motor Oil Hellas Group

Δρ. Βασιλική Μαραζοπούλου, Attorney-at-Law, Legal Department DAPEEP S.A

Μαρία Ματζάκου, Attorney at Law, LLM, Hellenic Hydrocarbon Resources Management S.A

Δρ. Αντώνης Μεταξάς, Managing Partner of Metaxas & Associates Law Firm and Chairman of the Hellenic Energy Regulation Institute

Σοφία Μιχελάκη, Head of the Legal Department - Hellenic Gas Transmission System Operator (DESFA SA)

Ντορίνα Παπαδημητρίου, Advocate Director, Group International Business Activities & Financial Services Legal Division – Hellenic Petroleum - Group of Companies

Γρηγόρης Πελεκάνος, Senior Partner – Ballas Pelecanos & Associates

Kostadin Sirleshtov, Partner, Coordinator of the Energy, Projects and Construction Practice for Central and Eastern Europe, CMS Law Firm

Ζωή Στολάκη, Lawyer LL.M., Legal Department - Public Gas Corporation (DEPA) S.A.

Αλέξια Τροκούδη, Director of Legal Division on Energy Regulation, Hellenic Petroleum-Group of Companies

Δρ. Στέλλα Τσάνη, Economist, Hellenic Hydrocarbon Resources Management & Visiting Faculty, Athens University of Economics and Business

Δήμητρα Χατζηαρσενίου, Head of Legal Department - GEK TERNA Group

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με Gold Sponsor την Praxia Bank και Supporters τις εταιρείες Ballas-Pelecanos Law Firm, Hellenic Hydrocarbon Resources Management, KLC Law Firm, Lambadarios Law Firm, Μetaxas & Associates Law Firm και Norton Rose Fulbright. Scientific Partner του συνεδρίου θα είναι οι Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ.