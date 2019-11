Ποιες προκλήσεις αντιμετώπισαν οι leaders της εποχής και από πού άντλησαν την έμπνευση για το μέλλον των οργανισμών τους, την τελευταία δεκαετία;

Αυτά ήταν μεταξύ άλλων τα ζητήματα που απασχόλησαν τη χθεσινή εκδήλωση «10 Years CEO Clubs Greece» που διοργανώθηκε για τα 10 χρόνια του CEO Clubs Greece με θέμα: Leading from Ground Zero in Action. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είχε δυναμική παρουσία στην εκδήλωση με ομιλία του Γενικού Διευθυντή κ. Ιωάννη Μητρόπουλου.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας μοιράστηκε την προσωπική του εμπειρία περιγράφοντας πώς κατάφερε μέσα σε ιδιαίτερα απαιτητικές καταστάσεις να καθοδηγήσει την εταιρεία και να διασφαλίσει όχι απλά την επιβίωση αλλά την ευημερία της. Μεταξύ άλλων μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά τη διαδικασία του εταιρικού μετασχηματισμού, τις κρίσιμες αποφάσεις που κλήθηκε να πάρει για το μέλλον της εταιρείας, τους ανθρώπους που εμπιστεύτηκε και τη διαχείριση των στιγμών που έφεραν το Φυσικό Αέριο να αποτελεί σήμερα τον πλέον αξιόπιστο ολοκληρωμένο πάροχο ενέργειας στην Ελλάδα.

Ο κ. Ιωάννης Μητρόπουλος έκλεισε την ομιλία του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ συνεχίζω να ονειρεύομαι την επιτυχία και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ξεπερνάμε προβλήματα. Για να είμαι εδώ σήμερα και να σας μιλάω για μια απόλυτα υγιή εταιρεία, με μεγάλη ανάπτυξη, με τρεις συνεχόμενες χρονιές υψηλής κερδοφορίας, και μηδενικό δανεισμό σημαίνει ότι όλα δούλεψαν. Οπότε αν δεν το είχε πει ο Νέλσον Μαντέλα θα το είχαμε πει εμείς: It always seems impossible until it’s done».

Ο βασικός στόχος του CEO Clubs Greece είναι να “εκπαιδεύει” τους leaders του επιχειρηματικού κόσμου, μέσω του διαμοιρασμού εμπειριών και ιδεών. Το Forum του CEO Clubs Greece απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη του Club και τις διοικητικές τους ομάδες, καθώς και σε Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη με τις ομάδες τους στοχεύοντας στο να αναδειχθεί η αξία της καθοδήγηση και της έμπνευσης που προσφέρεται στα μέλη του Club.