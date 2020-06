Η METRO AEBE ανακοινώνει την πλήρη εξαγορά των μετοχών του ηλεκτρονικού καταστήματος My market και της εταιρείας NET SPIRIT S.A.

Στην πλήρη απορρόφηση των δραστηριοτήτων του eshop.mymarket.gr και της NET SPIRIT προχώρησε η METRO AEBE. Παράλληλα, σύμφωνα με το στρατηγικό της σχεδιασμό, αναπτύσσει περαιτέρω το ηλεκτρονικό της κατάστημα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετικά ανακοίνωση, για τη δημιουργία του eshop.mymarket.gr, τα My market συνεργάστηκαν με το welovesupermarket.gr και τους δημιουργούς του, επιχειρηματίες Διονύση και Γιώργο Ζήβα, με τους οποίους ξεκίνησαν μία κοινή επαγγελματική πορεία το Φεβρουάριο του 2017.

«Οι αδελφοί Ζήβα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανοδική πορεία του eshop My market λόγω της εξειδίκευσης και της εμπειρίας τους στις πωλήσεις μέσω του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου στα είδη σούπερ μάρκετ, που υπήρξαν πρωτοπόροι. Η συνεργασία μαζί τους συνετέλεσε στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος έναντι του ανταγωνισμού, καθώς το welovesupermarket.gr αποδεδειγμένα υπήρξε το Νο1 ηλεκτρονικό supermarket με πανελλαδική διανομή και, με διαφορά, ο Νο1 e-retailer σε πωλήσεις βρεφικών πανών.

Το eshop My market ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018, με παρακαταθήκη μία σταθερή βάση χιλιάδων καταναλωτών από το welovesupermarket.gr σε όλη την Ελλάδα. Το eshop των My market κατάφερε όχι μόνο να κρατήσει κοντά του όλους τους παλαιούς πελάτες, αλλά και να προσελκύσει χιλιάδες ακόμη, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, πραγματοποιώντας διανομές σε όλη την Ελλάδα, καθώς και διανομές σε φρέσκα και νωπά προϊόντα και είδη κοπής σε 7 μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα, Βόλο και Τρίκαλα). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βαθμός ικανοποίησης πελατών του eshop My market είναι σταθερός διαχρονικά στο 9,06 (σε κλίμακα από 1-10. Πηγή e-satisfaction.com)».

Η κρίση του κορονοϊού και το μέλλον

Κατά τη διάρκεια Μαρτίου – Απριλίου 2020 εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, το eshop My market ανταποκρίθηκε στην πρωτοφανή ζήτηση, εντατικοποιώντας τις προσπάθειες για εξυπηρέτηση και παρέχοντας τη δυνατότητα παραγγελίας σε πενταπλάσιους πελάτες συγκριτικά με το Φεβρουάριο 2020.

Σήμερα, όπως επισημαίνει η εταιρεία, η METRO παραμένοντας συνεπής στο αρχικό πλάνο της, προχώρησε στην πλήρη απορρόφηση των δραστηριοτήτων του eshop.mymarket.gr και της NET SPIRIT και στο στρατηγικό σχεδιασμό για την περαιτέρω εξέλιξή του, αναπτύσσοντας τα ήδη υφιστάμενα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματά του και αναδεικνύοντας τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του.

Αναλυτικότερα κάποια από αυτά:

Παραδόσεις προϊόντων ξηρού φορτίου σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία

Εύκολος τρόπος «καταγραφής προτιμήσεων» στα προϊόντα κοπής που δε διαθέτει άλλο ηλεκτρονικό κατάστημα εκτός Αττικής, καθώς δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες να ζητήσουν και να παραλάβουν π.χ. τον κιμά τους περασμένο δύο φορές, τις φέτες τυρί του τοστ κομμένες λεπτές, το ψάρι καθαρισμένο, το κοτόπουλο κομμένο στα τέσσερα κ.λπ.

Νέα υπηρεσία My click & Pick, όπου ο πελάτης εκτελεί ηλεκτρονικά την παραγγελία του, πληρώνει με κάρτα από το eshop και παραλαμβάνει τα ψώνια του από φυσικό κατάστημα, την ώρα και την ημέρα που επιθυμεί. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί κάποιος να παραλάβει τα ψώνια του πολύ πιο σύντομα, την ώρα ακριβώς που τον εξυπηρετεί, ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει τα ψώνια και για λογαριασμό κάποιου άλλου που θα τα παραλάβει χωρίς να πληρώσει. Π.χ. παιδιά φοιτητές σε άλλη πόλη ή ηλικιωμένοι γονείς.

Δυνατότητα φωνητικής αναζήτησης προϊόντων αντί γραφής.

Όσον αφορά στο μέλλον, με την πλήρη εξαγορά του eshop My market, η METRO αντιμετωπίζει μία ακόμη πρόκληση και προχωρά δυναμικά στην υλοποίηση των ενεργειών που έχει σχεδιάσει με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας των πελατών της.

Όπως για παράδειγμα, αναφέρει:

Αύξηση κωδικολογίου ξηρού φορτίου σε όσες περιοχές δεν εξυπηρετούνται από φυσικά καταστήματα, δίνοντας την ευκαιρία σε πελάτες που διαμένουν ακόμη στα πιο απομακρυσμένα σημεία να έχουν περισσότερες επιλογές.

Εμπλουτισμός του κωδικολογίου και μεγαλύτερη ευελιξία στην ικανοποίηση τοπικών προτιμήσεων των πελατών.

Προσθήκη ειδών που δεν αποτελούν την «κλασσική» γκάμα super market.

Μεγαλύτερη αξιοποίηση καταστημάτων My market με εξάπλωση της διανομής στο σπίτι, αλλά και με την υπηρεσία παραλαβής από κατάστημα σε όσες περιοχές διαθέτουν καταστήματα My market.

Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που απολαμβάνουν οι πελάτες των φυσικών καταστημάτων, όπως πληρωμές λογαριασμών τρίτων (ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνίες κ.α.)

Βελτίωση αγοραστικής εμπειρίας με προσωποποιημένες προσφορές και οφέλη για όλους τους «τύπους» πελατών μας, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους.

Βελτίωση πλοήγησης του eshop site και ανανέωση κατηγοριοποιήσεων για ακόμα ευκολότερη και απλούστερη αναζήτηση προϊόντων.

Εμπλουτισμός κωδικών και περιεχομένου σε κατηγορίες που ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη φιλοσοφία των My market για τη σύγχρονη διατροφή, μέσα από τα μυστικά ευζωίας της πλατφόρμας φροντίδας Μάθε Φάε Ζήσε η οποία προσφέρει γνώσεις και ευκαιρίες για βελτίωση της διατροφής , αλλά και για απόλαυση και υγεία στην καθημερινότητά τους.

Αξιοποίηση των συνεργασιών της εταιρείας με τους προμηθευτές της προς όφελος των καταναλωτών της.

«Τα My market, διατηρώντας σταθερά και διαχρονικά στο επίκεντρο της φιλοσοφίας τους τον πελάτη, αναβαθμίζουν συνεχώς τις υπηρεσίες τους σε όλα τα επίπεδα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα eshop.mymarket.gr συμπληρώνει με τον αρτιότερο τρόπο την omnichanel εμπειρία της αλυσίδας και υπόσχεται να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κάνουν τα ψώνια τους όταν η καθημερινότητα δεν τους επιτρέπει να επισκεφθούν ένα φυσικό κατάστημα. Στόχος, η προσφορά μιας συνολικής & απρόσκοπτης εμπειρίας με όλα τα εργαλεία που διαθέτει στο φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον, κάτω από την ίδια οντότητα» καταλήγει η εταιρεία.