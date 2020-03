Κρίσιμη για την υπόθεση της Folli Follie αναμένεται η επαναληπτική συνέλευση των ομολογιούχων της Folli Follie σχετικά με την έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης (term sheet), η οποία θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Η έγκριση του term sheet από την απαιτούμενη πλειοψηφία των κατόχων ομολόγων που λήγουν το 2019, θεωρείται κομβική προς την κατεύθυνση εξυγίανσης της εταιρείας.

Πηγές της αγοράς εξάλλου επισημαίνουν ότι το νέο ΔΣ της Folli Follie που ορίστηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είναι πλήρως λειτουργικό και εργάζεται με στόχο:

την αδιάλειπτη συνέχιση λειτουργίας του Ομίλου και την επαναφορά του σε αναπτυξιακή τροχιά,

την εξασφάλιση των 800 θέσεων εργασίας στην Ελλάδα και τη δημιουργία νέων,

την αποκατάσταση της φήμης του ελληνικού επιχειρείν στο εξωτερικό. την προστασία της φήμης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς

την καλύτερη δυνατή λύση για τους ομολογιούχους/επενδυτές, οι οποίοι επένδυσαν 450 εκατ. ευρώ και κινδυνεύουν να χάσουν το σύνολο της επένδυσης αν δεν βρεθεί βιώσιμη λύση για την εταιρεία.

Σημειώνουν παράλληλα ότι το ΔΣ έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να αποσυνδεθεί με ό,τι και όποιους οδήγησαν την εταιρεία στη σημερινή κατάσταση και πως δεν είναι δική του δουλειά να αποδώσει ευθύνες.

Υπενθυμίζεται ότι το ΔΣ ανέλαβε στις 20 Φεβρουαρίου, δηλαδή λιγότερο από έναν μήνα πριν, ενώ η εταιρεία μπήκε στις γνωστές περιπέτειες από το καλοκαίρι του 2018.

Οι ίδιες πήγες αναφέρουν ότι το νέο ΔΣ διορίστηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κάτω από την πίεση των ομολογιούχων οι οποίοι δήλωναν ότι θα οδηγήσουν την εταιρεία στην πτώχευση. Ο διορισμός του ΔΣ, συνέπεσε με τις κρίσιμες συνελεύσεις των ομολογιούχων οι οποίοι καλούνται να εγκρίνουν το πλαίσιο συμφωνίας για τη διάσωση του Ομίλου (term sheet): οι κάτοχοι ομολόγων ελβετικού φράγκου (Ομόλογα ποσού CHF150.000.000 με επιτόκιο 3,25% 2017-2021 λήξεως στις 2 Νοεμβρίου 2021) το ενέκριναν στις 6/3/2020, ενώ οι κάτοχοι ομολόγων ευρώ (ληξιπρόθεσμα Εγγυημένα Μετατρέψιμα Ομόλογα ποσού 249.500.000 € λήξεως το 2019 ), έχουν δεύτερη συνέλευση την προσεχή Παρασκευή 20/03/20 όπου απαιτείται το 33,3% για απαρτία (η πρώτη στις 6/3/20 αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας).

Σημειώνουν επίσης ότι πέρα από τον ελάχιστο χρόνο, μέσα στον οποίο πρέπει να επιτευχθούν πολλά, το νέο ΔΣ λειτουργεί παρά την έλλειψη νομικής προστασίας, για την οποία είχαν δεσμευθεί η ΕΚ και η κυβέρνηση. Η έλλειψη νομικής κάλυψης των μελών του ΔΣ είναι λογικό να μην τους παρέχει το αίσθημα ασφάλειας που απαιτεί το δύσκολο έργο τους και η αντιμετώπιση των πολύ μεγάλων προβλημάτων και προκλήσεων που έχουν μπροστά τους. Αυτός άλλωστε θεωρούν οι ίδιες πηγές, πως ήταν και ο βασικός λόγος για τον οποίο παραιτήθηκαν ήδη 3 από τα νέα μέλη του.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία με τον κορoνοϊό και με δεδομένο ότι η ρευστότητα της Εταιρείας είναι πια σε περιορισμένα επίπεδα λόγω και του κλεισίματος των καταστημάτων από σήμερα, Τετάρτη και για άγνωστο χρονικό διάστημα, το νέο Δ.Σ. εργάζεται και βρίσκει λύσεις (τηλεργασία, ενίσχυση των online sales, διεξαγωγή της Συνέλευσης των Ομολογιούχων κάνοντας χρήση της τεχνολογίας κτλ.)

Ένταξη στο άρθρο 106

Στελέχη της αγοράς θεωρούν ότι αποτελεί μονόδρομο για την Εταιρεία και το μέλλον της η ένταξη στο άρθρο 106 β/δ του Πτωχευτικού Κώδικα (με αίτηση προς και επικύρωση από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών) και για να επιτευχθεί πρέπει όλοι οι stakeholders να το στηρίξουν.

Από την πλευρά τους οι Ομολογιούχοι, όπως επισημαίνουν, πρέπει να το στηρίξουν με την υπογραφή της Συμφωνίας γιατί η ένταξη στο 106 θα διαφυλάξει και τα δικά τους συμφέροντα και είναι προϋπόθεση για την εξυγίανση της Εταιρείας. Το ελληνικό Κράτος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την αποκατάσταση της φήμης του ελληνικού επιχειρείν στο εξωτερικό και για να αποκτήσουν ξανά αξιοπιστία. Οι εργαζόμενοι τέλος, για να διαφυλάξουν τις θέσεις εργασίας τους.

Η πρόταση του Callian Capital Group

Μεταξύ άλλων ενεργειών, σύμφωνα με πληροφορίες, το FF Group συζητά και με το Callian Capital Group (ενδιαφερόμενο επενδυτή) από το οποίο έχει ζητήσει proof of funds. Το νέο Δ.Σ. θέλει να νιώσει ασφαλές ότι τα χρήματα προέρχονται από legitimate πηγές. Από την πλευρά του Callian, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει διαρρεύσει πως είναι διατεθειμένο να χρηματοδοτήσει το FF Group με κεφάλαια 60-90 εκατ. ευρώ, προκειμένου να εξαγοραστούν οι απαιτήσεις των ομολογιούχων (που έχουν δανείσει όμιλο με περίπου 450 εκατ. ευρώ). Προτείνει δηλαδή cash out των Ομολογιούχων, προσφέροντάς τους τα μισά περίπου χρήματα από αυτά που τους εξασφαλίζει η Συμφωνία διάσωσης (terms of sheet). Στελέχη της αγοράς διερωτώνται από αυτά τα 60-90 εκατ. τι θα μείνει στο FF Group για να μπορέσει να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί. Και επίσης αν το Callian Capital Group εκτιμά πως οι ομολογιούχοι θα αποδεχθούν την πρότασή του, γιατί δεν απευθύνεται σε εκείνους και να αποκτήσει έτσι τον έλεγχο της εταιρείας.

Το νέο ΔΣ έχει κάθε λόγο να επιθυμεί να έχει στα χέρια του μια αξιόπιστη πρόταση από ενδιαφερόμενο επενδυτή, μέσω της οποίας θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στους ομολογιούχους και να πετύχει τους καλύτερους δυνατούς όρους συμφωνίας μαζί τους, τονίζουν οι ίδιες πηγές.