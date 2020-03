Η πρόσφατη συνεργασία μεταξύ της Avon και της Natura & Co δημιουργεί την τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία ομορφιάς στον κόσμο και η νέα διευθύνουσα σύμβουλος της Avon, Angela Cretu τονίζει μιλώντας στο insider.gr: «Μαζί θα φτιάξουμε την καλύτερη εταιρεία ομορφιάς στον κόσμο».

Η Angela Cretu, με καταγωγή από την Ρουμανία, διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην Avon σε διάφορους σημαντικούς εκτελεστικούς ρόλους, πρόσφατα ως Αντιπρόεδρος του Ομίλου και Γενική Διευθύντρια της Κεντρικής Ευρώπης, υπεύθυνη για 18 χώρες.

Αναλαμβάνοντας τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου της εταιρείας, η κ. Cretu μοιράζεται το όραμά της για γυναικεία ενδυνάμωση και ανάπτυξη μιας βιομηχανίας ομορφιάς χωρίς διακρίσεις ενώ δηλώνει: «Όταν οι γυναίκες πετυχαίνουν, τότε όλοι πετυχαίνουμε».

Ολόκληρη η συνέντευξη της Angela Cretu:

Ποιες είναι οι προτεραιότητες και οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε, έχοντας αναλάβει τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου της Avon;

Το να εργάζομαι σε μια εταιρεία που δημιουργεί ευκαιρίες για τις γυναίκες, είναι το δικό μου κάλεσμα, η δική μου αποστολή. Η Avon δημιουργεί ευκαιρίες για τις γυναίκες εδώ και σχεδόν 135 χρόνια και νιώθω υπερήφανη και τυχερή που αναλαμβάνω τον ρόλο της Διευθύνουσας Συμβούλου, καθώς συμπίπτει με την περίοδο που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της εταιρείας.

Εργάζομαι στην Avon τα τελευταία 20 χρόνια, σε τουλάχιστον 12 διαφορετικούς ρόλους και είχα την τύχη να δουλέψω σε πολλές χώρες – από το Μαρόκο μέχρι τη Ρωσία και τη Νότια Αφρική. Έχω συνεργαστεί με τα Μέλη μας και τις ομάδες σε αυτές τις χώρες και έχω δει από πρώτο χέρι τον αντίκτυπο που έχει η Avon στις ζωές των γυναικών. Η βασική επιδίωξη που με παρακινεί κάθε πρωί είναι η δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών, ώστε να δραστηριοποιούνται οι γυναίκες με τον δικό τους τρόπο και τους δικούς τους όρους.

Όπως εξελισσόμαστε, εστιάζουμε ακόμα περισσότερο σε αυτήν τη βασική επιδίωξη: τη δημιουργία ευκαιριών για τις γυναίκες. Εάν τα Μέλη μας επιτύχουν τους στόχους τους, τότε θα έχουμε επιτύχει και εμείς ως εταιρία τους δικούς μας. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύουμε στα Μέλη μας, αναπτύσσουμε διαρκώς την εταιρεία, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ανανέωση της ψηφιακής της εικόνας. Με τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τις γυναίκες και την υποστήριξη της ευεξίας και της ευημερίας τους, θα δημιουργηθεί ένας καλύτερος κόσμος για εκείνες, έχοντας ξεκινήσει όλο αυτό από τις ίδιες τις γυναίκες. Πιστεύουμε ότι η ενδυνάμωση των γυναικών δημιουργεί ένα φαινόμενο ντόμινο με θετική επίδραση σε πολλές πτυχές της ζωής όλων: στις γυναίκες και τους άντρες, το ευρύ κοινωνικό σύνολο, αλλά και τις μελλοντικές γενιές. Όταν οι γυναίκες πετυχαίνουν, τότε όλοι πετυχαίνουμε.

Η εξαγορά της Avon από τη Natura είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της τέταρτης μεγαλύτερης εταιρείας καλλυντικών στην αγορά προϊόντων ομορφιάς και προσωπικής περιποίησης στον κόσμο. Τι σηματοδοτεί αυτή η συνεργασία;

Η ενσωμάτωση της Avon στην οικογένεια της Natura & Co είναι ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, το οποίο θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να «μεταμορφώνουμε» τις επιχειρήσεις μας και να αυξάνουμε τον θετικό αντίκτυπο στις γυναίκες και τον κόσμο συνολικά. Πραγματοποιήσαμε σημαντικά βήματα προς τα εμπρός με την επιχειρηματική στρατηγική Open Up. Πρόκειται για μία μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική που εστιάζει σε πέντε βασικούς πυλώνες: επαναπροσδιορισμό της απευθείας πώλησης, εκσυγχρονισμό της Μάρκας, αξιοποίηση των δυνατοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου, απλούστερες και πιο ευέλικτες διαδικασίες, και βέβαια τη δέσμευση όλων στην υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας. Με στρατηγικό εταίρο τη Natura & Co, πιστεύουμε ότι μπορούμε να επιταχύνουμε την εφαρμογή των στρατηγικών μας, αξιοποιώντας τις συνδυασμένες δραστηριότητές μας. Με τη δύναμη που αντλούμε από τους ανθρώπους μας, θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε την Avon μέσω της ψηφιοποίησης, της ανατροφοδότησης και της συνεχούς ενδυνάμωσης του ισχυρού δικτύου των Μελών μας και των πελατών τους. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε σταθερά τη στρατηγική ανοιχτής προσέγγισης, Open Up.

Η πρόσφατη συνέργεια-ορόσημο μεταξύ της Avon και της Natura & Co δημιουργεί την τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία ομορφιάς στον κόσμο. Με τη Natura & Co μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος και δεσμευόμαστε για την ενδυνάμωση των γυναικών. Μαζί θα φτιάξουμε την καλύτερη εταιρεία ομορφιάς στον κόσμο.

Έχοντας 20 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στην Avon έχετε περάσει από σημαντικές θέσεις. Βάσει της εμπειρίας σας, λοιπόν, ποια θεωρείτε τα βασικά στοιχεία που κάνουν την εταιρεία να ξεχωρίζει;

Κατά τη γνώμη μου, αυτό που κάνει την Avon να ξεχωρίζει είναι ότι δεν αποτελεί απλώς μία εταιρεία ομορφιάς, αλλά ένα κίνημα πέντε εκατομμυρίων γυναικών σε όλο τον κόσμο. Είναι ζωτικής σημασίας να υποστηρίζουμε, να ενθαρρύνουμε, να συμβουλεύουμε και να εμπνέουμε η μία την άλλη.

Όσον αφορά στα Μέλη μας, είμαστε αφοσιωμένοι στο να επικοινωνούν τον βασικό μας σκοπό, που είναι η δημιουργία ευκαιριών για τις γυναίκες. Το επιχειρηματικό μοντέλο μας βασίζεται στην επιτυχία των Μελών μας – αν ευδοκιμούν, τότε ευδοκιμούμε και εμείς.

Ένα από τα πιο όμορφα πράγματα για την Avon είναι η ευελιξία αυτού του μοντέλου. Κάποια Μέλη επιλέγουν να διατηρούν λίγους πελάτες, ενώ άλλοι διατηρούν μεγάλες ομάδες, υποστηρίζοντας κι άλλα Μέλη και τους πελάτες τους. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και ο καθένας αναπτύσσεται και εξελίσσεται με τον δικό του τρόπο και με τους δικούς του όρους. Αυτό είναι μέρος της ομορφιάς σε αυτό που κάνουμε.

Εκτός από ευελιξία, επενδύουμε και στη διαρκή ενημέρωση και εξέλιξη των Μελών μας, με την παροχή πλούσιου υλικού για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα προϊόντα και τη σωστή χρήση τους, στις τεχνικές ανάπτυξης δικτύου πελατών και την προώθηση πωλήσεων.

Τελικά, η Avon αφορά αποκλειστικά την ενδυνάμωση των γυναικών, την οποία ενισχύει μέσω της δυνατότητας προσωπικής έκφρασης, απόκτησης εισοδήματος, ένταξης και συμμετοχής σε μία κοινότητα.

Πώς θα περιγράφατε την παγκόσμια αγορά προϊόντων ομορφιάς και προσωπικής περιποίησης αυτή τη στιγμή;

Η βιομηχανία της ομορφιάς είναι ένας συναρπαστικός τομέας για να εργάζεσαι αυτή τη στιγμή. Περνάμε σε μια εποχή μεγαλύτερης διαφάνειας, εξατομίκευσης, ψηφιοποίησης, αλλά και συμμετοχικής δράσης. Βρισκόμαστε στην εποχή, που οι πελάτες ζητούν από τις εταιρείες να έχουν ουσιαστικές επιδιώξεις. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για εμάς, αφού υπάρχουν οι συνθήκες για να αξιοποιήσουν τα Μέλη μας τις ευκαιρίες που θα τους οδηγήσουν σε σημαντική ανάπτυξη και επιτυχία.

Εάν κάποιος έχει την πρόθεση να συστήσει μια επιχείρηση σήμερα, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το μοντέλο της Avon ως πρότυπο: μια εταιρεία με πραγματικό σκοπό, ένα πολύ δυνατό Παγκόσμιο brand ομορφιάς, με προϊόντα υψηλής ποιότητας σε πολύ καλές τιμές, μια επιχείρηση με ψηφιακό μοντέλο, άριστα τοποθετημένο ώστε να υποστηρίξει τις μεταβαλλόμενες μορφές εργασίας και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Ποιες κατηγορίες αναπτύσσονται δυναμικά;

Όπως ανέφερα και πριν, η βιομηχανία της ομορφιάς είναι πολύ συναρπαστική αυτή τη στιγμή, ενώ τα πρότυπα και οι προσδοκίες αλλάζουν συνεχώς. Η καινοτομία επιταχύνει, η επιστήμη εξελίσσεται σημαντικά και ο κλάδος λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια.

Στην Avon δεν πιστεύουμε στην υπαγόρευση προτύπων ομορφιάς, καθώς αναγνωρίζουμε και πιστεύουμε στην ανάγκη ύπαρξης μεγαλύτερης ποικιλομορφίας. Πιστεύουμε στην προσιτή ομορφιά για όλους – όλοι θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις τελευταίες τάσεις και καινοτομίες – και είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε ένα δημοκρατικό brand ομορφιάς που μπορεί να αγκαλιάζει όλες τις γυναίκες.

Πόσο σημαντική είναι η ελληνική αγορά για την Avon;

Πολύ σημαντική! Η Avon δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εδώ και 32 χρόνια και βλέπω πολύ μεγάλες δυνατότητες για τα Μέλη και το επιχειρείν. Ανυπομονώ να έρθω να σας επισκεφτώ.

Έχετε κάποιο συγκεκριμένο πλάνο για την Ελλάδα;

Η Ελλάδα διαθέτει μία εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα που λειτουργεί με αφοσίωση και δίνει έμφαση σε κάθε λεπτομέρεια. Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε την εμβληματική μάρκα μας, να εξελίσσουμε τις δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης, να ψηφιοποιούμε την επιχείρηση και να ενισχύουμε το δίκτυο των Μελών μας. Τα Μέλη μάς παρέχουν ένα μοναδικό στοιχείο – τις σχέσεις που έχουν με τους πελάτες τους και τον ρόλο τους ως σύμβουλοι Ομορφιάς και influencers. Αυτό, από μόνο του, αποτελεί μία τεράστια ευκαιρία.

Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς στους οποίους θα εστιάσετε τα επόμενα χρόνια;

Βρίσκομαι στην Avon πάνω από δύο δεκαετίες και τώρα εμπνέομαι περισσότερο από ποτέ με βάση τις επιδιώξεις μας και το ρόλο μας παγκοσμίως. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που μπορώ να υποστηρίξω τα Μέλη μας, γιατί αυτές τις γυναίκες – και κάποιους άνδρες – τους ενώνει το πάθος τους για τα προϊόντα της Avon και αυτό το πάθος είναι που μοιράζονται με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες.

Συγκεκριμένα, όμως, στον τομέα της καινοτομίας, υπάρχει μία εκπληκτική νέα και πρωτοποριακή ανακάλυψη, η προτινόλη - Protinol™. Αυτή η κατοχυρωμένη καινοτομία είναι η πρώτη στον κλάδο περιποίησης της επιδερμίδας που αποκαθιστά τα επίπεδα Κολλαγόνου ΙΙΙ (κολλαγόνο «μωρού»), που γρήγορα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Το κολλαγόνο αποτελεί το 80% του δέρματος και ως εκ τούτου είναι η πιο κρίσιμη και περίπλοκη δομική πρωτεΐνη, με μεγάλη δυσκολία αποκατάστασης μόλις χαθεί. Το Protinol ™ έχει την ικανότητα να διεγείρει την αύξηση των επιπέδων κολλαγόνου, αλλάζοντας τις αναλογίες του για να φέρει το δέρμα πιο κοντά σε αυτό της λειτουργίας ενός βρέφους. Πρόκειται για μία πραγματική επανάσταση στον χώρο!

Παρουσιάζουμε, επίσης, το Herstory: ένα άρωμα με στόχο να αποτελέσει έμπνευση για όλες τις γυναίκες. Γιορτάζει την ύπαρξη της ίδιας της γυναίκας, ανοίγοντας το διάλογο και προτρέποντας τις γυναίκες να μοιραστούν τη δική τους αυθεντική ιστορία για το παρελθόν και το παρόν, ενώ έρχονται σε επαφή για να γράψουν τις ιστορίες του μέλλοντος. Το τολμηρό και μοντέρνο άρωμα Chypre αντιπροσωπεύει τις σημερινές δυναμικές και σύγχρονες γυναίκες, αναγνωρίζοντας κάθε μοναδική και ενδυναμωτική γυναικεία ιστορία σε όλο τον κόσμο.

Ελπίζουμε ότι αυτές οι καινοτομίες προεξοφλούν ότι θα συνεχίσουμε να ικανοποιούμε τα Μέλη μας, καθώς αποτελούν τον πυρήνα όσων πραγματοποιούμε, ενώ έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε την εμπειρία τους μαζί μας συναρπαστική και ξεχωριστή.

Εσείς ατομικά αλλά και η εταιρεία συνολικά έχετε συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες και δράσεις που σχετίζονται με την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών. Βλέπετε κάποιες αλλαγές προς αυτήν την κατεύθυνση;

Όλες οι πρωτοβουλίες μας πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του stand4her, της υπόσχεσης να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο για τις γυναίκες. Θέλουμε να βοηθήσουμε περισσότερες γυναίκες να αποκτήσουν τα χρήματα που χρειάζονται για να στηρίξουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους. Επιδιώκουμε να κάνουμε προσιτή την ομορφιά για όλες τις γυναίκες και θέλουμε όλο και περισσότερες να έχουν τις πληροφορίες και την υποστήριξη για να έχουν μία υγιής και ασφαλής διαβίωση.

Φέτος, θα επικεντρωθούμε στην υποστήριξη του δικαιώματος κάθε γυναίκας να έχει τη δική της φωνή, μέσω της καμπάνιας #SpeakOut. Παρά την απίστευτη πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ενδυνάμωση της γυναίκας, εξακολουθεί να στερείται σε μεγάλο βαθμό το δικαίωμα να έχει τη δική της φωνή και την εκπροσώπηση σε όλες τις κοινωνικές εκφάνσεις, από την εργασία μέχρι την πολιτική και τις τέχνες.

Σε κάθε γλώσσα και κουλτούρα υπάρχουν υποτιμητικές λέξεις και φράσεις που δημιουργούν αρνητικά στερεότυπα για τις γυναίκες, για παράδειγμα χαρακτηρισμοί όπως Καριερίστα, Γλωσσοκοπάνα κά.

Η εκστρατεία της Avon, που θα διαρκέσει όλο το 2020, καλεί τις γυναίκες να μοιραστούν την ιστορία τους, τις λέξεις και εκφράσεις που θέλουν να αναθεωρήσουν, δημοσιεύοντας μια selfie στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας το hashtag #SpeakOut. Η Avon θα συγκεντρώσει τις ιστορίες αυτές, δημιουργώντας μια παγκόσμια γκαλερί, ώστε να γιορτάσει τις ιστορίες των γυναικών από όλο τον κόσμο.

Η Avon δεσμεύθηκε, επίσης, να προσφέρει 10 εκατ. δολάρια κατά τη διάρκεια του 2020 σε σημαντικούς σκοπούς παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της έμφυλης βίας και του αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού. Η δωρεά βασίζεται στη μακροχρόνια δέσμευση της Avon στις γυναίκες ανά τον κόσμο, βοηθώντας τες να εξασφαλίσουν μία υγιή και ασφαλή διαβίωση. Η Avon και το Ίδρυμα Avon έχουν προσφέρει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέχρι σήμερα για την υποστήριξη ΜΚΟ σε όλο τον κόσμο.

Επιπροσθέτως, είμαι εξαιρετικά περήφανη για την εκστρατεία μας ενάντια στον Καρκίνο του Μαστού, η οποία αυξάνει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα σημάδια και τα συμπτώματα της νόσου. Η έγκαιρη ανίχνευση μπορεί να σώσει ζωές, αλλά πολλές γυναίκες δεν γνωρίζουν τα συμπτώματα ή το πώς να αναζητήσουν βοήθεια. Τα τελευταία 25 χρόνια, η Avon έχει εκπαιδεύσει 180 εκατομμύρια γυναίκες σχετικά με τη νόσο και έχει χρηματοδοτήσει εξετάσεις για την ανίχνευση της υγείας του μαστού σε περίπου 20 εκατομμύρια γυναίκες.

Τέλος, συνεχίζουμε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Μια στις τρεις γυναίκες γίνεται θύμα βίας κατά τη διάρκεια της ζωής της. Από το 2004, η Avon και το Ίδρυμα Avon για τις Γυναίκες έχουν συνεισφέρει περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιο επίπεδο για να αυξήσουν την ενημέρωση σχετικά με αυτό το ζήτημα, να εκπαιδεύσουν, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν προγράμματα πρόληψης και άμεσης αποκατάστασης.

Ποια είναι η στρατηγική της εταιρείας στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης;

Ως όμιλος που υπηρετεί σημαντικούς σκοπούς, η Natura &Co αποκτά ισχυρότερη φωνή για να υποστηρίξει τους σκοπούς αυτούς, όπως την ενδυνάμωση των γυναικών, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την παραγωγή cruelty-free καλλυντικών, καθώς και την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με τις τοπικές κοινωνίες. Η Avon είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που δημιουργεί ευκαιρίες για τις γυναίκες να αποκτούν εισοδήματα και να εκπαιδεύονται για περισσότερα από 130 χρόνια.

Είμαστε αφοσιωμένοι στους ανθρώπους και στον πλανήτη, όπως και στη δημιουργία κερδοφόρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για να επιτύχουμε τους στόχους μας για το 2020: χρήση 100% ανακυκλωμένου χαρτιού σε όλα τα φυλλάδια μας, μείωση της χρήσης νερού κατά 40%, υπέρβαση του στόχου μείωσης των εκπομπών άνθρακα κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, και από το 2019, χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά 50%.

Θέτουμε, επίσης, νέες πολιτικές για να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να προωθούμε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στα εργοστάσια και τις αλυσίδες εφοδιασμού μας.

Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε την υπόσχεσή μας στον αγώνα ενάντια στον Καρκίνο του Μαστού και την αντιμετώπιση της Έμφυλης Βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών, με την ίδια προσήλωση που θα δημιουργούμε ευέλικτες ευκαιρίες απόκτησης εισοδήματος για τα εκατομμύρια Μέλη μας, ανά τον κόσμο.