Εντός της ημέρας αναμένεται να αιτηθεί η Pfizer - BioNTech για χορήγηση έκτακτης αδειοδότησης «fast-track» από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠA για το εμβόλιο κατά του κορoνοϊού.

Εάν η αίτηση της Pfizer γίνει δεκτή από την FDA, θα ξεκινήσει εμβολιασμός σε διάφορες φάσεις και με σειρά προτεραιότητας για τους εργαζόμενους στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, τους γηραιότερος και τους ανθρώπους με υποκείμενα προβλήματα υγείας, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ.

Οι εργαζόμενοι σε ζωτικής σημασίας υπηρεσίες, οι δάσκαλοι, οι κρατούμενοι σε φυλακές και οι διαμένοντες σε χώρους φιλοξενίας αστέγων θα ακολουθήσουν, όσον αφορά τις ΗΠΑ, ενώ στο τέλος της διαδικασίας θα εμβολιαστούν οι νεότεροι ενήλικες και τα παιδιά.

Η υποβολή της αίτησης βασίζεται στο ποσοστό αποτελεσματικότητας του εμβολίου κατά 95% που καταδείχθηκε στην κλινική μελέτη φάσης 3 των εταιρειών σε συμμετέχοντες χωρίς προηγούμενη λοίμωξη SARS-CoV-2.

248 long days and nights

150 active clinical trial sites

43,661 courageous volunteers

Thousands of dedicated @Pfizer and @BioNTech_Group colleagues

And the hopes of billions

All leading to 1 historic moment

#PfizerProud of our FDA Submission today: https://t.co/uyo6XfGSOO