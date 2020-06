Τον «Ασκό του Αιόλου» άνοιξε για ένα κομμάτι επιχειρήσεων η δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζόρτζ Φλόιντ. Οι ανισότητες και οι φυλετικές διακρίσεις που οδήγησαν σε ένα «τσουνάμι» διαδηλώσεων έφεραν την εταιρεία ρυζιού «Uncle Ben's» να αλλάξει το brand της.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η εταιρεία, οι προτροπές χιλιάδων καταναλωτών, ιδίως από την Αφροαμερικανική κοινότητα, εισακούστηκαν. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία αναμένεται να αλλάξει το brand, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή μέσα, αλλάζοντας το «Uncle Ben's», και πιθανότατα και το σήμα.

Η προσφώνηση «Uncle» και «Aunt» (Θείος και Θεία) χρησιμοποιούταν κατά κόρον από τους λευκούς Αμερικανούς τον 20ο αιώνα, όταν απευθύνονταν προς υπερήλικες Αφροαμερικανούς, ως ένδειξη κάποιου σεβασμού, καθώς ήταν υποτιμητικό για εκείνους να τους αποκαλέσουν «Κύριους» ή «Κυρίες».

We have a responsibility to help end racial injustices. We’re listening to consumers, especially in the Black community, and our Associates. We don’t yet know what the exact changes or timing will be, but we will evolve Uncle Ben’s visual brand identity. pic.twitter.com/n0e1pZ75OF