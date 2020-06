Μία θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του γαλλικού Οίκου πολυτελών προϊόντων, Kering, αποκτά η διάσημη Βρετανίδα ηθοποιός Έμα Γουάτσον, «μαζί» με το πρώην αφεντικό της Credit Suisse Τιντιάν Τιάμ.

Ο Kering, που βρίσκεται πίσω από κορυφαίες μάρκες όπως Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga ανακοίνωσε ότι η Γουάτσον θα προεδρεύει της επιτροπής βιωσιμότητας του συμβουλίου, η οποία επικεντρώνεται σε περιβαλλοντικά θέματα.

Η 30χρονη είναι επίσης γνωστή για τον αγώνα της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και είναι Πρέσβειρα Καλής Θέλησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Έμα Γουάτσον «είναι μία από τις δημοφιλέστερες ηθοποιούς και μία από τις διασημότερες ακτιβίστριες παγκοσμίως», υπογραμμίζει ο όμιλος του Φρανσουά Ανρί Πινό σε έγγραφο που εστάλη στους μετόχους.

Προτάσσοντας την «ενεργό δράση» της για την προώθηση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία ή στον κόσμο του κινηματογράφου, ο Kering επισημαίνει πως είναι επίσης πρωτοπόρα στη δράση υπέρ της «ηθικής» μόδας.

