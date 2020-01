Με απόλυση «απείλεισαι» μία ομάδα εργαζομένων της η Amazon, επειδή μίλησαν δημόσια για περιβαλλοντικά θέματα, ζητώντας από την εταιρεία να αναλάβει δράση κατά της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του CNBC, η ομάδα «Υπάλληλοι της Amazon για την Κλιματική Δικαιοσύνη» υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας δέχτηκαν συστάσεις και απειλές επειδή ζήτησαν από τον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου να εντείνει τη δράση της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και με τη διαμαρτυρία τους αυτή παραβίασαν την πολιτική της.

Η εταιρεία είπε ότι η πολιτική της όσον αφορά στα δημόσια σχόλια των εργαζομένων δεν είναι καινούρια και αφορά το σύνολο του προσωπικού της.

Σε μια ανάρτηση στο Twitter, οι εργαζόμενοι έγραψαν ότι το νομικό τμήμα και το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της Amazon επικοινώνησε μαζί τους και τους «ανέκρινε» για τα σχόλια που είχαν κάνει δημοσίως. Έπειτα, κάποιοι από τους υπαλλήλους έλαβαν email που τους απειλούσε με παραίτηση «αν συνέχιζαν να μιλούν για την επιχείρηση».

THREAD/ Jeff Bezos and Amazon executives are threatening to fire a few members of our group after we spoke up about wanting our company to be a leader in the worldwide effort to avert climate catastrophe.https://t.co/L87gpclEyL