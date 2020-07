Εντός του Ιουλίου αναμένεται να έρθει προς ψήφιση το νομοσχέδιο για τα κίνητρα αγοράς ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων στη χώρα μας. Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, ο αγοραστής θα προχωρά στην αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου και στη συνέχεια θα μπαίνει σε μια ειδική online εφαρμογή, όπου θα καταθέτει κάποια παραστατικά. Αυτόματα θα πιστώνεται στο λογαριασμό του το ύψος της επιδότησης.

Αυτή, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες προβλέπεται να είναι ίση με το 15% της λιανικής τιμής του οχήματος προ φόρων με όριο επιδότησης τα 5.500 ευρώ. Επίσης θα δίνονται 500 ευρώ για την (προαιρετική) εγκατάσταση φορτιστή. Το όφελος αφορά μόνο τα ηλεκτρικά οχήματα μπαταρίας, όχι τα υβριδικά. Αν η αγορά νέου οχήματος συνδυάζεται με την απόσυρση παλιού, θα καταβάλλεται επιπλέον όφελος απόσυρσης, ύψους 1.000 για τα αυτοκίνητα και 400 ευρώ για τις μοτοσικλέτες αντίστοιχα.

Για τα ταξί, η έκπτωση αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου θα φτάνει έως το 25% της αξίας του προ φόρων, με ανώτατο όριο τα 8.000 ευρώ. Με απόσυρση του παλιού ταξί, ο ιδιοκτήτης θα δικαιούται επιπλέον επιδότηση 2.500 ευρώ. Όλα αυτά θα ισχύουν έως το τέλος του 2021, δηλαδή για ενάμιση περίπου χρόνο.

Να σημειώσουμε επίσης ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα απαλλάσσονται του τέλους ταξινόμησης κατά τον εκτελωνισμό τους και από τα τέλη κυκλοφορίας. Επίσης από το 50% του τέλους ταξινόμησης απαλλάσσονται σήμερα και όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα, ενώ με το νέο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί προς διαβούλευση, τα υβριδικά αυτοκίνητα με εκπομπές CO2 κάτω από 50 γρ./χλμ., θα απαλλάσσονται από το 75% του Τ.Τ.

Τα παραπάνω ποσά φαίνονται και είναι σημαντικά, ωστόσο η Ελλάδα δεν είναι ο παράδεισος των κινήτρων. Πολλές κυβερνήσεις κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως θα διαπιστώσετε από το ρεπορτάζ του πραγματοποίησε το insider, είναι πολύ πιο γενναιόδωρες και μάλιστα όχι μόνο στα ηλεκτρικά, αλλά και στα υβριδικά αυτοκίνητα. Ας δούμε όμως αναλυτικά ποιες είναι αυτές:

Πολωνία – Επιδότηση έως 20.000 ευρώ

Ισχύει ατέλεια για ηλεκτρικά και plug in υβριδικά αυτοκίνητα. H αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου αξίας έως 28.000 ευρώ επιδοτείται με 8.400 ευρώ και με 20.000 ευρώ η αγορά ηλεκτρικού με κυψέλες υδρογόνου, αξίας έως 67.000 ευρώ. Όλες οι τιμές προκύπτουν με μετατροπή του πολωνικού ζλότι.

Ρουμανία – Επιδότηση έως 10.000 ευρώ

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπαταρίας δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας. Η αγορά τους επιδοτείται με το ποσό των 10.000 ευρώ, ενώ για plug in υβριδικά με εκπομπές CO2 έως 50 γρ./χλμ., η επιδότηση είναι 4.250 ευρώ. Επιπλέον 1.250 ευρώ λαμβάνει όποιος με την αγορά του ηλεκτρικού ή υβριδικού, αποσύρει παλαιό αυτοκίνητο.

Κροατία – Επιδότηση έως 9.200 ευρώ

Εδώ δεν επιβάλλεται κανείς φόρος ή τέλος στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η επιδότηση ανέρχεται στα 9.200 ευρώ για τα ηλεκτρικά μπαταρίας και στα 4.600 ευρώ για τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά.

Γερμανία – Επιδότηση έως 9.000 ευρώ

Μείωση του ΦΠΑ από το 19 στο 16% έως το τέλος του 2020. 10 χρόνια απαλλαγή τελών κυκλοφορίας στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έως το τέλος του 2021, ισχύει πρόγραμμα κινήτρων για ηλεκτρικά αυτοκίνητα -μπαταρίας, υδρογόνου και επαναφορτιζόμενα υβριδικά- αξίας προ φόρων έως 40.000 ευρώ, που φτάνει στις 9.000 ευρώ.

Σλοβακία – Επιδότηση έως 8.000 ευρώ

Ισχύει ατέλεια δύο ετών για ηλεκτρικά, επαναφορτιζόμενα υβριδικά και αυτοκίνητα με κινητήρες εναλλακτικών καυσίμων. Τα ηλεκτρικά μπαταρίας δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας. Η επιδότηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπαταρίας είναι 8.000 ευρώ, ενώ τον plug in hybrid 5.000 ευρώ.

Σλοβενία – Επιδότηση έως 7.500 ευρώ

Για οχήματα με εκπομπή CO2 κάτω από 110 γρ./χλμ, ισχύει φόρος μόλις 0,5%. Η επιδότηση αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου μπαταρίας είναι 7.500 ευρώ, ενώ για επαναφορτιζόμενο υβριδικό 4.500 ευρώ.

Ουγγαρία – Επιδότηση έως 7.350 ευρώ

Κανένα φόρο και κανένα τέλος δεν πληρώνουν τα ηλεκτρικά μπαταρίας και τα plug in hybrid. Για τα παραπάνω αυτοκίνητα, ισχύει επιδότηση 7.350 ευρώ, αν το κόστος προ φόρων δεν υπερβαίνει τις 32.000 ευρώ και μόλις 1.500 ευρώ αν το κόστος είναι μεταξύ 32.000 και 44.000 ευρώ.

Γαλλία – Επιδότηση έως 7.000 ευρώ

Στη χώρα αυτή ισχύουν μειώσεις των φόρων από 50 – 100% για αυτοκίνητα που κινούνται με ηλεκτρισμό ή εναλλακτικά καύσιμα, ανάλογα όμως με την περιφέρεια. Σε εθνικό επίπεδο ισχύει επιδότηση αγοράς νέου αυτοκινήτου με εκπομπές CO2 κάτω από 20 γρ./χλμ., έως 7.000 ευρώ.

Ιταλία – Επιδότηση έως 6.000 ευρώ

Ισχύει απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας για διάστημα πέντε ετών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μετά από αυτό, πληρώνουν το 25% των τελών του αντίστοιχου μεγέθους οχήματος με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Για καινούρια αυτοκίνητα που εκπέμπουν λιγότερο από 70 γρ./χλμ CO2, ισχύει επιδότηση αγοράς 6.000 ευρώ.

Ιρλανδία – Επιδότηση έως 5.000 ευρώ

Εδώ ο φόρος μειώνεται 1.500, 2.500 και 5.000 ευρώ για υβριδικά, plug in υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπαταρίας αντίστοιχα. Τα τέλη κυκλοφορίας είναι μειωμένα στα 120 ευρώ ετησίως για τα ηλεκτρικά μοντέλα μπαταρίας, και στα 170 ευρώ ετησίως για τα plug in υβριδικά. Μέχρι το τέλος του 2021 η επιδότηση για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου μπαταρίας ανέρχεται στα 5.000 ευρώ, ενώ έως το τέλος του 2020 μπορεί κανείς με την ίδια επιδότηση να αγοράσει και plug in υβριδικό, με εκπομπές CO2 έως 50 γρ./χλμ.