Με ένα μήνυμα και ένα βίντεο στο Twitter, ο Έλον Μασκ καυχήθηκε πως έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ ταχύτητας για τετράθυρο σεντάν αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα, ο ιδρυτής της Tesla ανακοίνωσε πως η εταιρεία δοκιμάζει το Model S με τρεις μηχανές, στο πρωτότυπο μοντέλο, στη διάσημη πίστα Laguna Seca.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο οδηγός δοκιμάζει την κίνηση και την ταχύτητα του πρωτότυπου μοντέλου του αυτοκινήτου - που κινείται από κλειστικά από ηλεκτρική μπαταρία - κάνοντας το γύρο της πίστας.

*~ Some personal news ~*



We lapped Laguna Seca @WeatherTechRcwy in 1:36.555 during advanced R&D testing of our Model S Plaid powertrain and chassis prototype



(That’s a second faster than the record for a four-door sedan) pic.twitter.com/OriccK4KCZ