Το Carsharing θεωρείται κατά πολλούς ένα σημαντικό όπλο για καθαρότερη κινητικότητα στο μέλλον. Τα προγράμματα κοινοχρησίας των αυτοκινήτων φιλοδοξούν να συμβάλλουν στην κίνηση λιγότερων οχημάτων στους δρόμους, με αποτέλεσμα χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και καλύτερη ροή της κυκλοφορίας. Μία πρόσφατη μελέτη της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων A.T. Kearney με τίτλο «Η Απομυθοποίηση του Carsharing» (The Demystification of Car Sharing) ανατρέπει όλους αυτές τις απόψεις σχετικά με τη συλλογική χρήση των οχημάτων από διαφορετικά άτομα. Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν πάνω από 1.000 ερωτώμενοι στις ΗΠΑ, στη Γερμανία και στη Μεγάλη Βρετανία, όπου η κοινοχρησία του αυτοκινήτου είναι αρκετά διαδεδομένη. Ας δούμε λοιπόν, ποια προβλήματα εντόπισαν οι ερευνητές.

Λίγες πόλεις είναι κατάλληλες

Σύμφωνα με την 24σέλιδη έρευνα, για να μπορεί να εμφανίσει μία εταιρεία Carsharing κερδοφορία, θα πρέπει να δραστηριοποιείται σε κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο με πυκνότητα πληθυσμού τουλάχιστον 6.000 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Στη Γερμανία για παράδειγμα, πληρούν αυτή την προϋπόθεση μόνον το Βερολίνο, το Αμβούργο και το Μόναχο, που απαρτίζουν συνολικά περίπου το 5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Με άλλα λόγια, το Carsharing απευθύνεται επί της ουσίας σε ένα πολύ μικρό κομμάτι των πολιτών μίας χώρας και είναι απολύτως ασύμφορο για το υπόλοιπο.

Οι χρήστες του Carsharing κρατούν τα δικά τους Ι.Χ.

Το νόημα του Carsharing είναι να μην νιώθουν οι χρήστες την ανάγκη να διατηρούν δικό τους αυτοκίνητο, αλλά να βασίζονται στην κοινοχρησία του οχήματος για τις μετακινήσεις τους. Η εταιρεία συμβούλων Frost and Sullivan είχε υπολογίσει το 2011, ότι ένα όχημα Carsharing θα μπορούσε να αντικαταστήσει οκτώ έως δέκα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. Στο Βερολίνο περιλαμβάνει ο στόλος των εταιρειών Carsharing πάνω από 5.000 «κοινόχρηστα» μοντέλα, που υποτίθεται ότι θα υποκαθιστούσαν περίπου 40.000 έως 50.000 Ι.Χ., τα οποία θα αποχωρίζονταν οι ιδιοκτήτες τους. Αυτό δεν ισχύει ωστόσο, καθώς οι ταξινομήσεις καινούριων επιβατηγών μοντέλων στη γερμανική πρωτεύουσα παραμένουν σταθερές τα τελευταία χρόνια. Οι χρήστες των προγραμμάτων Carsharing αιτιολόγησαν την απόφασή τους, να μην πουλήσουν το ιδιωτικό τους αυτοκίνητο ως εξής:

Το ιδιωτικό αυτοκίνητο είναι πάντα διαθέσιμο (39%).

Προσωπική σφαίρα, φύλαξη προσωπικών αντικειμένων (38%).

Προσωπική ελευθερία, ανεξαρτησία (31%).

Χαμηλότερο κόστος σε καθημερινή χρήση (31%).

Η σχέση του Carsharing με τα Μαζικά Μέσα Συγκοινωνιών

Τα Μαζικά Μέσα Μεταφορών αποτελούν τον οικολογικότερο τρόπο μετακίνησης, αν εξαιρέσουμε το ποδήλατο και τα…πόδια μας. Σύμφωνα ωστόσο με την έρευνα, πολλοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν, ότι μεταπήδησαν από τα Μαζικά Μέσα Συγκοινωνιών στο Carsharing, αν και το ζητούμενο είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή να περνάμε από τη χρήση του Ι.Χ. στη χρήση του τραμ, του μετρό ή ακόμη και των λεωφορείων και όχι να λειτουργεί το Carsharing σε βάρος τους.

Μεγάλο πρόβλημα έχει και ο κλάδος των ταξιτζήδων, που βλέπουν να χάνουν πελάτες από τον κοινόχρηστο στόλο αυτοκινήτων. Οι συντάκτες της έρευνας προτείνουν ως λύση τη συνεργασία των παρόχων Carsharing με τα ΜΜΣ, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην Κοπεγχάγη.

Πού έχει αποτύχει το Carsharing

Τα προβλήματα των εταιρειών Carsharing ποικίλουν ανάλογα με την πόλη. Στη Στοκχόλμη αποσύρθηκε το 2018 η εταιρεία DriveNow μετά από τρία χρόνια λειτουργίας, καθώς δεν κατάφερε να πετύχει μία συμφέρουσα συμφωνία με τις αρμόδιες Αρχές σχετικά με τα διόδια και το κόστος στάθμευσης στο ευρύτερο κέντρο της σουηδικής πρωτεύουσας. Στο Λονδίνο επιτράπηκε στον πάροχο Car2go να λειτουργήσει μόνον σε 3 από τα συνολικά 32 δημοτικά διαμερίσματα της πόλης και εκείνος διέκοψε τη λειτουργία του μετά από 18 μήνες, καθώς το πεδίο δραστηριότητας ήταν πολύ μικρό, για να υπάρξει κερδοφορία.