Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το YES to Shipping Forum 2020 λίγο πριν την αυλαία του Posidonia Web Forums week με την συμμετοχή 25 ομιλητών από όλο το φάσμα του ναυτιλιακού cluster και 25 νέων με υπόβαθρο ναυτικών και ναυτιλιακών, οικονομικών, τεχνολογικών, πολυτεχνικών, νομικών και άλλων σπουδών που προσδοκούν ή κάνουν ήδη τα πρώτα τους βήματα στο χώρο. Την συζήτηση την οποία συντόνισαν οι Δανάη Μπεζαντάκου, Concept Founder του YES FORUM & CEO της NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS και ο Γιώργος Αλεξανδράτος, Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας παρακολούθησαν ζωντανά μέσω του Facebook 25.000 χρήστες με 6.500 μοναδικές προβολές.

Το παρών έδωσαν η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης. Η Υπουργός Παιδείας χαιρέτισε τις δράσεις του YES FORUM συμμεριζόμενη τον στόχο για δημιουργία στέρεας επαφής μεταξύ νέων, αγοράς και εκπαίδευσης ήδη από το σχολείο. Ο Υπουργός Ναυτιλίας, μέσω αναμετάδοσης βιντεοσκοπημένου χαιρετισμού, τόνισε ότι προτεραιότητά του είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης και ισχυρής δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης η οποία θα ενσωματώνει κάθε πηγή και έκφανση της σύγχρονης ψηφιακής ναυτιλίας.

Η Ξένια Κούρτογλου, Co-Founder & Managing Director της Focus Bari, παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη για λογαριασμό του YES Forum. Στόχος ήταν η σύγκριση των απόψεων των νέων και των Εταιρειών για το τι τελικά ζητούν οι εργοδότες και τι προσδοκούν οι νέοι. Τα αποτελέσματα της έρευνας εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αναδεικνύονται πολλά θέματα που απασχολούν και τις δύο πλευρές, τα οποία θα λάβει υπόψιν του το YES FORUM.

Ενδεικτικά, να σημειωθεί πως οι νέοι βάζουν 8,2/10 στην ελληνική ναυτιλία ως ανεπτυγμένη και ανταγωνιστική παγκοσμίως με κίνητρο των περισσότερων να είναι το ενδιαφέρον για το αντικείμενο, θεωρώντας ωστόσο δύσκολη την ανεύρεση εργασίας, για την οποία θεωρούν αναγκαία την ύπαρξη σύστασης.

Αντίστοιχα και οι ηγέτες του κλάδου παραδέχονται ότι επιλέγουν με βάση τον χαρακτήρα και τις αξίες των νέων, εκτιμούν τους καλούς και δίνουν ευκαιρίες, στηρίζοντας την εμπειρία, εντοπίζοντας όμως ότι υπάρχει μια μερίδα νέων όπου χρειάζεται επισταμένη μελέτη και ενημέρωση ώστε να διεκδικήσει μία θέση στο χώρο.

Ένα ακόμα συμπέρασμα που προέκυψε από την έρευνα ήταν ότι οι νέοι πρέπει να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους και οι ναυτιλιακές πρέπει να ενισχύσουν την ανθρωποκεντρική τους προσέγγιση ως προς το δυναμικό τους.

Κύρια θέματα συζήτησης του Forum αποτέλεσαν η ναυτοσύνη, όπου όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης, πρόκειται η Ε.Ε.Ε. να διενεργήσει Εκστρατεία με σκοπό την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα και το εύρος Ελληνικού Ναυτιλιακού Cluster, το οποίο αποτελείται από περισσότερα από 5.000 εμπορικά πλοία, 3.000 πλοιοκτήτριες, διαχειρίστριες και Εταιρείες Ναυτιλιακών Υπηρεσιών στις οποίες απασχολούνται εργαζόμενοι από 300 και πλέον επαγγέλματα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Προέδρου του Ναυτικού Επιμελητηρίου, Δρ. Γιώργου Πατέρα, το ελληνικό ναυτιλιακό cluster αναπτύσσεται κατά 5% σε ετήσια βάση. Περισσότερες πληροφορίες για το Greek Maritime Cluster εμφανίζονται στο maritimehellas.org

Έπειτα, ο λόγος δόθηκε στους επαγγελματίες που αντιπροσώπευαν το σύνολο του ναυτιλιακού cluster και τους νέους με αποτέλεσμα έναν πολύ εποικοδομητικό και διαδραστικό διάλογο. Τα στελέχη της αγοράς τόνισαν ότι η ναυτιλία είναι δυναμική, πολυπολιτισμική, ελκυστική, με πολλές προσδοκίες και υποσχέσεις και διαρκώς εξελισσόμενη και ο νέος καλείται να γνωρίζει αν είναι πρόθυμος να κάνει θυσίες υπό ιδιαίτερες μάλιστα συνθήκες για το επάγγελμα αυτό.

Τα δεκάδες ερωτήματα που διατυπώθηκαν αφορούσαν την προσαρμοστικότητα του νέου εργαζόμενου στον χώρο, τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος για επιβιώσει και τελικά να ανελιχθεί στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ναυτιλίας, τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί για να εργασθεί σε συγκεκριμένους τομείς της ναυτιλίας όπως το chartering, το finance, τις τεχνικές και τις τεχνολογικές εταιρείες, και πόσο απαραίτητη είναι η απόλυτη συνάφεια αντικειμένου σπουδών και τελικά αντικειμένου εργασίας. Λόγος ακόμα έγινε για την αξία της συμμετοχής σε εθελοντικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, την σημαντικότητα του mentoring η οποία διέπει τον κλάδο της ναυτιλίας με τα στελέχη της να μεταλαμπαδεύουν την εμπειρία από γενιά σε γενιά και τις προοπτικές που επιφέρουν οι συνέργειες.

Τρεις φράσεις που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης είναι: “Η ζωή είναι ένα ταξίδι και η καριέρα μαραθώνιος” - “Να σας διακατέχει η απαισιοδοξία της λογικής και η αισιοδοξία της θέλησης”! – «Σημασία δεν έχει να προχωράς αργά ή γρήγορα, αλλά να προχωράς μπροστά».

Μετά από τρεισήμισι ώρες διαδικτυακού διαλόγου, η Δανάη Μπεζαντάκου ευχαρίστησε τους ομιλητές για τη συμμετοχή τους οι οποίοι συγκεκριμένα ήταν οι : Κωστής Αχλαδίτης, Managing Director GOLDEN CARGO - Ναταλία Bury Loyal, Chief Governance Officer TOTOTHEO MARITIME - Τζίνα Δαρσακλή, Chief officer - Springfield Shipping Co. Panama - Σπυρίδων Ζολώτας, Marine Southern Europe & Africa Area, Business Development, Senior Director RINA - Άκης Ζυγούρης, Chemist Technical Sales Dept. KATRADIS GROUP, Ελένη Θανοπούλου, Καθηγήτρια Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δωροθέα Ιωάννου, Deputy Chief Operating Officer The AMERICAN P & I CLUB - Marsila Karpida, Partner WATSON FARLEY - Σεραφείμ Κάπρος, Διευθυντής, MBA in Shipping Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αθηνα Κανελλάτου, Regional Director Mediterranean, MEA & India MacGregor, Κώστας Κόντες, Managing Director V.Ships Greece Ltd, Βάντα Κωστοπούλου, Managing Director ARKAS HELLAS, Δημήτρης Λαμπρινάκος, Area Business Development Manager MARICHEM MARIGASES, Μιχάλης Λουπασάκης, Μaritime Companies Sales Manager LALIZAS Hellas, Γιώργος Ξηραδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος XRTC Business Consultants, Στέλλα Παλαιολόγου, Audit Partner and Head of Human Resources – Moore Greece, Έλπη Πετράκη, Operations/Chartering & Business Development Manager, ENEA MANAGEMENT INC. & Πρόεδρος WISTA HELLAS, Ελένη Πολυχρονοπούλου, Πρόεδρος HEMEXPO & Business Development Manager ERMA FIRST ESK, Κώστας Ρόκκος, Chairman & CEO TST International SA, Γιώργος Τεριακίδης, Area Manager East Med & Black Sea DNV GL, Mηνάς Τσαμόπουλος, Δημοσιογράφος ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, Αννα Τσιούτσια, Young Executive Representative of the Embassy and General Consulate of Panama in Greece, Capt. Γιώργος Τσουρής, Καθηγητής Ναυτικής Ακαδημίας ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ, Κωστής Φραγκούλης, Founder & CEO FRANMAN & Πρόεδρος International Propeller Club ( Port of Piraeus), Θεόφιλος Χαλδέζος, Dry Cargo / Container Chartering EASTERN MEDITERRANEAN MARITIME LTD

και για την υποστήριξη τους, τους χορηγούς του YES FORUM: ALASSIA NEWSHIPS MANAGEMENT / APOLLONIA SEA LINES / ARKAS HELLAS / CHARTERWELL MARITIME / CLASS NK / DNV GL / EASTERN MEDITERRANEAN MARITIME LTD / EMBASSY AND GENERAL CONSULATE OF PANAMA IN GREECE / ERMA FIRST / FOCUS BARI / FRANMAN / GOLDEN CARGO / GOLDENPORT SHIPMANAGEMENT LTD. / KATRADIS GROUP / LALIZAS HELLAS / LATSCO SHIPPING LIMITED / MACGREGOR / MARICHEM MARIGASES / METROPOLITAN COLLEGE / MOORE GREECE / PALAU SHIPREGISTRY / POSIDONIA EVENTS / RINA / SQLEARN/ THE AMERICAN P & I CLUB / THENAMARIS / THEMELI CARGO / TOTOTHEO MARITIME / V.SHIPS GREECE LTD. / WATSON FARLEY.

Κατά την αποφώνηση η Δανάη Μπεζαντάκου υπογράμμισε ότι η εν λόγω διοργάνωση θα αποτελέσει τη βάση για την ενορχήστρωση των επόμενων με άξονα το μεγαλύτερο βήμα έκφρασης των απόψεων των νέων και προσκάλεσε τους θεατές να συντονιστούν την 12η Νοεμβρίου 2020 για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ΥΕS Paper με θέμα τις απόψεις των νέων για την διατήρηση της Ελληνικής Πρωτοκαθεδρίας στο ναυτιλιακό στερέωμα.

