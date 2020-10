Περίπου 250.000 ασθενείς πάσχουν από ψωρίαση στην Ελλάδα.

Μέχρι 4 στους 10 από αυτούς θα εμφανίσουν Ψωριασική Αρθρίτιδα

Η ενημέρωση και η έγκαιρη διάγνωση εξασφαλίζουν καλύτερη διαχείριση της νόσου και ποιότητα ζωής

Η Novartis Hellas, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης στις 30 Οκτωβρίου, παρουσιάζει και στην χώρα μας τη διεθνή εκστατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης « More than my skin» για την ψωριασική νόσο, μιας συστηματικής μη μεταδοτικής ασθένειας, που οδηγεί στην απομόνωση και τον κοινωνικό στιγματισμό. Με επίκεντρο τα εμφανή και αφανή συμπτώματα της νόσου, το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας είναι «Αναγνωρίζουμε αυτό που φαίνεται. Φροντίζουμε και για αυτό που δεν φαίνεται».

Στην Ελλάδα περίπου 250.000 ασθενείς πάσχουν από σήμερα από ψωρίαση. Μέχρι 4 στους 10 από αυτούς θα εμφανίσουν Ψωριασική Αρθρίτιδα, γεγονός με σημαντική επίπτωση στα δημόσια συστήματα υγείας, στην εθνική οικονομία και στην κοινωνία. Η ενημέρωση και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν το «κλειδί» για καλύτερη διαχείριση της νόσου και ποιότητα ζωής.

Το βασικό όχημα επικοινωνίας της εκστρατείας είναι μια ταινία διάρκειας 50 δευτερολέπτων στην οποία πρωταγωνιστεί η ηθοποιός Μελίνα Ζάχρα. Με δημιουργικό εύρημα το συμβολικό επάγγελμα της κεραμίστριας, που απαιτεί δύναμη και ευλυγισία των χεριών, η ταινία μεταφέρει με τρόπο απλό και θετικό ένα δυνατό μήνυμα: οι ασθενείς με ψωριασική νοσο μπορούν να συνεχίσουν να είναι ενεργοί, επαγγελματικά, κοινωνικά και να εξασφαλίσουν ποιότητα ζωής, αρκεί να διαγνωστούν έγκαιρα από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας (ιατροί δερματολόγοι ή/και ρευματολόγοι).

O κος Γρηγόρης Ρομπόπουλος, Iατρικός Διευθυντής της Novartis Hellas δήλωσε: «Η ενημέρωση του κοινού γύρω από την ψωριασική νόσο είναι αναγκαία. Μέσα από τη συγκεκριμένη καμπάνια που υλοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο στοχεύουμε στο να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό γύρω από τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και ορθής διαχείρισης, συμβάλλοντας θετικά στην ποιότητα ζωής των ασθενών.»

Σχετικά με την Ψωριασική νόσο

Η Ψωριασική νόσος είναι μία χρόνια, φλεγμονώδης, αυτοάνοση ασθένεια που επηρεάζει το δέρμα και τις αρθρώσεις, με την Ψωρίαση και την Ψωριασική Αρθρίτιδα να αποτελούν κάποιες από τις εκδηλώσεις της.

Στην Ελλάδα περίπου 250.000 άνθρωποι πάσχουν από ψωρίαση ενώ μέχρι 4 στους 10 από αυτούς θα εμφανίσουν Ψωριασική Αρθρίτιδα 1,2.

Η Ψωριασική νόσος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ζωή των ασθενών επιβαρύνοντάς τους τόσο σωματικά, λόγω των συμπτωμάτων, όσο και ψυχολογικά3,4 καθώς παρόλο που δεν είναι μεταδοτική5, οι ασθενείς έρχονται συχνά αντιμέτωποι με την κοινωνική απομόνωση και τον στιγματισμό.