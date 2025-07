Η πρώτη Barbie με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 είναι γεγονός

Η νέα αυτή προσθήκη στη σειρά Fashionistas στοχεύει στο να προσφέρει σε ακόμη περισσότερα παιδιά τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στη Barbie.

Η Barbie παρουσιάζει για πρώτη φορά κούκλα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (T1D), όπως ανακοινώθηκε από την Mattel.

Η νέα αυτή προσθήκη στη σειρά Fashionistas στοχεύει στο να προσφέρει σε ακόμη περισσότερα παιδιά τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στη Barbie, ενισχύοντας το παιχνίδι με κούκλες ως μέσο έκφρασης, κατανόησης και ενσυναίσθησης. Η συμπερίληψη και η ενίσχυση διαφορετικών προτύπων αποτελούν διαχρονικά βασικούς πυλώνες της αποστολής της Barbie.

«Η δημιουργία μιας Barbie με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη δέσμευσή μας να ενισχύουμε συνεχώς τη συμπερίληψη και την εκπροσώπηση», δήλωσε η Krista Berger, Senior Vice President of Barbie and Global Head of Dolls. «Η Barbie συμβάλλει στη διαμόρφωση της αντίληψης των παιδιών για τον κόσμο γύρω τους και προβάλλοντας ιατρικές παθήσεις, όπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 1, διασφαλίζουμε ότι περισσότερα παιδιά μπορούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους στις ιστορίες που δημιουργούν με τις κούκλες που αγαπούν».

Για να διασφαλίσει ότι ο σχεδιασμός της κούκλας αποτυπώνει με αυθεντικότητα την κοινότητα του διαβήτη τύπου 1, η Barbie συνεργάστηκε με τον οργανισμό Breakthrough T1D (πρώην JDRF), τον κορυφαίο διεθνώς φορέα έρευνας και υπεράσπισης για τον διαβήτη τύπου 1, με αποστολή την επιτάχυνση καθοριστικών επιστημονικών εξελίξεων για την πρόληψη, θεραπεία και ίαση της νόσου και των επιπλοκών της. Ο διαβήτης τύπου 1 είναι μια χρόνια αυτοάνοση πάθηση που εμποδίζει το πάγκρεας να παράγει επαρκή ή καθόλου ινσουλίνη, καθιστώντας αναγκαία τη δια βίου θεραπεία με ινσουλίνη και αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπλοκών. Η Barbie συνεργάστηκε στενά με τον οργανισμό Breakthrough T1D ώστε να αποδώσει με ακρίβεια τον ιατρικό εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιεί ένα άτομο με διαβήτη τύπου 1, καθώς και τη συνολική εμφάνιση της κούκλας, μέχρι και το μοτίβο του φορέματός της:

• Αισθητήρας Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης (CGM): Η κούκλα φορά CGM στο μπράτσο της, μια μικρή φορητή συσκευή που μετρά συνεχώς τα επίπεδα σακχάρου. Στερεώνεται με ιατρική ταινία σε σχήμα καρδιάς, φυσικά σε ροζ αποχρώσεις Barbie, και συνοδεύεται από ένα κινητό στην οθόνη του οποίου εμφανίζεται μια σχετική εφαρμογή παρακολούθησης επιπέδων σακχάρου.

• Αντλία Ινσουλίνης: Μια μικρή, φορητή ιατρική συσκευή προσαρτημένη στη μέση της κούκλας, που παρέχει αυτόματα την απαιτούμενη δόση ινσουλίνης.

• Μπλε Ρούχα με Πουά Σχέδιο: Η κούκλα φορά ένα μοντέρνο μπλουζάκι με πουά σχέδιο και ασορτί φούστα με βολάν. Το μπλε χρώμα και το κυκλικό μοτίβο είναι παγκόσμια σύμβολα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον διαβήτη.

• Τσάντα Ώμου: Η κούκλα διαθέτει μια παστέλ μπλε τσάντα για την αποθήκευση απαραίτητων αντικειμένων, όπως εξοπλισμό για διαβήτη ή σνακ

«Ενθουσιαστήκαμε όταν η Barbie μας προσέγγισε για να συνεργαστούμε για την δημιουργία της κούκλας Barbie με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1», δήλωσε ο Δρ. Aaron J. Kowalski, Ph.D., CEO του Breakthrough T1D. «Ζω με διαβήτη τύπου 1 από τα 13 μου, ενώ ο αδελφός μου από την ηλικία των 3 ετών, οπότε αυτή η συνεργασία έχει για εμένα ιδιαίτερη σημασία. Είναι πραγματικά συγκινητικό να συμμετέχω σε μια προσπάθεια που δίνει μεγαλύτερη ορατότητα σε μια πάθηση που επηρεάζει τόσες οικογένειες. Είναι τιμή μου να συνεργάζομαι με ένα brand που μοιράζεται το ίδιο όραμα, να δείξουμε στα παιδιά ότι η ζωή με διαβήτη τύπου 1 μπορεί να είναι γεμάτη, αισιόδοξη και με πολλές δυνατότητες»

Παράλληλα, η Barbie τίμησε δύο διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και υπέρμαχους της ευαισθητοποίησης για τον διαβήτη τύπου 1, την εκπαιδεύτρια στο Peloton Robin Arzón και το μοντέλο Lila Moss στο Ηνωμένο Βασίλειο, δημιουργώντας μοναδικές κούκλες Barbie εμπνευσμένες από τις ίδιες. Η Robin Arzón παρουσίασε τη νέα Barbie με διαβήτη τύπου 1, μαζί με τη δική της συλλεκτική Barbie, στο Peloton Studios NY στις 8 Ιουλίου. Παρευρισκόμενοι και μέλη της κοινότητας του διαβήτη τύπου 1 αγκάλιασαν με ενθουσιασμό αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία.

«Από τότε που διαγνώστηκα με διαβήτη τύπου 1 πριν από δέκα χρόνια, έχω βρει πραγματικό νόημα στην υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με την πάθηση και στην ενημέρωση του κόσμου γιατί η γνώση είναι δύναμη, ειδικά για τις νεαρές ηλικίες», δήλωσε η Arzón. «Είναι πραγματικά τιμητικό να λαμβάνω τη δική μου Barbie στο πλαίσιο της προσπάθειας της εταιρείας να ενισχύσει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον διαβήτη τύπου 1. Θέλουμε να δείξουμε στα παιδιά ότι κάθε είδους πρόκληση μπορεί να γίνει κίνητρο για να προχωρήσουν μπροστά και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.»

Η Lila Moss πρόσθεσε: «Είμαι περήφανη που χρησιμοποιώ τους λογαριασμούς μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώνω τον κόσμο γύρω από τον διαβήτη τύπου 1 και να δείχνω πως το να είσαι διαφορετικός είναι κάτι ξεχωριστό. Τα μηνύματα που λαμβάνω από ανθρώπους που βλέπουν τα patches μου και νιώθουν συμπερίληψη, σημαίνουν τα πάντα για μένα. Το να βλέπω πλέον μια Barbie με διαβήτη τύπου 1, και να λαμβάνω μια κούκλα που μοιάζει εμφανισιακά με εμένα και φοράει επίσης patches, είναι κάτι μαγικό και συγκινητικό.»

Στην Ελλάδα, η Barbie συνεργάστηκε με την ηθοποιό και μοντέλο Ξανθή Τζερεφού, η οποία ήταν από τα πρώτα μοντέλα που περπάτησαν στην πασαρέλα φορώντας αισθητήρα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης. Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η Barbie στηρίζει τη σημαντική δράση της Πανελλήνιας Ένωσης Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη (Π.Ε.Α.Ν.Δ), αναγνωρίζοντας το πολύτιμο έργο της και τις πρωτοβουλίες της για τη βελτίωση της ζωής ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1.

Η σειρά Barbie Fashionistas περιλαμβάνει περισσότερες από 175 εμφανίσεις με διαφορετικές αποχρώσεις δέρματος, χρώματα ματιών και μαλλιών, διαφορετικούς σωματότυπους, αναπηρίες και πολλά στυλ, συμπεριλαμβανομένων μιας τυφλής κούκλας Barbie, μια Barbie με Σύνδρομο Down και μια Barbie με ακουστικά βαρηκοΐας. Το 2020, η Barbie ξεκίνησε μια πολυετή μελέτη σε συνεργασία με ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ για τα οφέλη του παιχνιδιού με κούκλες. Διαπιστώθηκε ότι το παιχνίδι με κούκλες εξυπηρετεί έναν εξαιρετικά σημαντικό σκοπό κατά τη διάρκεια βασικών σταδίων της ανάπτυξης, καθώς μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες για να διαπρέψουν.

Η Barbie δεσμεύτηκε έως το 2025, οι κούκλες Barbie Fashionistas να περιέχουν τουλάχιστον 50% βιοκυκλικό πλαστικό πιστοποιημένο από τον ISCC (μέθοδος μαζικού ισοζυγίου), ενώ όλα τα κουτιά κατασκευάζονται από υλικά πιστοποιημένα από το FSC. Με την ενσωμάτωση πιστοποιημένου πλαστικού ISCC, η Barbie στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης από υλικά που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα, υποστηρίζοντας μια πιο κυκλική οικονομία.