AKTOR: «Βλέπει» τζίρο 1,5 δισ. και EBITDA 200 εκατ .το 2025 - Κλείνουν οι εξαγορές

Τι ανέφερε ο κ. Εξάρχου στο πλαίσιο της Γ.Σ. για guidance, ολοκλήρωση εξαγορών Παραχωρήσεων, Ακινήτων. Οι επενδύσεις και ο ο εταιρικός μετασχηματισμός του Οκτωβρίου.

Την ολοκλήρωση των εξαγορών των παραχωρήσεων (ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις) και ακινήτων (συμφωνία με Prodea) έως τον Αύγουστο (15/08) και τέλος Ιουλίου αντίστοιχα, προανήγγειλε ο επικεφαλής του ομίλο AKTOR, κ. Αλ. Εξάρχου, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο διανομής μερίσματος από την επόμενη χρονιά.

Ο ίδιος προέβλεψε ότι το 2025 αναμένεται συνολικός τζίρος 1,5 δισ. ευρώ και EBITDA ύψους 200 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, με την κατασκευή να παραμένει βασικός κορμός. Μέχρι τον Αύγουστο θα έχουν ολοκληρωθεί επενδύσεις άνω του 1 δις (από τα 2 δις συνολικά).

Επλισης, σημείωσε ότι αναμένεται να ολοκληρωθεί ο εταιρικός μετασχηματισμός μέχρι τον προσεχή Σεπτέμβριο (τέλος μήνα, αρχές Οκτωβρίου), μέσω αποσχίσεων κλπ, με τη δημιουργία 5 ξεχωριστών θυγατρικών (Καυασκευές, Παραχωρήσεις, Ακίνητα, FM, ΑΠΕ).

Ο κ. Εξάρχου δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την πορεία του ομίλου, δηλώνοντας ότι επιτεύχθηκε ήδη ο στόχος να είναι η νέα AKTOR ήδη η δεύτερη εταιρεία στον κλάδο, με πρόβλεψη να είναι από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα το 2028. "We are making AKTOR great again", δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επίσης, σημείωσε ότι εντός ολίγων εβδομάδων θα ολοκληρωθεί η εξαγορά της κατασκευαστικής ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, ενώ στις ΑΠΕ υπάρχει στόχος για χαρτοφυλάκιο 1.300MW το 2030.