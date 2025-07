«Βουτιά» 8% της Tesla μετά την είδηση ότι ο Μασκ ιδρύει κόμμα

Ο Μασκ ανακοίνωσε ότι θα ονομάζεται το «Κόμμα της Αμερικής» και θα επικεντρωθεί σε «μόνο σε 2 ή 3 έδρες στη Γερουσία και από 8 έως 10 περιφέρειες στη Βουλή των Αντιπροσώπων».

«Βουτιά» σχεδόν 8% κάνει η μετοχή της Tesla την Δευτέρα, έπειτα από την αποκάλυψη του Διευθύνοντα Συμβούλου της Έλον Μασκ ότι πρόκειται να δημιουργήσει δικό του πολιτικό κόμμα.

Συγκεκριμένα, ο Μασκ ανακοίνωσε ότι θα ονομάζεται το «Κόμμα της Αμερικής» και θα επικεντρωθεί σε «μόνο σε 2 ή 3 έδρες στη Γερουσία και από 8 έως 10 περιφέρειες στη Βουλή των Αντιπροσώπων» καθώς κατά τον ίδιο αυτό θα ήταν «αρκετό για να χρησιμεύσει ως η αποφασιστική ψήφος σε αμφιλεγόμενους νόμους, διασφαλίζοντας ότι υπηρετούν την πραγματική βούληση του λαού».

One way to execute on this would be to laser-focus on just 2 or 3 Senate seats and 8 to 10 House districts.



Given the razor-thin legislative margins, that would be enough to serve as the deciding vote on contentious laws, ensuring that they serve the true will of the people.

— Elon Musk (@elonmusk) July 4, 2025