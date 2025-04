Κλαρκ (EY-Parthenon): Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το διοξείδιο του άνθρακα ως εμπορεύσιμο αγαθό, όχι μόνο ως απόβλητο

Η αξία του, όπως ανέφερε, δεν προκύπτει απλώς από την απομόνωσή του στο υπέδαφος, αλλά και από τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησής του σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές — μια προοπτική που, κατά την άποψη του κ. Κλαρκ, δεν συζητείται ακόμη αρκετά.

Στο κρίσιμο ζήτημα της δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture and Utilization - CCU), αναφέρθηκε ο Τζον Κλαρκ, Partner, EY-Parthenon EMEIA Oil & Gas Leader, EY UK, στο πλαίσιο του πάνελ “Carbon Capture: From Concept to Solution”, που συντόνισε ο Δημήτρης Παπακανέλλου, Εταίρος, EY-Parthenon, EY Ελλάδος, κατά τη διάρκεια του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών,.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο κ. Κλαρκ υπογράμμισε ότι το CO₂ θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο ως απόβλητο προς αποθήκευση, αλλά ως πιθανό εμπορεύσιμο αγαθό. Η αξία του, όπως ανέφερε, δεν προκύπτει απλώς από την απομόνωσή του στο υπέδαφος, αλλά και από τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησής του σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές — μια προοπτική που, κατά την άποψη του κ. Κλαρκ, δεν συζητείται ακόμη αρκετά.

Κεντρικό ζήτημα, όπως τόνισε, είναι η ανάγκη δημιουργίας μιας πλήρως συνδεδεμένης και λειτουργικής αλυσίδας αξίας για την τεχνολογία CCS (Carbon Capture and Storage). Η ύπαρξη καλών επιμέρους λύσεων - όπως σύγχρονων εγκαταστάσεων δέσμευσης, αγωγών μεταφοράς ή αποθηκευτικών χώρων - δεν αρκεί, αν αυτοί οι «κρίκοι» της αλυσίδας δεν λειτουργούν συντονισμένα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των κυβερνήσεων αναδεικνύεται ως κρίσιμος, καθώς «απαιτείται ενεργή παρέμβαση για τη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού και οικονομικού πλαισίου που θα επιτρέψει τη σύμπραξη όλων των εμπλεκομένων μερών σε πραγματικό χρόνο».

Ο Partner της EY-Parthenon επεσήμανε πως, σήμερα, το οικονομικό μοντέλο δεν είναι ακόμη βιώσιμο, καθώς το κόστος δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης υπερβαίνει την εμπορική αξία του CO₂. Γι’ αυτό, όπως εξήγησε, οι κυβερνήσεις καλούνται να υποστηρίξουν την αγορά μέσω επιδοτήσεων, φορολογικών κινήτρων ή μοντέλων ρυθμιζόμενης δραστηριότητας, όπως αυτό που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη για βιομηχανική στρατηγική με μακροπρόθεσμο ορίζοντα: η δέσμευση και χρήση διοξειδίου του άνθρακα δεν αφορά μόνο το περιβάλλον, αλλά και την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών. Η αποτυχία απανθρακοποίησης μπορεί να οδηγήσει στη μεταφορά της βιομηχανικής παραγωγής σε άλλες γεωγραφίες. «Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κοστίζει η δέσμευση του άνθρακα – αλλά πόσο κοστίζει να μην το κάνεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Κλαρκ στάθηκε στην ανάγκη τα επιχειρηματικά μοντέλα γύρω από τη δέσμευση άνθρακα να μετασχηματιστούν. Όπως είπε, «η αποθήκευση μπορεί να είναι το μοντέλο του σήμερα, όμως το μέλλον θα καθοριστεί από το πώς θα καταφέρουμε να μετατρέψουμε το CO₂ σε στοιχείο αξίας και οικονομικής βιωσιμότητας».

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης οι κ.κ. Νίκος Μπόζος (Greece CCUS Manager, Heracles Group), Ηλίας Μπεκίρος (General Manager, Corinth Pipeworks), Μαρία Ρίτα Γκάλι (CEO, ΔΕΣΦΑ), Νικόλας Ρήγας (Head of Carbon Storage, Energean / EnEarth) και Ευθύμιος Ταρταράς (Head of Geoscience & Management Consultant, HEREMA). Τη συζήτηση συντόνισε ο Δημήτρης Παπακανέλλου, Εταίρος, EY-Parthenon, EY Ελλάδος.