Η doValue Greece πρωτοπορεί στην οικονομική εκπαίδευση των νέων

Πρωταγωνιστικό ρόλο στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό των νέων διαδραματίζει η doValue Greece μέσα από το doResponsible Financial Center, που άρχισε τις δράσεις του 2024.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό των νέων διαδραματίζει η doValue Greece μέσα από το doResponsible Financial Center, που άρχισε τις δράσεις του 2024. Ο σκοπός του doResponsible Financial Center είναι να παράσχει σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία στη νέα γενιά και να την εξοπλίσει με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την λήψη υπεύθυνων οικονομικών αποφάσεων προς την επίτευξη οικονομικής ευημερίας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Πέντε Βραβεία στο Digital Finance Awards 2025

Επιστέγασμα της δέσμευσης της doValue Greece στην καινοτομία και την εκπαίδευση αποτέλεσαν τα πέντε βραβεία που απέσπασε στα Digital Finance Awards 2025, μια διοργάνωση που επιβραβεύει τις κορυφαίες πρωτοβουλίες στον τομέα του ψηφιακού χρηματοοικονομικού μετασχηματισμού, ενώ ξεχώρισε η διάκριση του προγράμματος «doResponsible Financial Center – Μάθε να μιλάς τη γλώσσα του αύριο» που έλαβε το Bronze Award στην κατηγορία Best ESG Initiative or Product.

Η κατάκτηση του συγκεκριμένου βραβείου επισφραγίζει τη σημασία της εκπαίδευσης στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και την ουσιαστική συμβολή του Κέντρου στην προετοιμασία των νέων για τις προκλήσεις του μέλλοντος.

«Παρών» στο Global Money Week 2025

Κεφαλαιοποιώντας το θετικό μομέντουμ των επιτυχιών του, το doResponsible Financial Center συμμετέχει για 2η χρονιά στο Global Money Week 2025, που θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 23 Μαρτίου. Το φετινό θέμα, "Think before you follow, wise money tomorrow", αναδεικνύει τη σημασία της κριτικής σκέψης και της σωστής οικονομικής διαχείρισης σε έναν ψηφιακό κόσμο γεμάτο πληροφορίες και προκλήσεις.

Για να προσεγγίσει αυτό το θέμα, το Κέντρο παρουσίασε:

Το Newsletter #5, με τίτλο “FinTech: Η Επανάσταση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα”, μια εις βάθος ανάλυση του ρόλου της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στη σύγχρονη οικονομία. Η έκδοση πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επιμέλεια του Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Νικόλαου Φίλιππα. Πρόκειται για τη συνέχεια της σειράς 4 newsletters που δημοσιεύθηκαν το 2024 με θεματολόγια: Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός, Χρηματοοικονομική Υπευθυνότητα, Η Αποταμίευση και η Αξία της, Χρηματοοικονομική Ευημερία & Ηρεμία.

Μια σειρά άρθρων και podcasts, εστιάζοντας στην ανάπτυξη της ψηφιακής χρηματοοικονομικής παιδείας και στην ενίσχυση της ικανότητας των νέων να λαμβάνουν τεκμηριωμένες οικονομικές αποφάσεις.

Νέο Δωρεάν Πρόγραμμα e-Learning

Εκπαίδευση και Ψηφιακό Περιεχόμενο: Ένα Σύγχρονο Μοντέλο Μάθησης

Πιστό στην αποστολή του για χρηματοοικονομική ενδυνάμωση, με 63 απόφοιτους στο 2024, το doResponsible Financial Center επεκτείνει τις εκπαιδευτικές του πρωτοβουλίες μέσα στο 2025 και ξεκινάει το 3ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα e-Learning σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Νικόλαο Δ. Φίλιππα, με τίτλο «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός και Χρηματοοικονομική Υπευθυνότητα».

Το πρόγραμμα χορηγείται Δωρεάν από το Κέντρο Χρηματοοικονομικής Υπευθυνότητας - doResponsible Financial Center της doValue Greece. Απευθύνεται σε νέους και νέες 18-25 ετών, φοιτητές και φοιτήριες ανεξαρτήτως κλάδου σπουδών και σχολής.

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος ισχύουν από 17/3 έως 31/3/2025 με σειρά προτεραιότητας.

Νέα Podcast Σειρά για το FinTech

Μετρώντας στο ενεργητικό του 12 ενημερωτικά επεισόδια podcasts μέχρι σήμερα με πλούσια θεματική ύλη για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό με την συμμετοχή έγκριτων ακαδημαϊκών και οικονομικών αναλυτών, το Κέντρο ξεκινάει νέες θεματικές ενότητες, εγκαινιάζοντας μία καινούργια σειρά επεισοδίων με πρώτο θέμα «FinTech: Η Επανάσταση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα».

Στο πρώτο επεισόδιο της ενότητας, ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του ΑΠΘ, κ. Γεώργιος Α. Πάνος, συνομιλεί με την κ. Νατάσα Κουκουράκη, Marketing & Communication Director της doValue Greece, για την ιστορική εξέλιξη του FinTech και τον τρόπο που μεταμορφώνει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Μία Δέσμευση με Όραμα

Το doResponsible Financial Center προχωρά δυναμικά το 2025, διαμορφώνοντας ένα βιώσιμο και υπεύθυνο οικονομικό μέλλον για τη νέα γενιά. Μέσω εκπαίδευσης, ψηφιακής καινοτομίας και ενημερωτικών δράσεων, το Κέντρο καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς στη χρηματοοικονομική ενδυνάμωση των νέων.

Μάθε να μιλάς τη γλώσσα του αύριο – σήμερα!