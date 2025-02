Roller Kappatos: Η «άγνωστη» ελληνική εταιρεία με ηγετική θέση στον κλάδο των οικιακών συσκευών – Οι επενδύσεις και οι εξαγωγές

Ποια είναι η εταιρεία Roller Kappatos που κατασκευάζει βάσεις για κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια και στεγνωτήρια, ψηστιέρες. Τα σχέδια και τα επόμενα βήματα.

«Βρισκόμαστε σε κάθε σπίτι κι ας μην μας ξέρετε», δηλώνει ο Θεόφιλος Καππάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της ελληνικής εταιρείας Roller Kappatos. Και λέει αλήθεια, ακόμη κι αν πρόκειται για μια από τις τέσσερις κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρείες του κόσμου που εξειδικεύονται στον κλάδο των αξεσουάρ λευκών ειδών και διευκολύνουν την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού.

Με ιστορία από το 1971, η Roller Kappatos προσφέρει καινοτόμες λύσεις μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων όπως βάσεις για κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια και στεγνωτήρια που καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου νοικοκυριού και την καθιέρωσαν στην αγορά, ενώ σήμα κατατεθέν της είναι η παραδοσιακή τετράγωνη ψηστιέρα. Η εταιρεία δε βρίσκεται σήμερα σε όλα τα γνωστά καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών.

«Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον πατέρα μου, επίσης Θεόφιλο Καππάτο και πήρε το όνομά της από τον κύλινδρο που μπαίνει σαν βάση. Από την ίδρυσή της εξελίσσεται και η ίδια σαν κύλινδρος», περιγράφει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της εταιρείας, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής εκδήλωσης.

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 20% ετησίως και επενδύσεις 3 εκατ. ευρώ

Από το 2020 η Roller Kappatos σημειώνει σταθερή ανάπτυξη, με τον κύκλο εργασιών της να αυξάνεται κατά 20% κάθε χρόνο. Το 2024 ο τζίρος της διαμορφώθηκε στα 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο στόχος που έχει τεθεί για τη διετία 2025-2026 αφορά σε αύξηση πωλήσεων κατά 25%.

Ταυτόχρονα, επενδύει διαρκώς σε νέες τεχνολογίες και εξοπλισμό υλοποιώντας την τελευταία δεκαετία (2020-2030) ένα δυναμικό επενδυτικό πλάνο που ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό μέρος των επενδύσεων αφορά στην ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου εργοστασίου με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ενώ ταυτόχρονα το επενδυτικό της πλάνο περιλαμβάνει ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως η ρομποτική συναρμολόγηση και οι αυτοματοποιημένοι φούρνοι βαφής, ενώ είναι σε εξέλιξη ψηφιακός μετασχηματισμός με την ανάπτυξη Enterprise Resource Planning, Warehouse management system και B2B πλατφόρμας.

Ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα

Παράλληλα, η Roller Kappatos διαθέτει ένα ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα, καθώς τα τελευταία 15 χρόνια εξάγει τα προϊόντα της σε 15 χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Σιγκαπούρη και η Αυστραλία. Η εξαγωγική δραστηριότητά της συνεχίζεται δυναμικά και το 2025, διευρύνοντας το «άνοιγμα» σε νέες αγορές, όπως η Ρουμανία, η Σερβία, η Λετονία και η Δανία.

Τι κατασκευάζει

Τα προϊόντα της Roller Kappatos είναι διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών, όπως μεγάλες αλυσίδες λιανικής, καταστήματα DIY (Do It Yourself), σούπερ μάρκετ, χρωματοπωλεία, αλλά και σε ηλεκτρονικά καταστήματα, ενώ το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει:

Τροχήλατες βάσεις λευκών συσκευών: Η σειρά βάσεων για λευκές συσκευές εξασφαλίζει σταθερότητα και ασφάλεια των οικιακών συσκευών, όπως ψυγεία, πλυντήρια, στεγνωτήρια και οποιαδήποτε άλλη μεγάλου μεγέθους ή βαριά συσκευή διευκολύνοντας την καθαριότητα ή την επισκευή τους. Με στόχο την προστασία των συσκευών, οι βάσεις είναι σχεδιασμένες για να μειώνουν τον θόρυβο και την τριβή, διευκολύνοντας την καθημερινή λειτουργία τους.

Βάση σύνδεσης πλυντηρίου-στεγνωτηρίου: Η βάση σύνδεσης έχει σχεδιαστεί για να σταθεροποιεί και να συγκρατεί με ασφάλεια τις συσκευές στη θέση τους κατά τη λειτουργία τους, ενώ ενσωματώνει πτυσσόμενο συρτάρι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητική επιφάνεια.

Ηλεκτρικές ψηστιέρες: Οι ψηστιέρες αποτελούν κορυφαία επιλογή για όσους επιθυμούν να ετοιμάζουν εύκολα και γρήγορα τα γεύματά τους χωρίς οσμές και καπνό. Με τεχνολογία που εξασφαλίζει ομοιόμορφο ψήσιμο, οι ψηστιέρες επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν γευστικά και υγιεινά πιάτα με λιγότερο κόπο και χρόνο, κάνοντας την προετοιμασία του φαγητού πιο εύκολη.

Ταψιά ανοξείδωτα / εμαγιέ: Η Roller Kappatos προσφέρει μια ποικιλία από ανοξείδωτα και εμαγιέ ταψιά, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Τα ταψιά είναι ιδανικά για καθημερινή χρήση και κατάλληλα για όλους τους τύπους φούρνων, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια και άριστη απόδοση.

Η εταιρεία απασχολεί σήμερα 70 άτομα προσωπικό.