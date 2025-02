ΜETRO ΑΕΒΕ: Δρομολογεί logistic center στον Ασπρόπυργο και ανοίγει νέα καταστήματα

Πώς προχωρά το επενδυτικό πλάνο του λιανεμπορικού ομίλου. Τα σχέδια για το 2025 και τα επόμενα χρόνια.

Ακόμη μεγαλύτερες «στροφές» ανεβάζουν τα επενδυτικά πλάνα του ομίλου METRO ΑΕΒΕ που λειτουργεί τα My Market στη λιανική και τα METRO Cash & Carry στη χονδρική.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Αριστοτέλης Παντελιάδης, μιλώντας πρόσφατα στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο της έκθεσης HORECA, το επενδυτικό πλάνο της ΜETRO ΑΕΒΕ συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Επένδυση 50-70 εκατ. ευρώ για το νέο logistic center

Αυτή την περίοδο ο όμιλος βρίσκεται σε τροχιά αδειοδότησης για τη δημιουργία ενός νέου logistic center στον Ασπρόπυργο, συνολικής έκτασης 40.000-45.000 τμ. Η επένδυση για το εν λόγω project εκτιμάται στο εύρος των 50-70 εκατ. ευρώ, ενώ για την πλήρη υλοποίηση του έργου θα απαιτηθούν δύο χρόνια.

Όπως εξήγησε ο κ. Παντελιάδης, μέσω του νέου logistic center ο όμιλος θα επιτύχει τη συνένωση δύο αποθηκευτικών χωρών και δη της αποθήκης στη Μάνδρα που περιήλθε στην κατοχή του μέσω της εξαγοράς της αλυσίδας Βερόπουλος και μιας ακόμη που νοικιάζει στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι σε ετήσια βάση οι επενδύσεις του ομίλου METRO ΑΕΒΕ κινούνται πέριξ των 50 εκατ. ευρώ, ωστόσο, όπως είναι φυσικό, το ποσό αυτό θα αυξηθεί όταν θα μπει σε τροχιά κατασκευής το νέο logistic center.

Τα νέα καταστήματα

Το 2024 ο όμιλος έθεσε σε λειτουργία δύο εταιρικά καταστήματα, καθώς και 25 καταστήματα με τη μέθοδο της δικαιόχρησης.

Τα δύο εταιρικά αφορούν σε ένα My Market στο Άργος και ένα Metro Cash & Carry στη Δράμα, ενώ τα 25 καταστήματα με τη μέθοδο του franchise αφορούν στο project των My Market Local. Όπως έγραψε πρόσφατα το insider.gr, το δίκτυο των My Market Local έφτασε αισίως τα 40 καταστήματα.

Υπενθυμίζεται ότι τα My Μarket Local αποτελούν το στοίχημα του λιανεμπορικού ομίλου στη… μάχη της γειτονιάς, καθώς πρόκειται για ένα μοντέλο καταστημάτων μικρής έκτασης, το οποίο αναπτύσσεται την τελευταία τριετία μέσω της μεθόδου της δικαιόχρησης (franchise) και το οποίο εξυπηρετεί τις αρχές της εγγύτητας και της τοπικότητας σε ό,τι αφορά τις καθημερινές αγορές. Μέχρι στιγμής, το μοντέλο των My Μarket Local αναπτύσσεται μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Για το δε 2025 ο όμιλος εκτιμά ότι θα ανοίξουν επιπλέον 35 καταστήματα με τη μέθοδο του franchise, καθώς και 4-5 εταιρικά καταστήματα.

Ήδη στο Ηράκλειο της Κρήτης κατασκευάζεται ένα σούπερ μάρκετ, ενώ έχει κλειστεί και ένα ακόμη οικόπεδο, ώστε μελλοντικά να χτιστεί και δεύτερο σούπερ μάρκετ. Πιθανότατα και τα δύο, σύμφωνα με τον κ. Παντελιάδη, θα λειτουργήσουν το 2026. Τα καταστήματα στο Ηράκλειο αφορούν σε μια επένδυση ιδιαίτερης σημασίας, δεδομένου ότι θα είναι τα πρώτα My market στην Κρήτη, αφού μέχρι τώρα ο όμιλος έχει παρουσία στο νησί μόνο μέσω τριών METRO Cash & Carry σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

Οι πωλήσεις του ομίλου

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ομίλου, το 2024 έκλεισε με θετικό πρόσημο για τη ΜETRO ΑΕΒΕ, με τις πωλήσεις να κινούνται λίγο χαμηλότερα έναντι της πρόβλεψης για ανάπτυξη 5%. «Κινηθήκαμε λίγο χαμηλότερα από την πρόβλεψη που είχε δοθεί αρχικά και αυτό γιατί οι εκτιμήσεις μας έγιναν με βάση πληθωρισμό στα επίπεδα του 3%», εξήγησε ο κ. Παντελιάδης και πρόσθεσε «ο πληθωρισμός περιορίστηκε απότομα. Δεν περιμέναμε τόσο απότομη μείωση του πληθωρισμού και αυτό είναι ορατό σε όλο τον κλάδο. Υπήρξε καθαρή αύξηση τζίρων από αύξηση όγκου. Και η αγορά αυξήθηκε. Δεν είμαστε απλώς στα νούμερα που περιμέναμε, αλλά καλό είναι αυτό γιατί όλοι θέλαμε να πέσει ο πληθωρισμός. Λέγαμε για μια άνοδο 5% και είμαστε πιο κάτω».

Όσο για το 2025, ο κ. Παντελιάδης εκτίμησε πως ο κύκλος εργασιών του ομίλου θα καταγράψει μια μικρή άνοδο της τάξης του 2-3%. «Περιμένουμε μια άνοδο αντίστοιχη με περυσινή, η οποία θα προέλθει από αύξηση όγκων», τόνισε χαρακτηριστικά.