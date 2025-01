Τρόφιμα – Λιανεμπόριο: Οι εταιρείες που βρίσκονται στο «κατώφλι» του Χρηματιστηρίου

Όμιλος Φάις, Korinthian Foods και Bespoke SGA Holdings μεθοδεύουν την εισαγωγή τους στο ελληνικό χρηματιστήριο, αναζητώντας «φρέσκα» κεφάλαια και νέες προοπτικές ανάπτυξης στην πόρτα της Λεωφόρου Αθηνών. Τα χρονοδιαγράμματα.

Στον δρόμο για τη Λεωφόρο Αθηνών βρίσκονται το τελευταίο διάστημα αρκετές επιχειρήσεις, καθώς «ζωηρεύει» το ενδιαφέρον για νέες εισαγωγές στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με βασικούς συμμάχους τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αλλά και το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την Κεφαλαιαγορά που παρουσιάστηκε την Παρασκευή στο υπουργικό συμβούλιο και το οποίο πρόκειται να τεθεί τις επόμενες ημέρες σε δημόσια διαβούλευση.

Το δε νομοσχέδιο παρέχει κίνητρα για την ενίσχυση της ουσιαστικής λειτουργίας του Χρηματιστηρίου, την ενθάρρυνση της ζήτησης και την εισαγωγή εταιρειών σε αυτό, ενώ διασφαλίζει τη θεσμική θωράκιση των εποπτικών μηχανισμών (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζα της Ελλάδος) με βάση τις βέλτιστες διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές.

Τους τελευταίους μήνες, ενδιαφέρον για την είσοδό τους στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουν εκδηλώσει ακόμη και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με χαμηλή πλέον εκπροσώπηση στο ταμπλό, όπως η βιομηχανία τροφίμων και το λιανεμπόριο. Ειδικά μάλιστα η βιομηχανία τροφίμων ήταν ένας από τους κλάδους με πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεγάλη «έξοδο» που καταγράφηκε από το ελληνικό χρηματιστήριο κατά τη διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης.

Ωστόσο η ανάγκη για «φρέσκα» κεφάλαια και νέες προοπτικές ανάπτυξης φέρνει αρκετά κοντά στη Λεωφόρο Αθηνών δύο επιχειρήσεις από τον ευρύτερο χώρο των τροφίμων και μια από τον κλάδο του λιανεμπορίου κι ενώ τα τελευταία χρόνια την «πόρτα» του Χρηματιστηρίου περνούν κατά κύριο λόγο εταιρείες ακινήτων και πληροφορικής.

Όμιλος Φάις

Την εισαγωγή του στο ελληνικό χρηματιστήριο το προσεχές διάστημα μεθοδεύει ο όμιλος Φάις , ένας λιανεμπορικός όμιλος με περισσότερες από δέκα θυγατρικές που αναπτύσσει πολύ γνωστά εμπορικά brands από τους κλάδους της ένδυσης, της υπόδησης των αξεσουάρ και των καλλυντικών.

Κατά τις πληροφορίες, ο όμιλος Φάις σχεδιάζει την είσοδό του στο ελληνικό ταμπλό μέσα στους πρώτους μήνες του 2025, ενώ ο σχετικός φάκελος βρίσκεται από τα τέλη του 2024 στα χέρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η οικογένεια Φάις δραστηριοποιείται στον τομέα λιανικής/χονδρικής πώλησης αθλητικών ρούχων, ένδυσης, υποδημάτων και αξεσουάρ για περισσότερα από 45 χρόνια, ενώ από το 2017 οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου περιλαμβάνουν τη διανομή αθλητικών ρούχων και εξοπλισμού ευεξίας, τη διανομή πολυτελών υποδημάτων και αξεσουάρ, τη διανομή premium και lifestyle προϊόντων μόδας, τη διανομή καλλυντικών, αλλά και την ανάπτυξη εμπορικών ακινήτων. Στον τομέα της λιανικής, ο όμιλος λειτουργεί αυτόνομα καταστήματα-ναυαρχίδες αλλά και corner shops σε όλα τα μεγάλα πολυκαταστήματα, outlets και ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και πιο πρόσφατα στην Τσεχία και τη Σλοβακία.

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, το 2023 ο όμιλος Φάις εμφάνισε ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 191,31 εκατ. ευρώ έναντι 163,28 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17%. Τα ενοποιημένα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 5,10 εκατ. ευρώ έναντι 8,95 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ το ενοποιημένο μικτό περιθώριο κέρδους της χρήσης 2023 ανήλθε σε 45%, όπως ακριβώς και στην προηγούμενη χρήση. Το δε EBITDA διαμορφώθηκε σε 38,92 εκατ. ευρώ από 32,78 εκατ. ευρώ το 2022.

Οι θυγατρικές του ομίλου

UNLIMITED SPORT

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της, η εταιρεία στο πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2024 προχώρησε στην ανακαίνιση του Under Armour Brand House στη Γλυφάδα προσφέροντας μια πολύ βελτιωμένη εμπειρία για τον καταναλωτή. Παράλληλα τον Αύγουστο του 2024 εγκαινιάστηκε το νέο κατάστημα της Under Armour επί της οδού Βουλής στην Ερμού. Επιπλέον, ξεκίνησε η διανομή στη χονδρική της FIT FLOP, ενώ η ζήτηση για UGG προϊόντα αναμένεται να παραμείνει πολύ ισχυρή σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής.

SPORTSWIND

Η Sportswind είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του γνωστού brand Puma για Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία και ως εκ τούτου δραστηριοποιείται στη χονδρική πώληση των ειδών της Puma, καθώς και σε ανάπτυξη καταστημάτων λιανικής.

«Μετά την πολύ πετυχημένη πορεία του νέου καταστήματος PUMA εντός του εμπορικού κέντρου «Mediterranean Cosmos» στη Θεσσαλονίκη, το 2024 άνοιξε το νέο flagship store της PUMA στη Γλυφάδα και προγραμματίζεται στις αρχές του 2025 το άνοιγμα νέο καταστήματος στο The Mall of Athens», αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις.

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Όπως επίσης τονίζεται, «η διαρκής αναζήτηση νέων εμπορικών συνεργασιών, η ολοκλήρωση των ανακαινίσεων του δικτύου ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ - το κατάστημα του Πειραιά ανακαινίστηκε το καλοκαίρι του 2024 - σε συνδυασμό με την ανανέωση στρατηγικών συνεργασιών με ξένους οίκους στον χώρο της ένδυσης υπόδησης και του αξεσουάρ αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στα αποτελέσματα της εταιρείας».

Παράλληλα, στρατηγικής σημασίας για τα επόμενα χρόνια θα είναι και η ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων HARALAS. Το 2024 άνοιξαν HARALAS στη Λάρισα και στο εμπορικό κέντρο RIVER WEST στην Αθήνα.

SLF EAST EUROPE

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διοίκηση του δικτύου καταστημάτων KIKO MILANO σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, ενώ μέσα στο 2024 ολοκληρώθηκε η υπογραφή συμβολαίου εκπροσώπησης και ανάπτυξης του δικτύου στις χώρες Τσεχία και Σλοβακία.

F.L.S. ΜΟΔΙΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Στα τέλη του 2022 ξεκίνησε η λειτουργία της Αγοράς Μοδιάνο, προσφέροντας ένα food market concept νέας γενιάς.

Το 2023 την Αγορά Μοδιάνο επισκέφτηκαν περίπου 4.000.000 άτομα, ενώ παράλληλα η πληρότητα στα μισθωμένα καταστήματά της ανήλθε περίπου στο 69%.

THE DENIM CO. Μ.Ι.Κ.Ε. - LEMGREG LTD

Το 2024 ξεκίνησε η λειτουργία του νέου καταστήματος LEVI’S στην Αθήνα επί της οδού Ευαγγελιστρίας 8, στην Ερμού.

Τα υφιστάμενα και νέα καταστήματα αναμένεται να δώσουν επαρκή ρευστότητα και κερδοφορία στην εταιρεία εντός της επόμενης χρήσης, ενώ παράλληλα το 2024 ήταν η πρώτη χρήση πλήρους λειτουργίας των υφιστάμενων καταστημάτων της σε Νέα Ερυθραία και Γλυφάδα που άνοιξαν μέσα στο 2023.

ELSOL Α.Ε. - E-TENNIS ΜΑΡΟΥΣΙ A.E.

Οι εν λόγω εταιρείεςαποτελούν νέες θυγατρικές του ομίλου και αφορούν στην πώληση ειδών τένις.

«Η νέα αποκλειστική συνεργασία διανομής που εξασφαλίστηκε με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης σε επιλεγμένες κατηγορίες δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για την εταιρεία. Μέσω αυτής της συνεργασίας, αποκτήθηκε πρόσβαση σε μια μεγάλη αγορά στο ελληνικό χώρο ενώ η αποκλειστική φύση της συνεργασίας διασφαλίζει τη μοναδικότητα των προϊόντων μας στην αγορά αυτή και ενισχύει το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα», τονίζει μεταξύ άλλων η διοίκηση στις οικονομικές καταστάσεις. Η στρατηγική αυτή αναμένεται να αυξήσει τον κύκλο εργασιών, να βελτιώσει την κερδοφορία μας και να αντισταθμίσει την κόπωση που παρουσιάζουν οι πωλήσεις των ειδών τένις με τα το πέρας της πανδημίας, σημειώνεται επίσης.

Korinthian Foods

Την πρόθεσή της να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει εκδηλώσει από το καλοκαίρι και η Korinthian Foods, ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της βιομηχανικής εστίασης.

«Η Korinthian Foods ανακοινώνει ότι έχει λάβει εταιρική απόφαση για την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η εισαγωγή στο ΧΑ, αν ευδοκιμήσει, θα σηματοδοτήσει ένα νέο κεφάλαιο για τον κλάδο της βιομηχανικής εστίασης, καθώς η Korinthian Foods θα αποτελέσει την πρώτη εταιρεία του κλάδου που εισέρχεται στο Χρηματιστήριο», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της τον Ιούνιο του 2024.

Η Korinthian Foods ιδρύθηκε το 2004 στον Σολομό Κορινθίας από τον Ηλία Κακογιάννη. Η εταιρεία δραστηριοποιείται εδώ και δύο δεκαετίες στο χώρο της βιομηχανικής εστίασης, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σίτισης και τροφοδοσίας σε μεγάλη κλίμακα. Απασχολεί περισσότερους από 130 εργαζόμενους και διατηρεί ένα ευρύ δίκτυο διανομής που καλύπτει όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, διατηρεί κι ένα ευρύ πελατολόγιο σε αρκετές πόλεις και νησιά της Ελλάδας, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα προμήθειας τροφίμων και αναγκών σίτισης χιλιάδων ανθρώπων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εταιρείες και βιομηχανικές μονάδες, διάφορους φορείς κεντρικής διοίκησης και στρατιωτικές μονάδες, καθώς και άλλους χώρους όπου δημιουργούνται ανάγκες μαζικής εστίασης.

Συγκεκριμένα, συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο κ.ά., εξυπηρετώντας καθημερινά περισσότερους από 5.000 φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό μέσω της καθημερινής σίτισής τους και της διαχείρισης κυλικείων. Επίσης, έχει εκμισθώσει και λειτουργεί εστιατόριο-κυλικείο εντός του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΙΤΣ), καθώς και τα κυλικεία του Γ.Ν. Φιλιατρών και του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας. Την ίδια στιγμή, προμηθεύει Δημόσιους Φορείς και Νομικά πρόσωπα με είδη διατροφής και παντοπωλείου, καλύπτοντας επίσης τις ανάγκες τους σε είδη βασικής υλικής συνδρομής. Επιπλέον, αναλαμβάνει τη διαχείριση της διατροφής σε Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας για Πρόσφυγες και Μετανάστες, καθώς και σε μεμονωμένες εγκαταστάσεις υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πελατών της, η Korinthian Foods διαθέτει μία κεντρική μονάδα παραγωγής στο Σολομό Κορινθίας, καθώς και σύγχρονους και ασφαλείς χώρους αποθήκευσης των πρώτων υλών. Επιπρόσθετα, διαθέτει μια πλήρως εξοπλισμένη μονάδα παραγωγής στην Κεφαλονιά. Παράλληλα, κατασκευάζεται μια νέα, σύγχρονη μονάδα παραγωγής γευμάτων στην έδρα της Korinthian Foods στον Σολομό Κορινθίας, σε ιδιόκτητο χώρο της εταιρείας έκτασης 10.000 τ.μ. Η νέα μονάδα θα δώσει τη δυνατότητα παραγωγής 90.000 τεμαχίων έτοιμων γευμάτων την ημέρα, εξαπλασιάζοντας την παρούσα παραγωγική ικανότητα. Η υπάρχουσα μονάδα θα παραμείνει εφεδρική και θα τίθεται σε λειτουργία εάν και εφόσον κριθεί απαραίτητο λόγω αυξημένης ζήτησης, αυξάνοντας τη δυνατότητα παραγωγής στις 105.000 μερίδες ημερησίως. Παράλληλα, πέραν του τμήματος παραγωγής, η νέα μονάδα θα διαθέτει σύγχρονους και ασφαλείς χώρους αποθήκευσης των πρώτων υλών που αξιοποιούνται για την παραγωγή των γευμάτων, ενώ θα φιλοξενήσει και τα νέα γραφεία της διοίκησης.

Το 2023, η εταιρεία εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 28,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 8,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική αύξηση κατά 136% σε σχέση με τη χρήση του 2022.

Bespoke SGA Holdings

Εντός της επόμενης τριετίας αναμένεται να πάρει το δρόμο για το ελληνικό χρηματιστήριο και η Bespoke SGA Holdings, η εταιρεία συμμετοχών του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, που συστάθηκε τον Μάρτιο του 2022 με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 140 εκατ. ευρώ και με στόχο να αποτελέσει ορμητήριο για νέες επενδύσεις.

Το όραμα του κ. Θεοδωρόπουλου για τη Bespoke συμπυκνώνεται στην κατάκτηση μιας θέσης μεταξύ των κορυφαίων ομίλων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων. Στον όμιλο Bespoke βρίσκονται σήμερα η ιστορική σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ, η βιομηχανία αλλαντικών Νίκας, οι εταιρείες Αμβροσία και Έδεσμα, η Ελληνικοί Χυμοί και οι θυγατρικές της.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους το περασμένο καλοκαίρι ο κ. Θεοδωρόπουλος αποκάλυψε ότι στόχος του είναι η Bespoke SGA Holdings να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο εντός των επόμενων ετών και δη το διάστημα 2027-2028.

Στη χρήση 2023 -η οποία ήταν η πρώτη δωδεκάμηνη χρήση του ομίλου- ο κύκλος εργασιών έφτασε μια ανάσα πριν τα 200 εκατ. ευρώ και δη στα επίπεδα των 199,86 εκατ. ευρώ, ενώ τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 39,42 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η πρώτη πλήρης χρήση ήταν ζημιογόνος, με τις καθαρές ζημιές να ανέρχονται για τον όμιλο στα επίπεδα των 16,49 εκατ. ευρώ.

Είχε προηγηθεί ο πρώτος ισολογισμός του ομίλου για το διάστημα που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, με τη χρήση ωστόσο να είναι υποδωδεκάμηνη κι έτσι τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα.