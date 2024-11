Στάσσης: Οι επενδύσεις της ΔΕΗ συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια στην ΝΑ Ευρώπη

Στον αναβαθμισμένο ρόλο του Ομίλου ΔΕΗ στην ενεργειακή ασφάλεια και την γεωπολιτική σταθερότητα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης επικεντρώθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ, κατά την κεντρική ομιλία του στη διάρκεια του συνεδρίου «Geopolitics and Energy Security: A Brussels Conversation»

Στον αναβαθμισμένο ρόλο του Ομίλου ΔΕΗ στην ενεργειακή ασφάλεια και την γεωπολιτική σταθερότητα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης επικεντρώθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης κατά την κεντρική ομιλία του στη διάρκεια του συνεδρίου «Geopolitics and Energy Security: A Brussels Conversation» που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου στο German Marshall Fund of the United States σε συνεργασία με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS).

«Η ενέργεια δεν είναι απλώς ένα εμπόρευμα. Είναι θεμέλιο της οικονομικής σταθερότητας και ασφάλειας. Οι επιλογές που κάνουμε σήμερα όχι μόνο διαμορφώνουν το ενεργειακό τοπίο αλλά επηρεάζουν την οικονομική ευημερία της περιοχής μας» είπε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της ΔΕΗ εξηγώντας ότι καθώς η ΔΕΗ είναι πλέον η μεγαλύτερη εταιρεία κοινής ωφελείας στη ΝΑ Ευρώπη, έχει σημαντικότερο ρόλο και μεγαλύτερη ευθύνη.

Όπως τόνισε ο CEΟ της ΔΕΗ, ο ρόλος του Ομίλου αφορά πλέον στην περιχαράκωση της ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και την προώθηση της ανάπτυξης και της προόδου μέσω προσιτών και καινοτόμων λύσεων. «Η Νοτιοανατολική Ευρώπη βρίσκεται στο σταυροδρόμι κρίσιμων οδών μεταφοράς ενέργειας. Και ως εκ τούτου, έχουμε να παίξουμε βασικό ρόλο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανάπτυξη» τόνισε ο κ. Στάσσης.

«Η αποανθρακοποίηση δεν είναι πλέον θέμα επιλογής ούτε αν πιστεύουμε ή όχι στην κλιματική αλλαγή. Είναι θέμα ενεργειακής ασφάλειας», εκτίμησε ο κ. Στάσσης, αναλύοντας τη σημασία του ρόλου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την καίρια θέση της στους διαδρόμους μεταφοράς ενέργειας.

Σε μια ζωντανή μονοήμερη σειρά συζητήσεων στο σταυροδρόμι της ενέργειας, της γεωπολιτικής και της ανταγωνιστικότητας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ο κ. Στάσσης έκανε εκτενή αναφορά στην μακροχρόνια συνεργασία της Ευρώπης με τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι «χωρίς το αμερικανικό LNG, η Γηραιά Ήπειρος θα είχε βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση χωρίς εμφανείς εναλλακτικές λύσεις».

Κατά τη διάρκεια του forum, υψηλόβαθμα στελέχη, αξιωματούχοι και ειδικοί, συμπεριλαμβανομένων ηγετών από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, συζήτησαν πώς οι μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές συνθήκες και οι διαφοροποιούμενες αλυσίδες εφοδιασμού επηρεάζουν την ενεργειακή ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τοποθετήσεις επικεντρώθηκαν στο εάν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη μπορούν να είναι στο ίδιο μήκος κύματος όσον αφορά την ενεργειακή μετάβαση καθώς και τις τεχνολογίες και τις πολιτικές για την υποστήριξή της.

Ο Philippe Ducom, Διευθύνων Σύμβουλος της ExxonMobil στην Ευρώπη, τόνισε τη σημασία της μεγάλης γραφειοκρατίας στην Ευρώπη όσον αφορά στις ιδιωτικές επενδύσεις, συγκρίνοντάς τις με τις πιο ευκίνητες διαδικασίες στις ΗΠΑ. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η Ευρώπη έχει περισσότερα μαστίγια από καρότα, ενώ οι ΗΠΑ έχουν περισσότερα καρότα παρά μαστίγια.

Στο συνέδριο του GMF συμμετείχε από τον Όμιλο ΔΕΗ και η Γενική Διευθύντρια Στρατηγικής, κα. Έλενα Γιαννακοπούλου.

Το Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ των Ηνωμένων Πολιτειών- German Marshall Fund of the United States (GMF) είναι ένας μη κομματικός, μη κερδοσκοπικός, διατλαντικός οργανισμός με έδρα στην Ουάσιγκτον και γραφεία στην Άγκυρα, το Βελιγράδι, το Βερολίνο, τις Βρυξέλλες, το Βουκουρέστι, το Παρίσι και τη Βαρσοβία. Το GMF συνεισφέρει στην έρευνα και την ανάλυση σε διατλαντικά και παγκόσμια ζητήματα, συγκεντρώνει ηγέτες πολιτικής και επιχειρήσεων σε διεθνή συνέδρια και υποστηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη δημοκρατία. Το GMF εστιάζει στην πολιτική, την ηγεσία και την κοινωνία των πολιτών.

Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός πολιτικής έρευνας αφιερωμένος στην προώθηση πρακτικών ιδεών για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων του κόσμου.