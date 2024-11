Κρεσέντο ξενοδοχειακών επενδύσεων στην Ελλάδα

Νέες μονάδες δρομολογούν διεθνείς αλυσίδες αλλά και μεγάλοι εγχώριοι όμιλοι. Τα πρότζεκτς που μπαίνουν σε τροχιά κι αυτά που ολοκληρώνονται.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος παραμένει η τουριστική Ελλάδα παρά το γεγονός ότι η αγορά ακινήτων έχει οδηγηθεί σε μία κορύφωση και παρά τα όποια προσκόμματα συναντούν οι επενδυτές στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν προγραμματισμένες επενδύσεις. Καταλύτης σε αυτό είναι φυσικά οι τουριστικές επιδόσεις της χώρας, οι οποίες βαίνουν αυξανόμενες από την μεταπανδημική ανάκαμψη κι έπειτα αλλά και το γεγονός ότι η διείσδυση των ξένων επώνυμων αλυσίδων στη χώρα μας παραμένει χαμηλή, εν συγκρίσει, τουλάχιστον, με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές μας.

Το φόντο αυτό σκιαγραφήθηκε από τους συμμετέχοντες του «Resort &Residental Hospitality Forum (R&R), του κορυφαίου διεθνούς επενδυτικού φόρουμ στον τομέα του τουρισμού και των ακινήτων, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, με τη σύμπραξη τριών φορέων του κλάδου, της ΕnterpriceGreece, του ΕΟΤ και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Οι νέες επενδύσεις της HIP

Η Ελλάδα αποτελεί προτεραιότητα για την Hotel Investment Partners (HIP), καθώς προσφέρει περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες σε σχέση με την Ισπανία, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών πώλησης και του ηπιότερου ανταγωνισμού ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Luis Picas, Investments Senior Director της εταιρείας στο περιθώριο του φόρουμ. Για το σκοπό αυτό άλλωστε ετοιμάζεται να εμπλουτίσει το επί ελληνικού εδάφους χαρτοφυλάκιό της με δύο ακόμα ξενοδοχεία, πέρα από το εμβληματικό Grand Hyatt Athens της λεωφόρου Συγγρού το οποίο απέκτησε μέσα στο 2024. Οι δύο μονάδες θα είναι στη Ρόδο και στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Να θυμίσουμε ότι για την απόκτηση του Grand Hyatt Athens η εταιρεία δαπάνησε περί τα 230 εκατ. ευρώ ενώ για τις επενδύσεις που ακολουθούν το ποσό αναμένεται πολλαπλάσιο. Τα νέα ξενοδοχεία θα έρθουν να προστεθούν στις 7 μονάδες που αριθμεί ήδη στο χαρτοφυλάκιό της η HIP. Πρόθεση της εταιρείας είναι δε, οι επενδύσεις να συνεχιστούν, με τους επικεφαλής να επισημαίνουν ότι βολιδοσκοπούν καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς τόσο στις Κυκλάδες όσο και αλλού. Στόχος να προβούν σε αγορά μονάδων αναθέτοντας τη διαχείριση σε ντόπιους ή διεθνείς opretators

Τα Hilton που έρχονται

Στην επέκταση του χαρτοφυλακίου της στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου αλλά και στην Ελλάδα προχωρά και η Hilton. ​​Συγκεκριμένα, στα επόμενα δύο χρόνια προβλέπεται να εγκαινιαστούν τόσο το Hilton Mykonos Beach Resort & Spa όσο και το Sound of the Sea Karpathos, Tapestry Collection by Hilton. Πέρα από την Ελλάδα βέβαια η εταιρεία θα προσθέσει στο ευρύ χαρτοφυλάκιό της και το Casa de Sada Algarve, Curio Collection by Hilton στην Πορτογαλία αλλά και το Hotel Preko Ugljan, Curio Collection by Hilton, στην Κροατία.

Προχωρά το mega project Elounda Hills

Παράλληλα προχωρά και το mega επενδυτικό project Elounda Hills, που υλοποιεί η Mirum Hellas, συμφερόντων του επιχειρηματία Βιτάλι Μπορίσοφ, στην Ελούντα της Κρήτης με την χωροθέτηση και την πολεοδομική μελέτη για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών όρων και των συνοδών έργων υποδομής να λαμβάνουν πρόσφατα το πράσινο φως.

To πρότζεκτ θα αναπτυχθεί σε έκταση 735 στρεμμάτων όπου θα δημιουργηθούν σε τρεις οικιστικές περιοχές. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2027, κατά την α’ φάση του έργου, θα αναπτυχθεί η παραλιακή ζώνη, όπου θα κατασκευαστούν μια μαρίνα με δυνατότητα ελλιμενισμού 202 σκαφών διαφόρων μεγεθών, ένα boutique ξενοδοχείο, δυναμικότητας 15 δωματίων, και δύο beach clubs. Το 2028 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το δεύτερο ξενοδοχείο που θα φέρει το brand της αμερικανικής «1 Hotels», δυναμικότητας 129 δωματίων, και 134 branded units, βίλες και διαμερίσματα. Κατά την β’ φάση του project προβλέπεται η ανάπτυξη περίπου 200 κατοικιών, ανάλογα με τη ζήτηση που θα καταγραφεί. Πέντε από τις βίλες που θα δημιουργηθούν θα φέρουν μάλιστα την σφραγίδα της Ralph Lauren Home, η οποία θα επιφορτιστεί με τον εσωτερικό σχεδιασμό των βιλών, με στόχο να θέσει «νέα πρότυπα στην εσωτερική διακόσμηση στην Ελλάδα».

Διευρύνει το αποτύπωμά της η Wyndham Hotels & Resorts

Σε προχωρημένες συζητήσεις για την ένταξη δύο ακόμη ξενοδοχείων επί ελληνικού εδάφους στο χαρτοφυλάκιό της βρίσκεται και η Wyndham Hotels & Resorts, η μεγαλύτερη εταιρεία franchising ξενοδοχείων στον κόσμο, η οποία μέχρι σήμερα αριθμεί 13 μονάδες ανά την Ελλάδα. Το ένα εξ αυτών βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και το άλλο σε προορισμό με μικρότερο αποτύπωμα ταξιδιωτικής κίνησης από το εξωτερικό, αλλά μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.

Τέτοιου τύπου προορισμοί άλλωστε αποτελούν και στρατηγική στόχευση της Whynham σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Βασίλης Θεμελίδης, Περιφερειακός Διευθυντής Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης της Wyndham Hotels & Resorts στο περιθώριο του φόρουμ. «Μας ενδιαφέρουν προορισμοί που δεν είναι απαραίτητα στην πρώτη γραμμή. Θεωρούμε ότι σε προορισμούς, όπως η Λήμνος, η Χίος, η Καβάλα, η Ήπειρος και η δυτική Μακεδονία, μπορούμε να προσδώσουμε αξία ως διεθνές brand» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Τα πλάνα της Mitsis Hotels

Την κινητικότητα των διεθνών brands συμπληρώνουν και οι μεγάλες εγχώριες αλυσίδες οι οποίες ενόψει και του ανταγωνισμού ενισχύουν το απότυπωμά τους στον ξενοδοχειακό χάρτη της χώρας. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί ο όμιλος Mitsis Hotels, ο οποίος δρομολογεί επενδύσεις στα ξενοδοχεία που διαθέτει σε Αθήνα, Πειραιά, Κέρκυρα, Ρόδο, Χαλκιδική και Μύκονο ο όμιλος Mitsis Hotels.

Παράλληλα βέβαια δρομολογεί και την προσθήκη νέων μονάδων στο χαρτοφυλάκιό του. Για παράδειγμα το 2027 αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του το ανακαινισμένο Bali Paradise στην Κρήτη, μετά από Συμφωνία Διαχείρισης Ακινήτου που υπέγραψε πέρυσι ο όμιλος για το τετράστερο του Ρεθύμνου. Το κατάλυμα μετά από ένα ευρύ πρόγραμμα ανακαίνισης, θα επανατοποθετηθεί στην αγορά ως 5άστερο ξενοδοχείο.

Πρεμιέρα τα επόμενα χρόνια θα κάνει και το νέο 5άστερο ξενοδοχείο του ομίλου που αναπτύσσεται στο Μέγαρο Σλήμαν-Μελά στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου 46 και Χαριλάου Τρικούπη 1, μία επένδυση ύψους 36 εκατ. ευρώ. Επιπλέον αναπτύσσονται ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων, δυναμικότητας περί των 194 κλινών, στην περιοχή Ελιά στη Μύκονο, το project Αφάντου στη Ρόδου και το ξενοδοχείο «Γαλήνη» στα Καμένα Βούρλα.

Πριν από λίγους μήνες δε η εταιρεία ενέταξε στο χαρτοφυλάκιό της και δύο νέες ξενοδοχειακές μονάδες, που διασφαλίζουν την παρουσία της και στο νησί των Φαιάκων. Εξαγόρασε το 4 αστέρων Messonghi Beach Hotel και υπέγραψε 10ετή συμφωνία διαχείρισης για το 3 αστέρων παραθαλάσσιο all-inclusive ξενοδοχείο Belvedere Hotel.