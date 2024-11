«Πέρα από τα σύνορα» και για καλό σκοπό έτρεξαν οι εθελοντές – δρομείς της Helleniq Energy

Δυναμικό παρών στον 41ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, έδωσαν εργαζόμενοι της Helleniq Energy.

Με βασικό σύνθημα «Τρέχοντας πέρα από τα σύνορα – Έξι χώρες, μια ομάδα, για καλό σκοπό» (Running beyond borders - Six countries, one team, for a good cause), οι εργαζόμενοι - εθελοντές της Helleniq Energy από Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία, έλαβαν μέρος στις διαδρομές των 5, των 10 και των 42 χιλιομέτρων. Με τη συμμετοχή τους υποστήριξαν το έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή) Ελλάδας, συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση 3 ευχών παιδιών με σοβαρές ασθένειες, από τις όμορες περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Ο δωδεκάχρονος Γιώργος από τη Δυτική Αττική, είχε ευχηθεί να αποκτήσει ένα ειδικό αμαξίδιο, ο Μάριος, 4 χρόνων από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ονειρεύτηκε ένα καινούργιο δωμάτιο, ενώ η Ελευθερία, 16 χρόνων από την Κοζάνη, ευχήθηκε να παρακολουθήσει από κοντά έναν αγώνα της Formula 1.

Η Διευθύντρια Εταιρικής Ευθύνης της Helleniq Energy , Γεωργία Λασανιάνου, τόνισε: «Η αλληλεγγύη και η διαρκής κοινωνική προσφορά αποτελούν θεμελιώδεις αξίες για την Helleniq Energy και τους ανθρώπους της. Πέρα από τη χαρά της συμμετοχής στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, οι εργαζόμενοι του Ομίλου – ανάμεσά τους και 30 συνάδελφοι από το εξωτερικό - απέδειξαν ότι επιδιώκουν μέσα από τις δράσεις τους, ακόμη και τις πιο μικρές, να κάνουν τη διαφορά. Φέτος, στηρίζουμε όλοι μαζί το έργο του Make-A-Wish Ελλάδας, θέλοντας να προσφέρουμε χαρά σε 3 παιδιά που έχουν μάθει να αγωνίζονται για τη ζωή. Κάνουμε τις ευχές τους πραγματικότητα και οι δικές μας θα συνεχίσουν να τους συντροφεύουν.»

Η Σάντρα Ζαφειρακοπούλου, Γενική Διευθύντρια του Make-A-Wish Ελλάδος, δήλωσε: «Η Helleniq Energy έχει σταθεί συστηματικά στο πλευρό των παιδιών που δοκιμάζονται, των παιδιών του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Με τη φροντίδα πάντα προσανατολισμένη στις τοπικές κοινωνίες δραστηριοποίησής τους, υποστηρίζουν την εκπλήρωση ευχών παιδιών που κατοικούν στις αντίστοιχες περιοχές. Είναι συγκινητική η σταθερότητα με την οποία μας συμπαραστέκονται, αλλά και η ταυτόχρονη έννοια τους να βοηθήσουν παιδιά που μένουν κοντά στις εγκαταστάσεις τους, να ζήσουν το όνειρό τους. Μόνο με τέτοιες σχέσεις μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε σε όλα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μία απειλητική ασθένεια και, δυστυχώς, είναι χιλιάδες.»

Στη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, έλαβαν μέρος 123 εργαζόμενοι - εθελοντές της Helleniq Energy, ενώ την Κυριακή 82 δρομείς του Ομίλου συμμετείχαν στη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων και άλλοι 27 διένυσαν τη μεγάλη απόσταση των 42 χιλιομέτρων.

Στο πλαίσιο του 41ου Μαραθωνίου της Αθήνας, τις εντυπώσεις έκλεψε το “ Helleniq Energy Running Station”, που είχε στηθεί στην οδό Αρδηττού. Ένας χώρος - σημείο συνάντησης, αναμνηστικής φωτογράφησης, διατροφικής υποστήριξης και αποθεραπείας που φιλοξένησε τους εθελοντές δρομείς του Ομίλου.

Η Helleniq Energy ευχαριστεί και συγχαίρει όλους τους συμμετέχοντες που έτρεξαν και φέτος για καλό σκοπό και ανανεώνει για την επόμενη χρονιά την καθιερωμένη συμμετοχή στον Μαραθώνιο της Αθήνας, με ακόμη περισσότερες παρουσίες εργαζομένων της.