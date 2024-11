Με τρεις εκδηλώσεις η ΕΔΕΥΕΠ στην διάσκεψη COP29: Ενεργειακή μετάβαση, ΥΑΠ και CCS στο επίκεντρο

Τρεις σημαντικές εκδηλώσεις για την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας, την αξιοποίηση του υπεράκτιου αιολικού δυναμικού της, και το ρόλο που διεκδικεί στη δέσμευση και αποθήκευση CO2 διοργανώνει η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ).

Τρεις σημαντικές εκδηλώσεις για την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας, την αξιοποίηση του υπεράκτιου αιολικού δυναμικού της, και το ρόλο που διεκδικεί στη δέσμευση και αποθήκευση CO2 διοργανώνει η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ). Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας μας στη φετινή Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίμα, COP29, η οποία διεξάγεται στο Αζερμπαϊτζάν 11 με 22 Νοεμβρίου.

Με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Διοίκησης της ΕΔΕΥΕΠ και κορυφαίων ειδικών του χώρου θα συζητηθούν οι διεθνείς εξελίξεις στα ενεργειακά, θα αναλυθούν βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες, και θα αναδειχθούν οι προκλήσεις της πράσινης μετάβασης που η χώρα καλείται να αντιμετωπίσει. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί η πρόοδος της Ελλάδας στους τομείς των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) και της Δέσμευσης και Αποθήκευσης CO2 (CCS), οι οποίοι συνθέτουν τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων της ΕΔΕΥΕΠ προκειμένου να καταστήσει τη χώρα πρωτοπόρο στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι δράσεις της εταιρείας που στοχεύουν στην ενίσχυση της εθνικής ενεργειακής αυτονομίας, μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η πρώτη από τις τρεις εκδηλώσεις που διοργανώνει η ΕΔΕΥΕΠ στην COP29 έχει τίτλο «Ενεργειακή Μετάβαση: Πρωτοβουλίες με Παγκόσμιο Αποτύπωμα» (Energy Transition: Initiatives with Global Impact) και διεξάγεται την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου (ώρα Ελλάδος 12:45-13:15) στο Ελληνικό Περίπτερο της Διάσκεψης. Πρόκειται για συζήτηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρου Σκυλακάκη, και του Υφυπουργού Ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν, Elnur Soltanov, ο οποίος φέρει και το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου της COP29. Συντονιστής θα είναι ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΔΕΥΕΠ, Rikard Scoufias.

Στη δεύτερη εκδήλωση «Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα: Καταλύτης Επαναπροσδιορισμού του Ενεργειακού Τοπίου» (Offshore Wind Power: A Catalyst for Reshaping the Energy Landscape), που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου (ώρα Ελλάδος 07:45-09:00), στόχος είναι να αναδειχθούν οι προοπτικές αξιοποίησης του πολύ σημαντικού αιολικού δυναμικού της Ελλάδας και η δυναμική της χώρας να μετατραπεί σε περιφερειακό κόμβο πράσινης ενέργειας και εφοδιαστικής αλυσίδας για την ευρύτερη βιομηχανία υποστήριξης των ΥΑΠ.

Στην ενότητα των υπεράκτιων αιολικών θα διεξαχθεί αρχικά μία συζήτηση μεταξύ της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρας Σδούκου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου της WindEurope, Giles Dickson, με συντονιστή τον κ. Scoufias.

Θα ακολουθήσει ένα πάνελ ειδικών της αγοράς, με συντονιστή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνη Στεφάτο, και συμμετέχοντες τους Gonzalo Saenz de Miera, Global Director of Climate Change and Alliances at the Chairman’s Area της Iberdrola• Abdulaziz Alobaidli, Chief Operating Officer της Masdar• Astrid Rusås Kristoffersen, Director Group Research & Development της DNV• και Κωσταντίνο Μαύρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Η τρίτη εκδήλωση της ΕΔΕΥΕΠ, και πάλι σε συντονισμό του κ. Στεφάτου, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου (ώρα Ελλάδος 12:00-13:00). Έχοντας τίτλο «Δέσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και την Απανθρακοποίηση της Βιομηχανίας» (Mitigating Climate Change and Decarbonizing Industry through CCS), εστιάζει στον κομβικό ρόλο της συγκεκριμένης τεχνολογίας στην πορεία της Ευρώπης προς την πλήρη απανθρακοποίηση – με έμφαση στις ενεργοβόρες βιομηχανίες και την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Global CCS Institute, Jarad Daniels• ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Multilateral Affairs της DG Clima της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δημήτρης Ζευγώλης• ο Επικεφαλής Αποθήκευσης Άνθρακα της EnEarth, Νικόλας Ρήγας• και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Maria-Rita Galli.

Όλες οι εκδηλώσεις του Ελληνικού Περιπτέρου της COP μεταδίδονται μέσω livestreaming στην ιστοσελίδα Greece at Cop29.