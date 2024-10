Άντληση κεφαλαίων 1,2 εκατ. ευρώ από το Uni.Fund για την EVO HUMAN PERFORMANCE

Την τελευταία προσθήκη στο portfolio του Uni.Fund αποτελεί η εταιρεία EVO HUMAN PERFORMANCE https://evo4hp.com/, start-up που δραστηριοποιείται στον χώρο της δημιουργίας λογισμικού και της ψηφιακής υγείας.

Την τελευταία προσθήκη στο portfolio του Uni.Fund αποτελεί η εταιρεία EVO HUMAN PERFORMANCE https://evo4hp.com/, start-up που δραστηριοποιείται στον χώρο της δημιουργίας λογισμικού και της ψηφιακής υγείας. Η EVO HUMAN PERFORMANCE θα αξιοποιήσει την επένδυση για να επεκτείνει τις δραστηριότητές της διεθνώς και να εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων για τη βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης.

Η EVO HUMAN PERFORMANCE είναι η πρώτη εταιρεία Εμβιομηχανικής που μελετά την Ανθρώπινη κατασκευή μέσω της Μηχανικής προσδιορίζοντας αριθμητικά παραμέτρους συνδεδεμένες με την απόδοση των αθλούμενων.

Το βασικό προϊόν της EVO HUMAN PERFORMANCE, το ARTEMYS αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της απόδοσης, διαχείρισης φορτίου, μυοσκελετικής ανάλυσης και δημιουργίας ψηφιακής ταυτότητας αρχικά για επαγγελματίες αθλητές υψηλής καταπόνησης και, εν συνεχεία, για όποιον επιθυμεί να γνωρίσει τον βέλτιστο εαυτό του. Η EVO HUMAN PERFORMANCE μπαίνει δυναμικά στον χώρο της ψηφιακής υγείας, δημιουργώντας μία κοινή γλώσσα για όλους τους σχετιζόμενους με τον τομέα των επαγγελματικών σπορ βασισμένη στις αρχές ενός παγκόσμιου συστήματος (System International) όπου οι εμπλεκόμενοι μπορούν να ονομάζουν και να εννοούν τα ίδια. Για πρώτη φορά το λογισμικό απόδοσης έχει τις ρίζες του σε επιστημονικά αποδεκτά μετρούμενα μεγέθη και δημιουργεί ισχυρές βάσεις Μηχανικής και Μαθηματικών (objects) έτοιμα για κάθε χρήση και για κάθε χρήστη. Η EVO HUMAN PERFORMANCE αλλάζει τα δεδομένα και σας προσκαλεί στο μέλλον σήμερα. Είστε ένα κλικ μακριά από το προσωποποιημένο σας μοντέλο που συνδυάζει μια δυναμική μαθηματική συνάρτηση φόρτισης / αποφόρτισης με το ψηφιακό δίδυμο αντίγραφο του μυοσκελετικού σας συστήματος.

Η EVO HUMAN PERFORMANCE έχει ήδη μεγάλα ευρωπαϊκά clubs στο πελατολόγιό της και ετοιμάζεται να στεφθεί το επόμενο golden standard. Σύμφωνα με πρόσφατη λίστα του sifted για τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες startups στην Νότια Ευρώπη, η EVO HP βρίσκεται στην 22η θέση και δεσμεύεται να προσφέρει τεχνολογικές λύσης υψηλής ακρίβειας στον τομέα της ψηφιακής υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεκινώντας από την Ελλάδα.

Με αυτό τον γύρο χρηματοδότησης ύψους 1,2 εκατ. η εταιρεία στοχέυει στην επιτάχυνση της εμπορικής ανάπτυξη και την εξέλιξη εργαλείων διάχυσης, έχοντας πάντα ως δεδομένο ότι το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της εταιρείας και υφίσταται αυτοχρηματοδοτούμενο.

Αναφορικά με τη συνεργασία με το Uni.Fund, η Δρ. Σοφία Πομακίδου CEO της Εταιρείας δήλωσε «Αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για την σχέση που έχουμε αναπτύξει με καθέναν ξεχωριστά από τα μέλη του Uni.Fund και όλους μαζί. Αυτό το μαζί είναι που αποζητούσαμε με κοινό σκοπό για να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Θα αναφερθώ στον Αριστοτέλη που όπως μας μηνύει είναι χαρακτηριστικό ενός εξελιγμένου νου να φιλοξενεί μια σκέψη έστω και αν δεν την αποδέχεται, και στην δική μας περίπτωση απολαμβάνουμε τόσο την εξέλιξη όσο και την αποδοχή εκατέρωθεν».

Από την πλευρά της, η Δώρα Τραχανά, Partner στο Uni.Fund, δήλωσε: «Με την επένδυσή μας στην EVO HUMAN PERFORMANCE συνεχίζουμε να πιστεύουμε στον χώρο της εμπορικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουμε τη δυναμική εμπορική ανάπτυξη της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ομάδα, με πολύ βαθιά τεχνολογική γνώση, μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην αλλαγή του χώρου του επαγγελματικού αθλητισμού και της βελτιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης μέσω τεχνολογιών αιχμής και επιστημονικών μεθόδων».

Λίγα λόγια για το Uni.Fund (https://uni.fund/)

To Uni.Fund ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018 με προσανατολισμό στην καινοτομία (Innovation Window) και τη μεταφορά τεχνολογίας (Technology Transfer). Σκοπός του είναι η αξιολόγηση και χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε pre-seed, seed και late seed/series A στάδια που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα, καθώς και η ανάδειξη του δυναμικού προς επιχειρηματική αξιοποίηση που υπάρχει στα ελληνικά και ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα.

To Uni.Fund II είναι ένα fund 50 εκατομμυρίων με την συμμετοχή πολλών ιδιωτών επενδυτών από την Ελλάδα και τι εξωτερικό. Στηρίζεται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (HDBI), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Innovate Now, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του InvestEU (μέσω του EIF).