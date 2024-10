Μπάρμπα Στάθης: Στα 507 εκατ. ευρώ η συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ στην πενταετία

Για κάθε 1 ευρώ συνεισφοράς της Μπάρμπα Στάθης στο ΑΕΠ δημιουργείται αξία 2,1 ευρώ στην εθνική οικονομία

Στα 507 εκατ. ευρώ ανέρχεται η συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ από τη δραστηριότητα της Μπάρμπα Στάθης την περίοδο 2019-2023, ενώ 118 εκατ. ευρώ είναι τα έσοδα του κράτους από φόρους και εισφορές, όπως καταγράφεται σε σχετική μελέτη που εκπονήθηκε με την επιστημονική επίβλεψη του Εργαστήριου Έρευνας για την Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα (ReSEEs) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μάλιστα, για κάθε 1 ευρώ συνεισφοράς της Μπάρμπα Στάθης στο ΑΕΠ δημιουργείται αξία 2,1 ευρώ στην εθνική οικονομία, ενώ μεταξύ 2019 – 2023 για κάθε μία άμεση θέση εργασίας που προσέφερε η εταιρεία, υποστηρίχθηκαν τρεις επιπλέον θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία. Ειδικότερα, η μέση ετήσια άμεση επίδραση στην απασχόληση για την περίοδο 2019 – 2023, εκτιμάται σε 570 θέσεις εργασίας, αποτελώντας το 3% κατά μέσο όρο του εργατικού δυναμικού που απασχολήθηκε στον κλάδο Φρούτων και Λαχανικών για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Σύμφωνα με τη Μελέτη, η Μπάρμπα Στάθης παρουσιάζει αύξηση του Κοινωνικό – Οικονομικού της Αποτυπώματος το 2023 σε σύγκριση με το 2019. Συγκεκριμένα, στο ΑΕΠ παρουσιάζει αύξηση στη συνολική της επίδραση κατά 46%, ενώ στο Εθνικό Εισόδημα και στην Απασχόληση, η εταιρεία έχει σημειώσει αύξηση της συνολικής της επίδρασης κατά 48% και 33% αντίστοιχα.

Σήμερα, η Εταιρεία διαθέτει 2 παραγωγικές μονάδες και απασχολεί περισσότερους από 600 εργαζόμενους, η πλειοψηφία των οποίων εργάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, στη Θεσσαλονίκη. Η Μπάρμπα Στάθης, με κύκλο εργασιών €108,8 εκατ. το 2023 και επενδύσεις € 7,7εκατ. για την ίδια περίοδο, συνεργάζεται με περισσότερους από 1.400 προμηθευτές, και εξάγει ετησίως περισσότερους από 4.000 τόνους προϊόντων σε 22 χώρες σε όλον τον κόσμο. Τα λαχανικά της Εταιρείας ξεχωρίζουν για την άριστη ποιότητα και τη μέγιστη ασφάλειά τους και καλλιεργούνται από εκατοντάδες Έλληνες παραγωγούς σε 30.000 στρέμματα εύφορης ελληνικής γης, εφαρμόζοντας βιώσιμες καλλιεργητικές πρακτικές.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Μπάρμπα Στάθης στηρίζει διαχρονικά τον εγχώριο πρωτογενή τομέα, μέσα από το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας, την παροχή πολλαπλασιαστικού υλικού στους συνεργαζόμενους παραγωγούς της, την οικονομική στήριξή τους, αλλά και μέσα από εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας, ειδικά στο πεδίο της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και καλλιεργητικών πρακτικών για την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Καλλιεργώντας μακροχρόνιες υποστηρικτικές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους παραγωγούς της, η Εταιρεία έχει, επίσης, δημιουργήσει ένα Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σπουδών για τον αγροδιατροφικό τομέα σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, ώστε να παρέχει στα παιδιά των συνεργατών παραγωγών της τα ακαδημαϊκά εφόδια για την επόμενη ημέρα στον κλάδο.

Με τη βιώσιμη ανάπτυξη να αποτελεί κομβικό πυλώνα της λειτουργίας της Εταιρείας σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ προχωρά στην επόμενη ημέρα με σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους της, στηρίζοντας την τοπική κοινότητα με δράσεις και εθελοντικές πρωτοβουλίες, πάντα υπό το πρίσμα της χρηστής διακυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να αναφερθεί ότι πρόσφατα η εταιρεία διακρίθηκε στο 1% των εταιρειών παγκοσμίως που αξιολογήθηκαν από τον φορέα EcoVadis, σχετικά με τις επιδόσεις της στη βιώσιμη ανάπτυξη και το ESG. Διακρινόμενη με Platinum κατάταξη, ήδη από τον πρώτο χρόνο αξιολόγησής της, η Μπάρμπα Στάθης αναδεικνύει την ουσιαστική δέσμευσή της σε πρακτικές που συμβάλλουν στην περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα.

Με αφορμή την παρουσίαση της Μελέτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μπάρμπα Στάθης κ. Νικήτας Ποθουλάκης δήλωσε: «Η εταιρεία Μπάρμπα Στάθης εδώ και 55 χρόνια γράφει τη δική της ιστορία στην ελληνική γη, στηρίζοντας τους Έλληνες αγρότες, οδηγώντας τις διατροφικές εξελίξεις και προσφέροντας προϊόντα άριστης ποιότητας και μέγιστης ασφάλειας στις ελληνικές οικογένειες. Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεχή μας δέσμευση στην ποιότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία. Είμαστε διπλά υπερήφανοι που τιμούμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με τους Έλληνες καταναλωτές και που ταυτόχρονα έχουμε σημαντική επίδραση στην ελληνική οικονομία, τον πρωτογενή τομέα και την απασχόληση. Με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον διαρκή εκσυγχρονισμό, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε με σεβασμό στο περιβάλλον, τους εργαζομένους μας και την κοινωνία και να καλλιεργούμε αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».