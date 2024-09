Τρ. Πειραιώς: Διεθνείς διακρίσεις στα “Extel Awards 2024 Emerging EMEA Large-Cap Financials”

Κορυφαία τράπεζα σε έξι κατηγορίες στα διεθνή βραβεία “Extel Awards 2024 Emerging EMEA Large-Cap Financials” αναδείχθηκε η Τράπεζα Πειραιώς, όπως αναφέρει με ανακοίνωσή της.

Οι διακρίσεις αυτές που προέκυψαν από ψηφοφορία επενδυτών και αναλυτών, αντικατοπτρίζουν την ισχυρή παρουσία και την ηγετική θέση της Πειραιώς στην αγορά της αναδυόμενης Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA). Επιπλέον, αντανακλούν τη στρατηγική δέσμευση της Τράπεζας για διαφανή διαχείριση, χρηματοοικονομική αριστεία και εταιρική υπευθυνότητα.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία EMEA Large-Cap Financials, διακρίθηκαν:

- Ο CEO του Ομίλου Χρήστος Μεγάλου ως καλύτερος CEO, (Best CEO)

- Ο CFO του Ομίλου Θοδωρής Γναρδέλλης ως καλύτερος CFO (Best CFO)

- Το Διοικητικό Συμβούλιο ως καλύτερο Διοικητικό Συμβούλιο (Best Company Board)

- Οι Μονάδες Ενημέρωσης Επενδυτών και ESG για τα εξής:

1. Καλύτερο Πρόγραμμα ESG (Best ESG Program)

2. Καλύτερο Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων (Best IR Team)

3. Καλύτερο Πρόγραμμα Επενδυτικών Σχέσεων (Best IR Program)

«Η αναγνώριση στα Extel Awards 2024 βασίστηκε στην άμεση ψήφο 109 αναλυτών και επενδυτών από 90 εταιρείες, οι οποίοι ψήφισαν για 2.711 υποψηφιότητες από 1.343 εταιρείες του χρηματοπιστωτικού κλάδου με κεφαλαιοποίηση πάνω από 5 δις. δολάρια, από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ευρεία αποδοχή και την αναγνώριση της Πειραιώς από την επενδυτική κοινότητα. Σύμφωνα με την κατάταξη των αναλυτών και των επενδυτών, στην κατηγορία EMEA Large-Cap Financials την Πειραιώς ακολούθησαν οι Alinma Bank από τη Σαουδικη Αραβια, η Eurobank, η First Abu Dhabi Bank και η τουρκική Akbank» τονίζεται χαρακτηριστικά.

Ο Χρήστος Μεγάλου, CEO της Πειραιώς ανέφερε σχετικά: «Οι διεθνείς διακρίσεις από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Extel, αναδεικνύουν την ποιότητα της δουλειάς και την αφοσίωσης της διοικητικής ομάδας της Πειραιώς και των εργαζομένων της στους στρατηγικούς μας στόχους για διαφανή διαχείριση, αξιοπιστία και χρηματοοικονομική αριστεία. Η Πειραιώς συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της μέσα από τη διαρκή βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, την προσήλωσή της στη διαφάνεια και την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών ESG, στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη για την οικονομική και κοινωνική ευημερία της Ελλάδας».

Τα Extel Awards, τα οποία διοργανώνει ο διεθνής οργανισμός Extel που παρέχει πληροφορίες στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αποτελούν κορυφαίο θεσμό στον χρηματοοικονομικό κλάδο, με τη συμμετοχή επενδυτών και επαγγελματιών από όλο τον κόσμο. Ο θεσμός, που πραγματοποιείται εδώ και τρεις δεκαετίες στις ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές, επιβραβεύει την αριστεία στην εταιρική διακυβέρνηση, στις σχέσεις με επενδυτές και στη διαφάνεια. Η κατηγορία Emerging EMEA Large-Cap αναδεικνύει τις ηγετικές εταιρείες με κεφαλαιοποίηση πάνω από 5 δις δολάρια, από τις αναδυόμενες αγορές της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπου η Πειραιώς διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.