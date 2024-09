Έκπληκτος ο Μασκ για το δημογραφικό στην Ελλάδα: «Ουάου»

Την έκπληξή του για ακόμη μία φορά αναφορικά με το δημογραφικό στην Ελλάδα, ασχολήθηκε ο Έλον Μασκ.

Την έκπληξή του για ακόμη μία φορά αναφορικά με το δημογραφικό στην Ελλάδα, ασχολήθηκε ο Έλον Μασκ.

Πιο συγκεκριμένα, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη έκανε re-tweet το «τιτίβισμα» άλλου χρήστη, στην οποία αναφέρεται ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας αναμένεται να υποχωρήσει ραγδαία κατά 25% από σήμερα έως το 2070, σε σχέση με αντίστοιχη πρόβλεψη μείωσης μόλις 4% σε ολόκληρη την ΕΕ.

«Ουάου, περίπου διπλάσιοι άνθρωποι πέθαναν σε σχέση με τα μωρά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα» επεσήμανε στην ανάρτησή του το αφεντικό των Χ, SpaceX και Tesla.

Wow, almost twice as many people died as there were babies born in Greece https://t.co/DiyfyBmPcT

— Elon Musk (@elonmusk) September 16, 2024