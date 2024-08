Τράπεζες: Έσοδα από τόκους 4,188 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο – Γιατί είναι ανθεκτικά στη μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ  

Παρά την αναμενόμενη τριμηνιαία (β΄ τρίμηνο) υποχώρηση των επιτοκιακών εσόδων από τα επίπεδα ρεκόρ του 2023, δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει ο καθοδικός κύκλος των επιτοκίων από την ΕΚΤ, η πιστωτική επέκταση των τραπεζών και η μικρότερη του αναμενόμενου μετακίνηση στις προθεσμιακές καταθέσεις, συντηρούν υψηλά τα έσοδα τόκων. Στο β΄ τρίμηνο ανήλθαν σε 1,69 δισ. ευρώ.

Επιτοκιακά έσοδα που παραμένουν ισχυρά, παρά την αναμενόμενη τριμηνιαία (β΄ τρίμηνο) υποχώρησή τους από τα επίπεδα ρεκόρ του 2023 δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει ο καθοδικός κύκλος των επιτοκίων από την ΕΚΤ, παρουσίασαν οι ελληνικές τράπεζες το α΄ εξάμηνο 2024. Τα έσοδα τόκων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στο β΄ τρίμηνο ανήλθαν σε 1,69 δισ. ευρώ και στο α΄ εξάμηνο 2024 σε 4,188 δισ.

Συνολικά στο α΄ εξάμηνο η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους σε ετήσια βάση υποστηρίχθηκε από τη σημαντική επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών, από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων και από το μείγμα των καταθέσεων. Όπως ανέφεραν κατά τις παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων στους αναλυτές οι Διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, οι προθεσμιακές καταθέσεις παραμένουν σε χαμηλότερα ποσοστά των αρχικά προβλεπόμενων ως προς το σύνολο των καταθέσεων και δεν προβλέπεται αύξηση των αποδόσεών τους, καθώς η ΕΚΤ έχει ξεκινήσει την αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Η αποκλιμάκωση των επιτοκίων, από την άλλη πλευρά, αναμένεται με πιο αργό ρυθμό του αναμενόμενου, αφού οι Διοικήσεις των τραπεζών βλέπουν δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους, και όχι τρεις.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τραπεζών (κατά σειρά ανακοινώσεων), τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν ως εξής:

Τράπεζα Πειραιώς

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 528 εκατ. το β΄ τρίμηνο 2024, αυξημένα κατά 2% σε τριμηνιαία βάση και 8% σε ετήσια, οδηγούμενα κυρίως από τα υψηλότερα δανειακά υπόλοιπα, με τα περιθώρια να παρουσιάζουν ανθεκτικότητα, ενώ το χαρτοφυλάκιο ομολόγων και το μείγμα των καταθέσεων συνέβαλαν επίσης στην θετική επίδοση.

Το α΄ εξάμηνο 2024 τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1,045 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση. Το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων παρέμεινε σταθερό το β΄ τρίμηνο 2024, στο 2,1%, ενώ το κόστος των νέων προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώνεται στο 2,8%. Συνολικά, ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου παρέμεινε στο επίπεδο του προηγούμενου τριμήνου, στο 2,7%, σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου.

Eurobank

Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 8,6% έναντι του α΄ εξαμήνου 2023 και διαμορφώθηκαν σε 1,132 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 20 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 2,83%.

Στο β΄ τρίμηνο 2024 το καθαρά επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε σε 279 μ.β. και τα καθαρά έσοδα τόκων στα 561 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 10 εκατ. ευρώ από το α΄ τρίμηνο 2024.

Εθνική Τράπεζα

Τα καθαρά έσοδα από τόκους επέδειξαν ανθεκτικότητα έναντι της προβλεπόμενης πορείας εξομάλυνσής τους, ανερχόμενα σε 561 εκατ. το β’ τρίμηνο 2024 (-3% σε τριμηνιαία βάση), κεφαλαιοποιώντας την ισχυρή επέκταση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά +1,1 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση στην Ελλάδα, η οποία οδήγησε τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα εξυπηρετούμενων δανείων υψηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η ισχυρή πιστωτική επέκταση απορροφήθηκε από την πλήρη επίπτωση του κόστους αντιστάθμισης των καταθέσεων πελατών, τις υψηλότερες εκδόσεις που σχετίζονται με τις Ελάχιστες Απαιτήσεις για τα Ίδια Κεφάλαια και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, «MREL»), καθώς και το χαμηλότερο επιτόκιο Euribor (-11μ.β. σε τριμηνιαία βάση).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά +13% σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τα 1,2 δισ. το α’ εξάμηνο 2024, απορροφώντας την πλήρη επίπτωση του κόστους αντιστάθμισης των καταθέσεων πελατών, τις υψηλότερες εκδόσεις MREL, καθώς και τα χαμηλότερα επιτόκια Euribor που απορροφήθηκαν μερικώς από την αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους δανείων, ως αποτέλεσμα των ισχυρών εκταμιεύσεων στο β’ τρίμηνο 2024.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στις 323 μονάδες βάσης το α’ εξάμηνο 2024, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον στόχο που είχε θέσει η Διοίκηση της ΕΤΕ για το 2024, στις 290 μ.β., ο οποίος πλέον αναβαθμίζεται σε πάνω από 300μ.β.

Alpha Bank

Σε ετήσια βάση, το α’ εξάμηνο 2024 το καθαρό έσοδο τόκων ενισχύθηκε κατά 6,4%, στα 811 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των εσόδων χορηγήσεων και χρεογράφων.

Καθαρό έσοδο τόκων μειωμένο κατά 2,5% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων και του υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης, κατέγραψε η Alpha Bank. Το β’ τρίμηνο 2024, το καθαρό έσοδο τόκων μειώθηκε κατά 10,5 εκατ. ή 2,5% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 409,2 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο των Εξυπηρετούμενων Δανείων είχε αρνητική επίπτωση στο καθαρό έσοδο τόκων κατά 3,2 εκατ. ευρώ, λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων, ενώ αρνητική ήταν και η συνεισφορά από το χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά 2,8 εκατ. σε τριμηνιαία βάση. Επιπλέον, η θετική συνεισφορά του χαρτοφυλακίου ομολόγων ανήλθε σε 6,4 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενη τόσο από νέες τοποθετήσεις όσο και από υψηλότερες αποδόσεις σε επανεπενδύσεις. Από την πλευρά του παθητικού, η συνεισφορά των καταθέσεων ήταν οριακά χαμηλότερη κατά 0,7 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της ανατιμολόγησης των προθεσμιακών καταθέσεων. Το κόστος χρηματοδότησης είχε αρνητική επίπτωση στο καθαρό έσοδο τόκων κατά 10,2 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα του κόστους έκδοσης ομολόγων.