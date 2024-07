Έλον Μασκ: Η woke κουλτούρα σκότωσε τον γιο μου - Θα την καταστρέψω

Tην απόφασή του να καταστρέψει τον «ιό της woke κουλτούρας» επανέλαβε δηλώνει ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, υπογραμμίζοντας πως «σκότωσε τον γιο του».

Tην απόφασή του να καταστρέψει τον «ιό της woke κουλτούρας» επανέλαβε ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, υπογραμμίζοντας πως «σκότωσε τον γιο του». Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη και αφεντικό των X, Tesla και SpaceX αναφερόταν στον γιο του, Ξαβιέ, που αποφάσισε να αλλάξει φύλο και να γίνει γυναίκα.

Υπενθυμίζεται πως η 20χρονη Βίβιαν Τζένα Γουίλσον δεν θέλει πλέον να έχει καμία σχέση με τον πατέρα της, ενώ στο παρελθόν είχε εκφράσει και τις πολιτικές της διαφωνίες με τον Έλον Μασκ, ο οποίος την είχε αποκαλέσει «κομμουνίστρια» και είχε εκφράσει το παράπονό του πως τον κατηγορεί επειδή είναι «πλούσιος και άρα κακός».

«Η λεγόμενη gender-affirming care που επιβεβαιώνει το φύλο είναι ένας τρομερός ευφημισμός, αυτό είναι σίγουρο. Είναι ακρωτηριασμός και στείρωση παιδιών υπό το πρόσχημα της φροντίδας» επεσήμανε σε συνέντευξη με τον Τζόρνταν Πίτερσον για το The Daily Wire. «Είναι κακό. Θέλω να πω, παίρνετε παιδιά που είναι προφανώς συχνά πολύ κάτω από την ηλικία συναίνεσης - σχεδόν κάθε παιδί περνάει κάποιο είδος κρίσης ταυτότητας, είναι απλώς μέρος της ενηλικίωσης - και τα πάτε σε ενήλικες που έχουν μια φυσική κρίση ταυτότητας ώστε να τα χειραγωγήσουν στο να πιστεύουν ότι είναι το λάθος φύλο και πρέπει να γίνουν το άλλο φύλο» πρόσθεσε.

«Έχουμε ηλικία συναίνεσης για κάποιο λόγο. Δεν μπορείτε, ας πούμε, να κάνετε τατουάζ αν είστε κάτω των 18 ετών ή να πίνετε ή να οδηγείτε. Βεβαίως, υπάρχουν ηλικίες στις οποίες μπορείτε να κάνετε πράγματα. Αν επιτρέψουμε στα παιδιά να κάνουν μόνιμες ενέργειες όταν είναι 10, 12, 14 ετών θα κάνουν πράγματα για τα οποία στη συνέχεια μετανιώνουν πολύ» διευκρίνισε.

«Συνέβη σε ένα από τα μεγαλύτερα αγόρια μου, όπου ουσιαστικά με εξαπάτησαν να υπογράψω έγγραφα για τον Ξαβιέ, προτού καταλάβω πραγματικά τι συνέβαινε και είχαμε COVID-19 και οπότε υπήρχε μεγάλη σύγχυση. Μου είπαν ότι ο Ξαβιέ μπορεί να αυτοκτονήσει. Δεν μου εξήγησαν ότι οι αναστολείς που του χορηγήθηκαν στην εφηβεία είναι στην πραγματικότητα απλώς φάρμακα στείρωσης. Έτσι, ούτως ή άλλως, έχασα τον γιο μου» επεσήμανε.

«Είναι απίστευτα κακό και οι άνθρωποι που το προωθούν αυτό θα πρέπει να πάνε φυλακή. Το αποκαλούν "deadnaming (νεκροταφείο)" για κάποιον λόγο, είναι επειδή ο γιος σου είναι νεκρός… Επομένως, ο γιος μου ο Χαβιέ είναι νεκρός, σκοτώθηκε από τον ιό της woke κουλτούρας. Ορκίστηκα να την καταστρέψω μετά από αυτό που μου συνέβη και νομίζω πως σημειώνουμε κάποια πρόοδο» τόνισε με tweet του στη συνέχεια.

“I vowed to destroy the woke mind virus. We are making some progress.”

— Elon Musk pic.twitter.com/77zpW9nNXB

— Dima Zeniuk (@DimaZeniuk) July 23, 2024